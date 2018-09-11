Лишь неделя остается до старта ЦСКА в Лиге чемпионов и две недели – до первого домашнего матча армейцев, который московский клуб проведет с мадридским «Реалом».

Пока на официальном сайте УЕФА в качестве места проведения игры значится домашняя арена ЦСКА. Однако руководство красно-синих уже обратилось с просьбой поменять домашний стадион на «Лужники».

Идея провести матч против «Реала» на главном стадионе страны великолепна. На игру уж точно придет больше, чем 28 тысяч человек, которые вмещает «ВЭБ Арена». Правда, в связи со сменой домашнего стадиона у ЦСКА могут возникнуть определенные проблемы.

От «Реала» до «Реала»

Фишка в том, что по правилам УЕФА клуб обязан проводить на выбранном стадионе ВСЕ свои матчи группового этапа. Это значит, что не только с «Реалом», но и с итальянской «Ромой», и даже с чешской «Викторией» ЦСКА придется играть на 78-тысячной арене.

Чтобы понять, что из этого выйдет, мы решили вспомнить, несколько сезонов, когда ЦСКА проводил свои домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках».

Так, например, игра с немецким «Вольфсбургом» на групповом этапе в 2009 году собрала всего… 13 478 человек. В том же сезоне ЦСКА играл с «Манчестер Юнайтед» и собрал на трибунах лишь 51 520 человек. Да что там встреча с «МЮ», когда на игру с «Интером» в первом для нашей страны четвертьфинале Лиги чемпионов «Лужники» не были заполнены – всего 54 400 человек на трибунах.

Ниже – 12 самых посещаемых матчей ЦСКА на «Лужниках». Стоит обратить внимание, что лишь в одном из них армейский клуб играл не со «Спартаком»…

Игра Дата Турнир Зрители ЦСКА – «Реал» 21.02.2012 ЛЧ 1/8 финала 70 000 ЦСКА – «Спартак» 21.04.2013 РПЛ 67 740 ЦСКА – «Спартак» 20.05.2006 Финал Кубка России 67 000 «Спартак» – ЦСКА 02.09.2007 РПЛ 65 000 «Спартак» – ЦСКА 22.05.2005 РПЛ 63 000 ЦСКА – «Спартак» 01.11.2008 РПЛ 60 000 «Спартак» – ЦСКА 21.11.2009 РПЛ 60 000 «Спартак» – ЦСКА 28.08.2011 РПЛ 58 572 ЦСКА – «Спартак» 26.07.2009 РПЛ 58 000 «Спартак» – ЦСКА 01.04.2006 РПЛ 55 000 ЦСКА – «Спартак» 12.05.2007 РПЛ 55 000 «Спартак» – ЦСКА 01.08.2010 РПЛ 55 000

Хорошо, вернемся к «Реалу». Кстати, свой последний еврокубковый матч на «Лужниках» ЦСКА проводил именно с мадридским клубом. Тогда, на игре 1/8 финала Лиги чемпионов, в морозную зимнюю пору 2012 года, «Лужники» были забиты – 70 тысяч человек – распространены все билеты. Больше «Лужа» собрала в том году лишь раз – на игре сборной России против Португалии в отборе к чемпионату мира 2014 года.

No Ronaldo, no party?

Объединяет два эти матча не только аншлаг, но и человек, ради которого забивались «Лужники» – Криштиану Роналду – официально лучший футболист планеты на данный момент.

Проблема в том, что в «Реале», который в конце сентября приедет в Москву, Криштиану Роналду уже не будет, ведь летом он перешел в «Ювентус» за 117 млн евро и теперь собирает аншлаги в Турине, а не в Мадриде, и тем более не в Москве. Можно махнуть рукой, подумав, что в «Реале» и без Роналду звезд хватает. Однако влияние португальского нападающего недооценивать не стоит.

В день его перехода в «Юве» от инстаграма «Реала» отписалось более миллиона человек. Реальная, а не виртуальная проблема стала очевидна на старте сезона, когда не матч первого тура на домашний стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу», который вмещает более 80 тысяч человек, пришло всего 48 346 зрителей – худший показатель с 2009 года, с тех пор, как Роналду приехал в «Реал». Двумя неделями позже испанцы исправились и пришли на трибуны в количестве 59 255 человек на игру с «Леганьесом». Но даже это – не ахти какая цифра для клуба, который трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

Так с чего ж мы взяли, что на игру с «Реалом» ЦСКА соберет аншлаг в «Лужниках»? Такого на групповом этапе Лиги чемпионов не было ни разу. Лишь раз это происходило на игре плей-офф Лиги чемпионов, когда в составе соперника был самый популярный в мире футболист.

Стоит ли овчинка выделки?

Давайте прикинем… «Лужники» вмещают в 2,8 раза больше «ВЭБ Арены». Следовательно, на игру с «Реалом» ЦСКА заработает не 1 млн долларов, как на игре с «Манчестер Юнайтед» в прошлом году, а 2,8 млн долларов. И то – не факт.

Сколько армейцы смогут заработать на ночном буднем матче с итальянской «Ромой», в которой на каждой позиции играет менее звездный футболист, нежели в «Реале»? А на игре с «Викторией», из состава которой вообще российский болельщик вряд ли кого-то сможет назвать? А насколько больше будет потрачено не только на аренду «Лужников», но и на организацию билетной программы, кейтеринга, охраны?..

Вот, кстати, небольшая табличка из трех самых посещаемых матчей ЦСКА на новеньком домашнем стадионе. Судя по цифрам, даже эти почти 28 тысяч человек красно-синие набирают с большим трудом. А тут еще и без Александра Головина в составе играть придется…

Игра Дата Турнир Зрители ЦСКА – «Спартак» 30.04.2017 РПЛ 27 352 ЦСКА – «Зенит» 04.03.2017 РПЛ 26 800 ЦСКА – «Терек» 10.09.2016 РПЛ 26 420

Остается верить, что менеджеры ЦСКА, которые всегда отличались грамотным подходом к делу, все просчитали правильно и решение играть на «Лужниках», если оно все же будет принято и согласовано с УЕФА, принесет клубу прибыль. Жаль только, что как минимум на игре с «Викторией» и мы, и чиновники из УЕФА будут наблюдать уныло пустеющие трибуны главного стадиона ЧМ-2018.