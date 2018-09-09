Бывший партнер звездного новичка «Спартака» по «Челси» Иржи Ярошик удивился переезду 37-летнего англичанина Джона Терри в Россию, но выразил уверенность, что он принесет красно-белым много пользы.

«ДУМАЛ, ДЖОН УЕДЕТ В ШТАТЫ К БЕКХЭМУ»

– Могли ли вы представить, когда 13 лет назад играли с Терри в «Челси», что однажды вам раздастся звонок из России с просьбой прокомментировать его переход в «Спартак»?

– Ха-ха. Вы шутите? Конечно, нет (смеется). Что такой футболист, как Терри, пусть уже и в возрасте, окажется в «Спартаке» – большой сюрприз. Думал, он скорее поедет заканчивать в США в команду Бекхэма, с которым прекрасно знаком. В Штатах к тому же разговаривают на английском… А он выбрал страну, где мало кто общается на его родном языке. Не исключаю, на его выбор повлиял недавний чемпионат мира.

– Но вы же сами понимаете, чемпионат мира и чемпионат России – все равно совершенно разные турниры?

– Когда я выступал за ЦСКА, у вас не было таких красивых и современных стадионов. Для футболистов это важно. Ему понравится. Думаю, проблем с адаптацией к вашему чемпионату у Терри не будет, и единственной проблемой останется незнание языка. Но основные футбольные термины на английском сейчас, думаю, знают все.

– Вы с Алексеем Смертиным в «Челси» его каким-то русским словам не обучали?

– Кстати, да. Он интересовался разными словечками. Не помню, правда, какими именно.



Иржи Ярошик. Фото: Gettyimages.ru

«ДЛЯ МОЛОДЕЖИ «СПАРТАКА» ЭТО БОЛЬШАЯ УДАЧА»

– А вы с Терри не на связи? Он не интересовался вашим мнением о российском футболе перед переходом?

– Мы не такие уж и близкие друзья. Да и вообще, Терри уже немолодой парень, столько всего повидал, так что вряд ли ему нужны чьи-то советы перед принятием решений.

– У вас какие остались воспоминания о совместных тренировках?

– Для молодых игроков «Спартака» – большая удача, что к ним едет такой футболист. Терри – образец для подражания в плане тренировок, подготовки. С него можно брать пример, как следить за собой. И еще он очень общительный. Всем помогал не только на футбольном поле, но и вне его. Для меня Джон является одним из лучших футболистов, с которым сводила судьба.

– Правда, что Терри на правах капитана «Челси» брал над вами шефство?

– Именно. Я практически не знал языка, когда только перешел из ЦСКА, но он всегда старался со мной общаться, всячески поддерживал и подбадривал. Все показывал и рассказывал. Вот теперь Джон сам поймет, каково это быть иностранцем в команде (смеется).

«ПОСМОТРИТЕ, КАК МАЛО У НЕГО БЫЛО ТРАВМ»

– Вы знаете наш чемпионат, знаете Терри. В 37 лет он может принести реальную пользу на поле?

– Раз Терри поехал в Россию – значит, ему есть, что доказывать. Когда говоришь об этом человеке, то это не просто слова. Джон настоящий боец, который никогда не хочет сидеть на лавке, всегда рвется играть. На каждую тренировку он выходит как на игру. В «Спартаке», поверьте, он еще всем докажет, что остается большим мастером. А возраст…

Посмотрите, как мало травм у него было за карьеру. Ведь с возрастом каждый пропущенный месяц начинает сказываться, а Терри пропускал по одной-две игры из-за мелких болячек. Так что он все еще в порядке.

– Тем более у него полно качеств, которые с возрастом не уходят.

– Вы правы. Скорость, понятно, не та, что в молодости. Но умение первым оказаться на мяче, грамотно сыграть корпусом никуда не денется. А ведь Терри еще и король воздуха и будет очень полезен не только в обороне, но и в атаке при стандартах.

– Еще же и лидер раздевалки, или языковой барьер помешает?

– Будет тяжело, когда тебя не все понимают. Однако Джон – лидер не только по игре. Один его вид, его присутствие помогало нам в «Челси». Думаю, так будет и в «Спартаке». И я более чем уверен, что Терри попытается начать объясняться на русском.