Горячее лето Джона Терри. Чем занимался защитник между «Виллой» и «Спартаком»
Открываем инстаграм бывшего защитника сборной Англии и завидуем, завидуем, завидуем.
Попрощался с «Астон Виллой»
Прошлый сезон Терри провел в чемпионшипе, где выступал за «Астон Виллу». Добиться с клубом возвращения в премьер-лигу ему не удалось, и 30 мая он попрощался с товарищами по команде.
«Сегодня я расстаюсь с «Астон Виллой». Очень горжусь тем, что у меня была возможность быть игроком и капитаном этого великого клуба. В этом году я отдал на поле все, что мог, и до сих пор чувствую боль от того, что не удалось вернуться в АПЛ. Он должен там быть, 100%», – написал Терри.
Today I part ways with Aston Villa Football Club. I’m very proud to have had the opportunity to play and captain this great and huge club. I have given my everything this year both on and off the pitch and I’m still hurting today that we never managed to get back to the Premier League, where this club 100% belongs. I would like to thank Steve Bruce who was instrumental in me joining Villa, I have learnt so much from him as a manger this season that will stay with me forever.Also, I’d like to thank all the staff and players and our owner Dr Tony, who it was a real pleasure and honour to work with everyday. 💜⚽️ Finally, a special thank you to the Villa supporters who have supported us both home and away in their thousands, up and down the country and have been amazing to me on a personal level. Villa will always have a place in my heart and I will look back on my time here and think about how close we were to reaching our goal. But now going forward, I would like to wish the management, staff, players and supporters good luck for the future. @avfcofficial 💜
Поздравил Фрэнка Лэмпарда
Причем дважды. 31 мая – с назначением на должность главного тренера «Дерби Каунти».
«Знаю, что ты будешь отличным тренером и желаю всяческих успехов в будущем».
А 20 июня – с днем рождения, и подписал: «Люблю это фото».
Продолжил поддерживать физическую форму
Специально для тех, что считает, что Джон уже слишком стар для игры футбол. В начале июня он рассказал о том, что пробежал 10 км за 56 минут.
И опубликовал небольшой ролик с утренней пробежки.
Бывший защитник «Челси» занимается не только на улице, но и в тренажерном зале. И жалуется, что так сложно, как утром 19 июня, не было еще никогда. Возраст все-таки.
Похвалил Маурисио Почеттино
«С нетерпением жду возможности прочесть книгу Маурисио Почеттино. Слышал много хорошего о его тренировках. Он всегда был прекрасен в общении со мной, когда наши пути пересекались».
Отметил годовщину свадьбы на частном острове
15 июня бывший защитник сборной Англии со своей супругой Тони на частном острове на Мальдивах отпраздновал 11-ю годовщину свадьбы.
Английская пресса утверждает, что на острове присутствовали персональные шеф-повар и спа-терапевт, а сам семейный отдых Терри обошелся в 34 тысячи фунтов. Глядя на это видео в это несложно поверить. А еще у него есть крутой дрон.
Отпраздновал с детьми День отца
Джон – очень любящий отец. У него даже есть соответствующая награда от 2009 года (премия «Отец года»). Летом он отпраздновал День отца, отправившись с сыном и дочерью на дайвинг.
Верил в сборную Англии еще на старте ЧМ-2018
«Люблю этих игроков и искренне верю, что у нас есть великий шанс», – написал Терри и приложил фото из тех времен, когда сам выводил «трех львов» на поле.
И болел за нее на протяжении всего мундиаля.
Поддерживал сборную в четвертьфинале против Швеции.
А полуфинал с Хорватией смотрел в букмекерской конторе.
И переживал до самого конца. А после вылета поблагодарил парней за отличное выступление. «У нас лучшие болельщики в мире, и вы вернули их веру в футболку национальной сборной. Сегодня вечером вам будет тяжело, но по возвращении домой встретите невероятный прием публики и увидите, что какое влияние оказали».
Absolutely gutted for Gareth, Steve and all the boys tonight @england 🏴⚽️ It’s been a great World Cup and you have all been superb. We have the best fans in the world and you have restored the faith back in our shirt. Tonight you will hurt 💔 but you will all come home to an incredible reception from the public 🏴 and see the impact you have made back home. 🦁🦁🦁
Поставил в финале ЧМ-2018 на Францию
Когда англичане вылетели, Джон нашел в финале своего знакомого и болел за него. «Нголо Канте – лучший парень в футболе и невероятный игрок. Если бы я был тренером, строил бы команду вокруг него. Ставлю 2:0 на Францию», – рискнул Терри и не прогадал. Французы выиграли 4:2.
Good Luck mate @nglkante #Giroud 🇫🇷🏆 The nicest guy in football and an UNBELIEVABLE player, if I was a manager I would build my team around this guy 👊🏻 I’m going 2-0 France. What’s your predictions for the World Cup Final ? DM me with your predictions and whoever gets the correct score and first goal scorer will win a signed Pair of my match worn boots ⚽️
Много играл в гольф
Настолько много, что даже чересчур загорел.
И пристрастил к этому своих детей.
Принял участие в благотворительности
Вновь не обошлось без гольфа. Джон поддержал участием благотворительный день гольфа в клубе Horan&Rose. Все вырученные средства пошли на исследование рака в Великобритании. «Надеюсь, когда-нибудь найдут лекарство от этой ужасной болезни», – отметил он.
Пристрастился к теннису
Принял участие в спортивном шоу
В конце июня участие в спортивном телешоу «Их собственная лига» (названо в честь одноименного фильма 1992 года), где его партнером по команде среди прочих был бывший полузащитник «Ливерпуля» (1991-2002) и «Тоттенхэма» (2002-2005) Джейми Реднапп.
Посетил базу «Челси»
И даже немного потренировался. Легенда, как ему откажешь?
Попрощался с Антонио Конте
Итальянец летом покинул пост главного тренера «Челси». Терри проводил его благодарностью и пожелал удачи в будущем.
Причем дважды. «Люблю этого человека. Спасибо за все, босс! За время, которое должно было стать самым трудным в моей карьере, Антонио был честным и уважительным. Всегда мог к нему подойти, когда нуждался в этом. Мне нравилось работать и учиться у него», – написал Терри.