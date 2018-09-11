В пятницу матчем «Локомотив» – «Динамо» возобновится чемпионат России. В преддверии дерби спортивный директор бело-голубых Роман Широков прокомментировал самые актуальные темы, касающиеся динамовского клуба и всего нашего футбола.

«НЕЛЬЗЯ ОСУЖДАТЬ ТАШАЕВА ЗА УХОД В «СПАРТАК»

– После шести туров «Динамо» имеет 9 очков – на одно больше, чем у действующих чемпионов страны. Довольны стартом?

– В целом да. Единственное поражение – от «Спартака» – стало следствием провала в первом тайме. И тренерский штаб понимает, в каком направлении надо работать, чтобы такие вещи не повторялись. Пока нам немного не хватает стабильности.

При этом по сравнению со стартовым отрезком предыдущего чемпионата прогресс – налицо. Тогда «Динамо» сразу застряло в нижней половине таблицы, а теперь находится поблизости от зоны еврокубков. Это и есть наш ориентир на сезон.

– А состав позволяет «Динамо» рассчитывать на попадание в еврокубки?

– Думали о том, чтобы летом добавить еще одного игрока. Но и при имеющемся наборе исполнителей еврокубки – реальная цель. У нас все позиции дублированы. Проблемы возникли только на краю, когда был травмирован Антон Терехов.

– При этом летом «Динамо» покинул ведущий игрок прошлого сезона Александр Ташаев. Его можно было удержать от перехода в «Спартак»?

– Если бы его можно было сохранить, мы бы сохранили. Но на тот момент, когда я занял свой нынешний пост, переход Ташаева был решенным делом.

– Еще раньше в «Спартаке» оказался другой перспективный динамовец, ставший потом лидером сборной Роман Зобнин. Тенденция?

– Когда уходил Зобнин, «Динамо» вылетело в ФНЛ. Конкурировать за игрока со «Спартаком» было нереально. Что касается Ташаева, то еще как минимум один годик ему, пожалуй, следовало у нас поиграть. Насколько я знаю, с ним много разговаривал Дмитрий Валерьевич (Хохлов, главный тренер «Динамо» – Прим. ред.). Однако Александр и его представители приняли решение. Я повлиять на него уже не мог.

– Постойте. Но вы же работали советником председателя «Динамо»…

– Общества «Динамо», а не футбольного клуба. Это принципиально.

– И что входило в ваши должностные обязанности?

– Конечно, я имел отношение к футбольному направлению. Давал консультации. Но на селекцию я не влиял.

– Многие болельщики «Динамо» называли Ташаева предателем, воспринимая его уход как побег в стан принципиального соперника.

– Ну, причем здесь предательство? Каждый футболист делает выбор, где ему лучше играть. Это личное дело человека. Если Ташаев решил, что «Спартак» – лучшее место для развития карьеры, никто не в праве его за это осуждать.

– На ваш взгляд, он сделал правильный выбор?

– Время покажет. То, что пока он не в каждом матче играл за «Спартак», было связано в том числе с травмой. Сейчас вот Квинси Промес ушел. Возможно, у Александра появится больше шансов проявить себя.

«ПОСЛЕ МЕНЯ ОСТАЕТСЯ ПОБЕДНЫЙ ДУХ»

– Вы в свое время поиграли и за ЦСКА, и за «Спартак», и за «Зенит». Слово «предатель» в свой адрес слышали?

– Вроде нет. Я всегда переходил из клуба в клуб по истечении срока контракта. Когда ты становишься свободным агентом, то не обязан ни с кем советоваться. Выбираешь то предложение, которое считаешь более выгодным.

– После ухода из «Спартака» вы приобрели репутацию «хейтера» красно-белых…

– Правда? Да я же ничего насчет «Спартака» никогда не говорил. Мы расстались с клубом – и точка.

– Но вы же говорили, что ЦСКА и «Зенит» вам нравятся больше.

– Что значит нравятся? Я – воспитанник ЦСКА. В «Зените» провел лучшие годы. Понятно, что эти клубы значат для меня больше, чем «Спартак». Но ничего плохого о красно-белых не скажу. После меня там остался дух победителей. Они даже чемпионами России стали.

Правда, дух быстро выветрился. Видимо, форточки открытыми остались… Кстати, после «Спартака» я брал золото с ЦСКА и бронзу с «Краснодаром». Это к слову о победном духе.

– Ничего хорошего о «Спартаке» вы так и не сказали.

– Да я и не должен ничего говорить. В «Спартаке» был отличный коллектив, имею в виду и ребят в команде, и обслуживающий персонал. Все отлично было. Что еще хотите услышать?..

«ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО НАШЕГО ТРЕНЕРА ХОТЯТ УВОЛИТЬ ЖУРНАЛИСТЫ»

– Давайте сменим тему. Сейчас говорят, что в «Динамо» копают под Хохлова.

– И кто копает?

– Фразу про системные ошибки тренировавшего динамовскую молодежку Николая Ковардаева вы произносили?

– А какая связь между Ковардаевым и Хохловым?

– Из комментариев Ковардаева можно подумать, что связь есть.

– Это вопрос к Николаю Николаевичу, какую он здесь видит связь. Я никакой связи не вижу. Есть основной состав. Есть молодежный, у которого теперь другой тренер. А Ковардаев, кстати, остался в системе клуба. Так кто копает под Хохлова? И главное – зачем? Повторюсь, результаты «Динамо» устраивают. Дмитрий Валерьевич спокойно работает.

– Почему тогда болельщики вывешивают на трибунах баннер «Руки прочь от Хохлова»? И адресован он был якобы вам.

– Честно, я не понял суть этой акции. Болельщики поддержали Дмитрия Валерьевича, но и клуб ему, еще раз повторяю, полностью доверяет. «Динамо» не собиралось и не собирается менять главного тренера. Кто распускает слухи нашем конфликте с Хохловым, для меня загадка.

– А в чем была суть ваших претензий к Ковардаеву, с которым у Хохлова вроде бы хорошие отношения?

– Это внутренняя кухня. Скажу только, что критерием оценки молодежной команды не может являться только турнирное положение. При этом у Ковардаева есть возможность проанализировать работу. И не исключено, он еще вернется на свой пост.

– А чем он сейчас занимается?

– Аналитикой. Готовит отчет о своей же работе. С ним еще будет разговор. Обсудим некоторые моменты и примем взвешенное решение, что делать дальше.

– Ковардаев говорил, что ему предлагали расторгнуть контракт с «Динамо» по обоюдному согласию. Такое было?

– До сегодняшнего дня ничего подобного мы ему не предлагали.

– А почему на место Ковардаева был приглашен Владимир Корытько? Как возникла эта кандидатура?

– Он находился в структуре «Динамо». Что тут удивительного? Не с улицы же мы должны были человека брать.

– Но у него же минимальный тренерский опыт.

– И что? У Романа Шаронова год назад тоже был минимальный тренерский опыт, но он взял молодежную команду «Рубина» – и сейчас она здорово играет. Я видел их матчи. Разница по сравнению с прошлым сезоном колоссальная.

– Идея назначить Корытько принадлежала вам?

– Мне.

– Чем он все-таки вам приглянулся?

– В Белоруссии он сотрудничал с тренером, который в свое время воспитал Олега Кононова и еще ряд известных специалистов. Корытько самостоятельно работает именно с футболистами 17-18 лет. А опыт для тренера – не самое главное. У Дмитрия Валерьевича, когда он начинал тренировать «Динамо», серьезный опыт тоже отсутствовал.

– То есть, подытоживая, Хохлову ничего не угрожает.

– Я же уже ответил. Такое ощущение, что это журналисты мечтают уволить нашего главного тренера. А у «Динамо» подобных планов нет.

– Сергей Степашин говорит, что после одного из матчей вы с Хохловым обнимались.

– Это было после игры с «Оренбургом». Естественно, мы друг друга поздравляем. Больше я его. А что тут необычного? У нас же нет никакого конфликта. Это пресса и болельщики выдумывают.

– Однако сам Хохлов обмолвился, что в клубе возникали недопонимания.

– Не то, чтобы недопонимания, а споры. Это касалось трансферов. На тот момент не была продублирована позиция крайнего атакующего игрока, а главный тренер хотел поскорее заполучить футболиста в команду… И я его прекрасно понимаю.

«НЕ ОТКАЗАЛИСЬ БЫ ОТ МАРКИЗИО, ЕСЛИ БЫ ПОТЯНУЛИ ЕГО КОНТРАКТ»

– В «Зенит» пришел Клаудио Маркизио, в «Спартак» может перейти Джон Терри. Вам понятна политика приглашения столь возрастных легионеров?

– Такую звезду, как Маркизио, мы бы с удовольствием взяли. Если бы потянули зарплату итальянца… Терри – большой игрок, но у него несколько месяцев после «Астон Виллы» не было игровой практики. В каком он состоянии – непонятно. Их нельзя сравнивать. Маркизио – 32 года, а Терри – 37.

– Вас устраивает сумма, которую «Динамо» выделяет на трансферы?

– Я привык работать исходя из тех условий, которые имеются.

– А самому тренировать не хотелось бы?

– Я учился на спортивного менеджера. Для того, чтобы тренировать, нужно больше знаний. Одного игроцкого опыта недостаточно. Если ты был сильным футболистом, то далеко не факт, что станешь большим тренером. На данный момент я на этом поприще себя не вижу.

– Следующим летом заканчивается контракт у Антона Шунина. Уже ведете переговоры с вратарем, которого Станислав Черчесов вызвал в сборную?

– А какой смысл дергать человека сейчас? Шунин отлично играет, мы, конечно, хотели бы продолжать сотрудничество, да и сам Антон никуда из «Динамо» не рвется. Он здесь с детства. Не вижу причин, чтобы мы не продлили контракт.

– Когда откроется новый стадион «Динамо»? Болельщики заждались.

– Мы хоть сегодня переехали бы, но надо не мне вопрос задавать! По моей информации, ждать осталось совсем недолго. Скоро «Динамо» вернется в святая святых.

– Не боитесь, что, в отличие от «Спартака» или «Зенита», не сможете заполнять трибуны новой арены на домашних матчах?

– Думаю, на «Динамо» будет нормальная посещаемость. Кстати, все абонементы, приобретенные болельщиками на «Арену Химки», сохранят силу после переезда на новый стадион.

Есть планы, чтобы в матче открытия сыграли календарную встречу со «Спартаком», потом – с «Локомотивом» (соответственно 10 и 31 марта 2019 года. – Прим. ред.). Но если пробьемся в весеннюю стадию Кубка России, можем сыграть на новом «Динамо» и раньше.

– ЦСКА намерен проводить домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках». Ваше мнение?

– Мне сложно рассуждать с позиций руководства ЦСКА. Наверное, они хотят заработать больше денег за счет увеличения аудитории. Да и вообще «Лужники» – отличный стадион. Играть там приятно.

– Для сборной России на чемпионате мира это была очень удачная арена. Завидуете нынешнему поколению футболистов, что они добились большого успеха перед своими зрителями, а не как вы на Евро-2008?

– Поддержка своих трибун – важный фактор. Ребята большие молодцы, что реализовали тот шанс, который им представился.

– В этой сборной нет скандалов. Это поколение более дисциплинированное, чем ваше?

– Несмотря на все скандалы и весь негатив, сборная выходила в финальные турниры. Другое дело, что там проваливалась. Кстати, вы журналисты, не очень позитивно о сборной отзывались, до нынешнего чемпионата мира.

«В 65 ЛЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОСПОЛЬЗУЮСЬ КОРОЧКОЙ ЗМС»

– А у вас перед ЧМ-2018 не было упаднических настроений?

– Не было. Я, может, и думал, что команда играет не очень хорошо, но ни секунды не сомневался, что из группы на чемпионате мы выйдем. А когда наши победили испанцев в плей-офф, к ним и пресса повернулась лицом. К счастью, мы это единение народа с командой наблюдаем до сих пор.

– Как сохранить позитивный шлейф чемпионата мира?

– Способ один – если пойдут неудачи, не дергаться, не впадать в крайности, как это у нас всегда бывает. Зачем искать виновных при любой возможности? Футбол состоит из взлетов и падений. Поэтому надо спокойно воспринимать любой результат.

– Нынешняя сборная сильнее той, что завоевала бронзу Евро-2008?

– Как любит говорить Леонид Викторович Слуцкий, это все вкусовщина. Мы же не можем проверить на практике. Вот если бы две команды сыграли друг против друга, тогда ответил бы.

– Как вы относитесь к истерике вокруг присвоения всем нашим четвертьфиналистам ЧМ-2018 званий заслуженных мастеров спорта?

– Я понимаю чувства представителей других видов спорта, которые не получили ЗМС, несмотря на завоеванные медали. Некоторые 12 лет пашут ради бронзы на Олимпиаде. Конечно, им обидно видеть, что их труд оценивается ниже, чем у футболистов, которые достигли не такого высокого результата.

Нужны единые критерии. При этом не думайте, что футболистов корочки ЗМС не интересуют. Это спортивная награда. У меня дома такая корочка лежит на видном месте. Когда стукнет 65, обязательно воспользуюсь. Это же еще пенсионная история. Наверняка можно будет бесплатно в метро ездить.