Рашид Рахимов: Возвращение в «Ахмат» в мои планы не входило
Главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов рассказал о своем недавнем назначении.
«С ЛЕДЯХОВЫМ КОМАНДУ НЕ ОБСУЖДАЛ»
– После 6-го тура вы сменили Игоря Ледяхова. Насколько неожиданным было приглашение в «Ахмат»?
– Оно действительно было неожиданным. В мои планы не входило. Но после того, как узнал, что в моем возвращении в «Ахмат» заинтересован глава республики Рамзан Ахматович (Кадыров. – Прим. ред.), естественно, согласился.
– Вы тренировали «Ахмат» с 2013 по 2017 год. Насколько команда изменилась с тех пор?
– Перемены серьезные. И впереди много работы. Сейчас будет не самый легкий период, можно даже сказать – тяжелый. Но я бы не хотел распространяться о тех проблемах, которые есть и которые предстоит устранять. Это будет неправильно. Да, они существуют, и мы будем над ними работать. Считаю, очень важно обратить внимание на построение игры «Ахмата», на состояние футболистов.
– Как оцениваете турнирную ситуацию?
– У команды на данный момент семь очков, при этом рядом и лидирующая группа, и зона вылета… Однако ни один тренер не должен смотреть на нижнюю часть таблицы. Кода я приступаю к работе, всегда ориентируюсь только на топ-клубы, которые находятся наверху.
– Уход Ледяхова из «Ахмата» для многих стал неожиданным. Вы хорошо знаете этого специалиста, он был вашим помощником. Общались с ним после его ухода? Может, спрашивали что–то о команде?
– Нет. Ничего у него не спрашивал.
– Пригласить в помощники Пилипчука было вашей инициативой?
– Да.
«РАД, ЧТО СЕМЕНОВ СЫГРАЛ ЗА СБОРНУЮ ПРОТИВ ЧЕХОВ»
– Вы занимали с «Ахматом» в РПЛ пятое место. Насколько реально повторить высшее достижение в истории клуба?
– Для этого очень многое нужно сделать. Например, улучшать качество игры, организацию работы. Составляющих очень много. Но я не делаю таких сравнений. Это неправильно. Уже сказал, что это разные команды.
Сейчас идет другой этап. А то, что было тогда, осталось историей. Если мы будем этим жить, то чего-то добиться сложно. Пока никаких глобальных выводов я не делаю. Посмотрим, как будет складываться ситуация.
– Какие задачи перед вами стоят?
– На сегодня пока конкретных задач нет. Сейчас нужно думать о том, что каждый из нас имеет определенные амбиции, и игроки в том числе. Вопрос в том, сможем ли мы их воплотить в жизнь. Наверняка в дальнейшем придется усиливать «Ахмат», приобретать качественных футболистов. Нюансов много.
– Некоторые игроки после вашего назначения разъехались по сборным. Насколько это мешало?
– Это определенный минус. Когда у тебя нет ведущих футболистов, а у нас шесть сборников, в две недели нужно провести определенный цикл работы. Для меня, как для тренера, это проблема. Я планировал провести два-три микроцикла, но поработать в оптимальном составе не получилось. Есть определенные мысли, наработки, но некоторые игроки не могут участвовать.
– Что скажете об игре Андрея Семенова за сборную России в матче с чехами?
– Андрея давно знаю. Сам его в свое время брал в Грозный. Я рад, что он провел в составе сборной 90 минут, и надеюсь, что это придаст ему еще большей уверенности.
«ЗНАЮ «СПАРТАК» НЕ ХУЖЕ ПИЛИПЧУКА»
– Ближайший матч у вас со «Спартаком». Это хорошо? Или лучше было бы сыграть с соперником попроще после паузы?
– Выбирать не приходится. Есть календарь, который сверстан давно. На сегодня я вообще не вижу ни одной легкой игры.
– Как оцениваете «Спартак»? Команда на данный момент набрала больше очков, чем за тот же отрезок чемпионского сезона.
– Очень хорошо. Нам нужно проанализировать соперника, посмотреть, какие у него возможности, как он играет, и спокойно готовится. В любом матче все возможно.
– Пилипчук хорошо знает команду Массимо Карреры, так как сам ассистировал итальянцу. Это поможет?
– Я тоже хорошо знаю «Спартак» (Смеется).
– Но Пилипчук совсем недавно там работал.
– Можно быть внутри команды, знать, какие там взаимоотношения, но на поле – это совсем другое. Я полагаюсь на то, что вижу сам, и слушаю мнения помощников.
– Как оцениваете ситуацию с возможным переходом в «Спартак» Джона Терри? Он ведь и с «Ахматом» может сыграть, если приедет.
– Ну, приедет – сыграет, не приедет – ни сыграет. Об этом должен думать «Спартак», будет Терри в команде или нет. А мы уже станем действовать по ситуации.