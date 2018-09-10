«ИДЕЯ УЕФА С НОВЫМ ТУРНИРОМ – ХОРОШАЯ»

– В пятницу началась новая жизнь сборной после чемпионата мира. Как вам игра в Трабзоне?

– Все как всегда: есть позитивные моменты, видно, над чем еще надо работать. Радует, что достигнут положительный результат. Выиграли, имели преимущество в голевых моментах. Пусть Лига наций и является скорее подготовкой к матчам отборочного цикла.

– Вы считаете новый турнир скорее товарищеским?

– Раз удачное выступление в нем может дать путевку на чемпионат Европы, то товарищеским его не назовешь. Мне вообще нравится идея УЕФА организовать Лигу наций. Есть спортивная составляющая, тренеры и федерации избавлены от головной боли по поиску спарринг-партнеров. Думаю, в матче с Турцией наш тренерский штаб получил много полезной информации.

– Вас не удивило, что из ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» Черчесов суммарно вызвал лишь четверых футболистов?

– Так у ЦСКА травмированы Алан Дзагоев и Игорь Акинфеев. У «Спартака» – Илья Кутепов. Все это игроки уровня национальной сборной. Игнашевич закончил, Березуцкие закончили. Поэтому ничего удивительного не вижу. Важно, что у тренеров есть возможность проверить дополнительную группу кандидатов. В сборной должна быть конкуренция. И мы ее наблюдаем.

«ЛУНЕВ СПАС В ТРЕХ ЭПИЗОДАХ»

– Видно, что за спиной команды удачный чемпионат мира?

– Конечно. Настрой, отдача являются продолжением выступления на чемпионате мира. Мне это очень понравилось. Как и позитивная атмосфера вокруг сборной. Хотя, конечно, что-то еще надо улучшать. Например, игру в обороне. Средняя линия способна действовать более разнообразно. Поэтому в эйфорию впадать нам точно не надо – ведь у Турции был достаточно молодой состав.

– В матче с Чехией команда впервые после чемпионата мира предстанет перед родными болельщиками. Главное – чтобы праздник продолжался?

– Главное – готовиться к чемпионату Европы, а потом уже все остальное. Хотя полный стадион в Ростове-на-Дону, конечно, будет ждать победы. Популярность наших футболистов резко возросла. Того же Дзюбы, к примеру. И это заслуженно. Хотя, допустим, если не получилось у Федора Смолова, то это совсем не значит, что его надо списывать из сборной. Еще раз отмечу: круг кандидатов в сборную растет. Думаю, против Чехии мы увидим футболистов, которые не сыграли в Трабзоне. Черчесов работает, смотрит.

– Согласны, что отсутствие Игоря Акинфеева не только сделало Дзюбу капитаном, но еще и помогло убедиться в состоятельности Андрея Лунева на вратарской позиции?

– Считаю, Лунев провел удачный матч и показал свое мастерство. Вне всякого сомнения, Акинфеев остается номером один, но теперь мы ясно видим, что у нас есть еще и второй вратарь. Он внес важный вклад в победу, спас, как минимум, в трех эпизодах.

Как завершится матч Россия – Чехия? Победой России в один мяч

Победой России в два мяча

Крупной победой России

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Победой Чехии в один мяч

Победой Чехии в два мяча

Крупной победой Чехии

«СЛАБО ВЕРИТСЯ В ТЕРРИ»

– Было бы интересно узнать ваше мнение о главной новости выходных – переходе в «Спартак» Джона Терри. Как отреагировали?

– Никак. Это дело руководителей «Спартака», кого подписывать. А сколько ему лет вообще?

– 37.

– Не знаю, впишется ли. Пусть Терри в футбольном мире – имя известное, но почему-то мало верится, что он будет играть за «Спартак» на том же уровне, что и в «Челси».

– Вы же еще всегда считали, что центр обороны должен состоять из россиян.

– Да, но все-таки в «Спартаке» непростая ситуация с центральными защитниками. Илья Кутепов прооперирован, Георгий Джикия постоянно на грани травмы, Самюэль Жиго выбыл надолго. С точки зрения авторитета приобретение Терри – сильный ход, но кто знает, в каком он сейчас состоянии…

– Еще одна горячая тема последних дней – скандал между «Ростовом» и рэпером Бастой вокруг новой арены в городе.

– Я в курсе этой ситуации. И мне все предельно ясно. Важно, чтобы стадион зарабатывал, это нормальное явление. Но и озабоченность «Ростова» можно понять. Были примеры, когда после концертов газон портился так, что его восстановление занимало полгода. Нужна специальная защитная технология, которая убережет поле.

– Это специальное покрытие вроде как есть.

– Тогда сторонам надо искать золотую середину. Ведь стадион не должен простаивать. Примеров того, как на футбольных аренах удачно проводят различные мероприятия, тоже хватает. А как классно смотрится из Ростова-на-Дону футбол, мы увидим на примере матча сборной России в понедельник.