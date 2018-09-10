Для праздника нужны иностранцы?

Осенний Ростов-на-Дону прекрасен. Солнце еще печет, но уже не плавит асфальт, а легкий ветер напоминает о том, что скоро в городе все-таки похолодает. Подходящая погода для того, чтобы местные красавицы последний раз в сезоне надели юбки или шорты, заставляя оборачиваться прохожих.

Именно южной столице выпала честь принять у себя первый домашний матч сборной России после ЧМ-2018. Да, всего лишь товарищеский, против Чехии, но Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне игры вновь дал понять, что футболисты и тренеры бьются за герб и гимн, поэтому к игре все отнесутся с полной серьезностью.

Местные любители футбола, кстати, билеты на матч раскупили через несколько дней после старта продаж. Реализовывались они лишь онлайн, но это не помешало болельщикам создать дефицит. В день матча в социальных сетях можно было найти перекупщиков, которые смело прибавляли к номиналу по несколько тысяч.

Те, кто все-таки стал обладателем счастливых билетов, оккупировали местные кафе вблизи «Ростов Арены». Ели уху, шашлык. Запивали естественно пивом, а потом шли на стадион.

На удивление болельщики вели себя совсем скромно. Песен возле арены никто не пел, танцев не было, да и флагами мало кто размахивал. И стало от этой скромности фанатов как-то тоскливо. Ведь еще два месяца назад набережная Дона была полна иностранцами, которые вместе с россиянами участвовали в празднике футбола. Получается, что сами россияне веселиться не умеют. Для праздника нужны гости из-за границы.

Популярный Дзюба

Праздник для болельщиков РФС решил организовать на территории «Ростов Арены». За два часа до стартового свистка перед одной из центральных трибун развернули обширную развлекательную программу для детей и взрослых. Желающие могли отведать блюда чешской кухни, потанцевать, попеть, сделать аквагрим, прическу и принять участие в пенной вечеринке.

Аттракционы пользовались популярностью, но самая большая очередь образовалась в фотозоне, где каждый желающий мог сделать памятный снимок на фоне героев ЧМ-2018. Особенно часто обнимали картонного Артема Дзюбу. К сожалению, форвард покинул расположение команды из-за травмы спины.

Не протолкнуться было и возле палатки с безалкогольным пивом, продажу которого организовали прям на центральной площади «Ростов Арены».

За 15 минут до начала праздничная атмосфера перенеслась и в чашу стадиона. Сначала диктор и трибуны хором представили состав россиян. Особенно тепло болельщики приветствовали Дмитрия Черышева и «местного» Алексея Ионова. А после выхода команд на газон в центре «Ростов Арены» устроили массовый флэшмоб с участием детей. Ребята с шарами выстроились в форме огромного сердца и поставили перед собой табличку «Сборная героев». После исполнения гимнов шары отпустили, а за южными воротами появился большой баннер «Нам есть кем гордиться». Получилось мило и со вкусом.

Новый капитан

После приезда сборной на «Ростов Арену» стало известно, кто заменит Дзюбу на посту капитана команды. Счастливчиком стал Юрий Газинский. Выбор немного странный, но Черчесову виднее. Он уже приучил общественность к тому, что ошибается редко.

Что касается стартового состава, по сравнению с игрой с Турцией в нем появились четыре новых фамилии. Андрей Семенов и Константин Рауш вышли в обороне, в атаке появился Алексей Ионов, а Антону Заболотному выпала роль «дзюбазаменителя».

Как оказалось позже, ставка на рослого форварда себя оправдала.

Дубль Ионова

С первых минут переполненные трибуны «заревели», а сборная решила сразу показать чехам, кто хозяин на поле. Уже на 8-й минуте «Ростов Арена» пришла в настоящий восторг. Газинскому удалась точная передача со своей половины поля, защитники гостей ошиблись в простейшей ситуации, а Ионов уверенно переиграл вратаря и побежал радоваться за ворота.

Дальше – больше. У россиян получалось в атаке вообще все, а чехи в прямом смысле стояли и наблюдали за тем, как Заболотный несся забивать второй мяч. Пас форварду со своей половины поля дал Андрей Лунев, а нападающий корпусом продавил защитников и уверенно переиграл вратаря чехов – 2:0.

Казалось бы, что надо притормозить, но Черчесов продолжил гнать россиян впереди на 29-й минуте счет и вовсе стал разгромным. Заболотного сбили в штрафной, а Ионов «с точки» уверенно оформил дубль и стал главным героем первого тайма.

Ближе к перерыву гости начали действовать агрессивнее, но кроме забросов в штрафную Лунева ничего придумать не смогли.

После перерыва чехи все-таки пришли в себя и стали больше контролировать мяч. Правда, совсем забыли про удары по воротам Лунева. Россия же имела отличный шанс забить после быстрой атаки, но Ерохина подвела точность. Его удар из убойной позиции после паса Ионова пришелся намного выше ворот.

На 62-й минуте Черчесов начал делать первые замены. Сначала в игру вступил Роман Зобнин, следом Игорь Смольников и Дмитрий Полоз. Перестроились россияне не сразу и на 74-й минуте гости один мяч все-таки отыграли. Виной всему серия рикошетов в штрафной Лунева и удар ТомашаСоучека.

Однако разгром на «Ростов Арене» в этот вечер все-таки состоялся. Сначала Александр Ерохин здорово сыграл головой после углового, а уже в концовке Полоз забил пятый мяч – 5:1!

Россия одержала разгромную победу, и очередной раз влюбили в себя тысячи.

Россия – Чехия – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – 8 Ионов, 2:0 – 24 Заболотный, 3:0 – 29, пенальти Ионов, 3:1 –74 Соучек, 4:1 – 78 Ерохин, 5:1 – 83 Полоз

Россия: Лунев, Семенов, Рауш (Сорокин, 87), Фернандес (Смольников, 64), Нойштедтер, Кузяев, Газинский (Камболов, 85), Ерохин, Ионов (Зобнин, 62), Черышев (Стоцкий, 80), Заболотный (Полоз, 73)

Чехия: Коубек, Ржезник, Цоуфал, Боржил, Калас (Брабец, 46), Соучек, Гушбауэр (Травник, 82), Горшава (Сикора, 65), Янкто, Змргал, Тецл (Крменчик, 71)

Предупреждения: Боржил, 29; Соучек, 63