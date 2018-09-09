Бывший защитник и тренер «Зенита» Николай Воробьев поделился мнением о текущем положении дел в питерском клубе, у которого, несмотря на высокие результаты, хватает игровых проблем.

Чемпион СССР 1984 года около 15 лет работал в системе «Зенита». Воробьев помогал Юрию Морозову, при котором на стыке веков в команде заиграла целая плеяда своих воспитанников во главе с Андреем Аршавиным. Потом – Властимилу Петржеле, Дику Адвокату, Лучано Спаллетти, застав все поворотные моменты в новейшей истории клуба. Разумеется, заслуженный тренер России прекрасно знаком с текущей ситуацией в «Зените».

«СЕМАКУ НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК»

– После шести туров команда Сергея Семака лидирует в чемпионате-2018/19. Единственная ничья случилась в домашнем матче со «Спартаком». Какие проблемы выявила эта игра?

– Главная – отсутствие слаженной комбинационной игры. Это касается и выходов со своей половины, и позиционного нападения. Против «Спартака» было особенно заметно, насколько большой потерей для «Зенита» стала травма Кристиана Нобоа. Эквадорец – очень грамотный тактически игрок. Он всегда знал, что и когда нужно делать без мяча. Мог быстро занять позицию, максимально затрудняющую сопернику развитие атаки. Что увеличивало шансы на быстрый отбор и начало своей контратаки.

– Уже после закрытия трансферного окна «Зенит» подписал контракт со свободным агентом – 32-летним итальянцем Клаудио Маркизио, которого многие поспешили окрестить главной звездой нынешнего чемпионата. Он способен заменить Нобоа?

– Маркизио – игрок очень высокого класса, провел полсотни матчей за сборную Италии. Конечно, его уровень позволяет рассчитывать на усиление игры «Зенита». Ведь при Маркизио можно выдвинуть повыше Леандро Паредеса. Допускаю, что в созидании команда будет смотреться поинтереснее, чем с Нобоа. Однако про оборонительную фазу того же самого не скажешь. И вообще стопроцентной уверенности в том, что Маркизио быстро усилит «Зенит», нет.

– Откуда сомнения?

– Последние два года Маркизио мало играл за «Ювентус». А в его возрасте отсутствие турнирной практики нежелательно. Кто знает, в какой он сейчас функциональной форме? Да, серия А – очень высокий уровень. Но и в нашем чемпионате не стоит рассчитывать на какие-то поблажки в плане «физики». Если Маркизио не готов, это сразу проявится. А график игр у команды очень напряженный.

– Допустим, Маркизио готов идеально. Сколько времени понадобится, чтобы у «Зенита» появилась слаженная комбинационная игра?

– Быстро это точно не произойдет. Для отработки синхронного выхода в атаку, эффективного прессинга нужен стабильный и регулярный тренировочный процесс. У «Зенита» его с начала сезона не было. Матчи шли по два раза в неделю, в сентябре к чемпионату России и Лиге Европы добавится Кубок России. Что-то наигрывать и закреплять времени нет. Семак успевал только восстановить футболистов и готовить к следующей игре.

При этом есть же и другая проблема. Которую Маркизио точно не решит. На мой взгляд, «Зениту» не хватает еще одного центрального защитника.

– Но ведь вот-вот вернется в строй Эмануэль Маммана. С аргентинцем игроков этого амплуа станет четверо…

– Маммана пропустил очень много. И мы не знаем, сколько времени ему потребуется для обретения оптимальных кондиций. Кроме того, Бранислава Ивановича, не исключено, передвинут на правый фланг. Как было в прошлом сезоне.

– Сербский ветеран будет там эффективнее Александра Анюкова и Игоря Смольникова?

– От прямых сравнений воздержусь. Просто отмечу, что перевод Ивановича на фланг может усилить игру «Зенита». Но если это произойдет, никакого спокойствия за центр обороны у Семака не будет. Миха Мевля и Луиш Нету нестабильны. Оба склонны к грубым ошибкам, у них порой случаются провальные отрезки. А это чревато.

«ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА НАМНОГО УСТУПАЕТ РОССИЙСКОМУ»

– Вы долгие годы работали с Анюковым. В чем сейчас игровая ценность почти 36-летнего капитана?

– Анюков всегда выделялся мобильностью и скоростью. Саша все успевал – и врываться в свободные зоны, и закрывать позицию в обороне. Но на возрастные изменения организма повлиять невозможно. Ему уже тяжело проделывать тот объем, на который он был способен 10 лет назад. Восстанавливается он тоже медленнее, чем раньше. Тем не менее опыт и мастерство делают Анюкова очень важной фигурой для команды.

– Зачем в паузе на матчи сборных «Зениту» понадобилась товарищеская игра с «Кайратом»?

– Чтобы помочь обрести тонус тем футболистам, которые мало играли в начале сезона. Семак не сможет провести состав одним составом.

– В составе «Кайрата» сыграл Андрей Аршавин. Вы следите за его казахстанской карьерой?

– Фрагментарно. Иногда просматриваю моменты с участием Андрея, как он забивает, как участвует в созидании. Но полностью матчи, конечно, не изучаю.

– В 23 матчах чемпионата Казахстана-2018 у Аршавина 9 голов и 13 голевых передач. Может, он и в РПЛ не затерялся бы?

– В чемпионате Казахстана скорости ниже, интенсивность борьбы меньше, техническое исполнение тоже слабее, чем в наших командах. Аршавин показывает высокий класс, но в премьер-лиге ему пришлось бы гораздо тяжелее.

– И все-таки. Аршавин мог бы пригодиться сегодняшнему «Зениту»?

– В чемпионате России требования намного выше, чем в чемпионате Казахстана. Здесь нужно больше двигаться, чаще ускоряться на максимальной скорости, чаще вступать в борьбу. На мой взгляд, функциональные возможности Андрея не такие, чтобы этим требованиям соответствовать.

Да, у него сохранилось феноменальное игровое мышление, но уже нет прежней резкости, позволявшей быстро уходить с места и обыгрывать соперников один в один. Он ведь в свои лучшие годы очень высоко поднял планку. Аршавина помнят как звезду, которая вела «Зенит» к титулам. А иметь в команде выдающегося в прошлом мастера, который мало напоминает самого себя на пике карьеры… Не уверен, что от этого будет польза.

«БЫСТРЕЕ ВСЕХ АДАПТИРОВАЛСЯ КЕРЖАКОВ»

– Аршавин дебютировал в «Зените» на ваших глазах. Можете на его примере объяснить, чего не хватает многим молодым игрокам при переходе во взрослый футбол?

– Андрей сразу выделялся – нестандартными мышлением, техникой, скоростью. Начав тренироваться с основной в 18 лет, как минимум одного игрока он обводил один в один очень уверенно. Он был очень неудобен для любого соперника. Тем не менее при явных плюсах были у Андрея и столь же заметные минусы.

– Например.

– Первое – он поначалу вообще не умел открываться. В школе «Смена», где Аршавин был яркой звездой, этого и не требовалось. Ему отдавали мяч в ноги – и Андрей шел в любимый дриблинг. Однако в профессиональном футболе стоя принимать передачу не дают, нужно искать свободное пространство. Андрей же продолжал играть в юношеский футбол, не понимая, когда надо движение начинать, куда бежать.

– Другие минусы?

– Неумение использовать индивидуальные качества на пользу команды. Андрей мог взять мяч, обыграть несколько человек, но момент для обострения атаки часто упускал. Пройдя одного соперника, не отдавал пас выходящему на хорошую позицию партнеру и не шел на ворота сам. Получался дриблинг ради дриблинга. Потребовалось много времени, чтобы Андрей нашел баланс между эстетическим удовольствием и пользой для команды.

Еще один его заметный минус в те годы – отсутствие привычки участвовать в обороне после потерь мяча. Юрию Андреевичу Морозову приходилось неоднократно объяснять Аршавину, что именно он должен делать. И выпустил тренер Андрея на поле, лишь когда окончательно убедился, что в настоящей игре тот не потеряется, не ослабит команду.

Случилось это внезапно – на выезде против «Бретфорда» в Кубке Интертото. Андрей Кобелев получил в первом тайме травму, срочно понадобилась замена. Аршавин, кстати, вышел не на свою позицию – на правый фланг полузащиты. Но справился нормально. При этом обратите внимание: его дебют за «Зенит» состоялся спустя год с лишним после того, как Морозов привлек его к тренировкам.

Схожий путь проделали и Вячеслав Малафеев, и Александр Кержаков, и Владимир Быстров, и Игорь Денисов. Всем молодым талантам требовалось время для того, чтобы начать соответствовать требованиям основного состава.

– У кого адаптация получилась самой быстрой?

– У Кержакова. Он же попал в основу, минуя дубль. И Морозов продолжал ему доверять, даже несмотря на то, что Саша долго не мог забить. Конечно, голы – самое главное для нападающего. Но 18-летний Кержаков и без забитых мячей делал очень много полезного. Его активность освобождала зоны для партнеров, а мобильность – изматывала защиту соперника. Поэтому-то он быстрее всех и закрепился в основном составе.

– Понимаете Семака, когда тот говорит, что из «Зенита-2», где Владислав Радимов недавно сменил Александра Горшкова, усиливать основу некем?

– Во многом понимаю. Семак же прекрасно видит, как молодые футболисты смотрятся на фоне основных. «Зенит» – это высокая планка требований. И никакой тренер не будет выпускать на поле человека только потому, что тот является воспитанником и даже проявил себя в матчах за молодежку. Надо выигрывать конкуренцию на тренировках с основой. И зарабатывать свой шанс, а не получать авансом. Искусственно вводить молодежь в состав нельзя. Это должен быть закономерный процесс. Что, кстати, мы видим сейчас в «Спартаке» на примерах Николая Рассказова или Александра Ломовицкого.