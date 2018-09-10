Попрощался с «Астон Виллой»

Прошлый сезон Терри провел в чемпионшипе, где выступал за «Астон Виллу». Добиться с клубом возвращения в премьер-лигу ему не удалось, и 30 мая он попрощался с товарищами по команде.

«Сегодня я расстаюсь с «Астон Виллой». Очень горжусь тем, что у меня была возможность быть игроком и капитаном этого великого клуба. В этом году я отдал на поле все, что мог, и до сих пор чувствую боль от того, что не удалось вернуться в АПЛ. Он должен там быть, 100%», – написал Терри.

Поздравил Фрэнка Лэмпарда

Причем дважды. 31 мая – с назначением на должность главного тренера «Дерби Каунти».

«Знаю, что ты будешь отличным тренером и желаю всяческих успехов в будущем».

А 20 июня – с днем рождения, и подписал: «Люблю это фото».

Продолжил поддерживать физическую форму

Специально для тех, что считает, что Джон уже слишком стар для игры футбол. В начале июня он рассказал о том, что пробежал 10 км за 56 минут.

И опубликовал небольшой ролик с утренней пробежки.

Бывший защитник «Челси» занимается не только на улице, но и в тренажерном зале. И жалуется, что так сложно, как утром 19 июня, не было еще никогда. Возраст все-таки.

Похвалил Маурисио Почеттино

«С нетерпением жду возможности прочесть книгу Маурисио Почеттино. Слышал много хорошего о его тренировках. Он всегда был прекрасен в общении со мной, когда наши пути пересекались».

Отметил годовщину свадьбы на частном острове

15 июня бывший защитник сборной Англии со своей супругой Тони на частном острове на Мальдивах отпраздновал 11-ю годовщину свадьбы.

Английская пресса утверждает, что на острове присутствовали персональные шеф-повар и спа-терапевт, а сам семейный отдых Терри обошелся в 34 тысячи фунтов. Глядя на это видео в это несложно поверить. А еще у него есть крутой дрон.

Отпраздновал с детьми День отца

Джон – очень любящий отец. У него даже есть соответствующая награда от 2009 года (премия «Отец года»). Летом он отпраздновал День отца, отправившись с сыном и дочерью на дайвинг.

Верил в сборную Англии еще на старте ЧМ-2018

«Люблю этих игроков и искренне верю, что у нас есть великий шанс», – написал Терри и приложил фото из тех времен, когда сам выводил «трех львов» на поле.

И болел за нее на протяжении всего мундиаля.

Поддерживал сборную в четвертьфинале против Швеции.

А полуфинал с Хорватией смотрел в букмекерской конторе.

И переживал до самого конца. А после вылета поблагодарил парней за отличное выступление. «У нас лучшие болельщики в мире, и вы вернули их веру в футболку национальной сборной. Сегодня вечером вам будет тяжело, но по возвращении домой встретите невероятный прием публики и увидите, что какое влияние оказали».

Поставил в финале ЧМ-2018 на Францию

Когда англичане вылетели, Джон нашел в финале своего знакомого и болел за него. «Нголо Канте – лучший парень в футболе и невероятный игрок. Если бы я был тренером, строил бы команду вокруг него. Ставлю 2:0 на Францию», – рискнул Терри и не прогадал. Французы выиграли 4:2.

Много играл в гольф

Настолько много, что даже чересчур загорел.

И пристрастил к этому своих детей.

Принял участие в благотворительности

Вновь не обошлось без гольфа. Джон поддержал участием благотворительный день гольфа в клубе Horan&Rose. Все вырученные средства пошли на исследование рака в Великобритании. «Надеюсь, когда-нибудь найдут лекарство от этой ужасной болезни», – отметил он.

Пристрастился к теннису

Принял участие в спортивном шоу

В конце июня участие в спортивном телешоу «Их собственная лига» (названо в честь одноименного фильма 1992 года), где его партнером по команде среди прочих был бывший полузащитник «Ливерпуля» (1991-2002) и «Тоттенхэма» (2002-2005) Джейми Реднапп.

Посетил базу «Челси»

И даже немного потренировался. Легенда, как ему откажешь?

Попрощался с Антонио Конте

Итальянец летом покинул пост главного тренера «Челси». Терри проводил его благодарностью и пожелал удачи в будущем.

Причем дважды. «Люблю этого человека. Спасибо за все, босс! За время, которое должно было стать самым трудным в моей карьере, Антонио был честным и уважительным. Всегда мог к нему подойти, когда нуждался в этом. Мне нравилось работать и учиться у него», – написал Терри.

И напомнил, кто здесь Капитан