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 «Зенит» презентовал публике своего звездного итальянского новичка Клаудио Маркизио и провел товарищескую встречу с «Кайратом», за который выступает бывший лидер питерцев Андрей Аршавин.

ЭСТАФЕТА «ДЕСЯТОК»

По части пиара и маркетинга «Зенит» регулярно удивляет приятными сюрпризами. Не так давно с трибун стадиона на Крестовском острове можно было смотреть трансляцию из Норвегии ответного матча квалификации Лиги Европы против «Мольде». Параллельно с этим занятием болельщики участвовали в викторинах, играли в настольные игры, брали автографы у травмированного защитника команды Эммануэля Мамманы.

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Клаудио Маркизио: Был удивлен, увидев столько болельщиков на товарищеском матче

Теперь на Крестовский пожаловал «Кайрат» с Аршавиным в составе. И это яркое событие совместили с презентацией Маркизио. Получилось символично, ведь Аршавин выступал за «Зенит» под тем самым десятым номером, который теперь доверен 32-летнему итальянцу из «Ювентуса». За 15 минут до стартового свистка Маркизио вышел в центральный круг с главным тренером питерцев Сергеем Семаком, поприветствовал публику и рассказал, что значит «десятка» для него самого. Это еще и номер главного кумира Клаудио – легендарного Алессандро Дель Пьеро.

…На поле итальянец снова появился за 8 минут до окончания основного времени. И его выход на замену сопроводило протяжное «Марк-и-и-и-зио» из фанатского сектора. Такую же бурную реакцию трибун вызвал только Аршавин, когда его заменили на 87-й минуте. До скамейки его провожали стоя. А когда Андрей присел, то услышал от благодарных болельщиков персональную кричалку в свой адрес.

Что показал Аршавин в самой игре? Как минимум то, что в «Кайрате» он и лидер, и одновременно играющий тренер. Редкие перемещения партнеров обходились без жестов и подсказок бронзового призера Евро-2008. Да и сам он был не прочь побеспокоить «Зенит» острым выпадом. Правда, до серьезных угроз воротам хозяев дело не доходило. Очевидно, лучшие матчи в Санкт-Петербурге Аршавин давно отыграл. И вчерашний не стал каким-то откровением.

НЕТИПИЧНЫЙ ГОЛ ДРИУССИ

Сам «Зенит» был интересен своим составом, ослабленным отсутствием сборников. Вратарь Михаил Кержаков, защитники Евгений Чернов и Илья Скроботов, полузащитники Денис Терентьев и Дмитрий Плетнев – никто из них в сезоне-2018/19 на поле не появлялся. Однако масштабные перестановки не помешали команде Семака завладеть преимуществом. И как только питерцы взвинчивали темп, «Кайрат» надолго прижимался к своим воротам.

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Сергей Семак: Невероятно, когда товарищеские матчи проводятся в такой атмосфере

Победный гол забил Себастьян Дриусси – в нетипичной для себя манере. Чернов, оказавшись на месте центрального нападающего, замкнул навес ударом в перекладину, от которой мяч отскочил к аргентинцу. И тот головой поразил пустой угол.

Последующие замены упрощали игру «Зенита», Маркизио проявить себя, разумеется, не успел. Как и забивший накануне в матче за «Зенит-2» нападающий Николай Прудников. Скромный счет никого на трибунах не смущал. Люди хотели еще одного праздника – и получили его. А народу на Крестовском собралось больше, чем было на матче сборной России в пятницу в Трабзоне и будет в понедельник в Ростове-на-Дону, когда команда Станислава Черчесова, уже без Дзюбы, сыграет против чехов.

Сорок тысяч – это, согласитесь, показатель.

«Зенит» (Россия) – «Кайрат» (Казахстан) – 1:0 (1:0)

Гол: Дриусси, 32

«Зенит»: Лодыгин (Кержаков, 46), Чернов (Богаев, 86), Скроботов, Иванович (Рукас, 64), Анюков, Терентьев (Першин, 71), Оздоев (Кириллов, 80), Краневиттер (Маркизио, 82), Эрнани, Плетнев (Воробьев, 46), Дриусси (Прудников, 80)

«Кайрат»: Покатилов, Ахметов (Сизов, 89), Алип, Барбоза, Лунин (Суюнов, 86), Эсеола (Сарсенов, 79), Иличевич (Халмуратов, 89), Парагульгов (Котов, 74), Аршавин (Ульшин, 87), Фелипе, Кейлер (Люхай, 90)

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