«С ЛЕДЯХОВЫМ КОМАНДУ НЕ ОБСУЖДАЛ»

– После 6-го тура вы сменили Игоря Ледяхова. Насколько неожиданным было приглашение в «Ахмат»?

– Оно действительно было неожиданным. В мои планы не входило. Но после того, как узнал, что в моем возвращении в «Ахмат» заинтересован глава республики Рамзан Ахматович (Кадыров. – Прим. ред.), естественно, согласился.

– Вы тренировали «Ахмат» с 2013 по 2017 год. Насколько команда изменилась с тех пор?

– Перемены серьезные. И впереди много работы. Сейчас будет не самый легкий период, можно даже сказать – тяжелый. Но я бы не хотел распространяться о тех проблемах, которые есть и которые предстоит устранять. Это будет неправильно. Да, они существуют, и мы будем над ними работать. Считаю, очень важно обратить внимание на построение игры «Ахмата», на состояние футболистов.

– Как оцениваете турнирную ситуацию?

– У команды на данный момент семь очков, при этом рядом и лидирующая группа, и зона вылета… Однако ни один тренер не должен смотреть на нижнюю часть таблицы. Кода я приступаю к работе, всегда ориентируюсь только на топ-клубы, которые находятся наверху.

– Уход Ледяхова из «Ахмата» для многих стал неожиданным. Вы хорошо знаете этого специалиста, он был вашим помощником. Общались с ним после его ухода? Может, спрашивали что–то о команде?

– Нет. Ничего у него не спрашивал.

– Пригласить в помощники Пилипчука было вашей инициативой?

– Да.

«РАД, ЧТО СЕМЕНОВ СЫГРАЛ ЗА СБОРНУЮ ПРОТИВ ЧЕХОВ»

– Вы занимали с «Ахматом» в РПЛ пятое место. Насколько реально повторить высшее достижение в истории клуба?

– Для этого очень многое нужно сделать. Например, улучшать качество игры, организацию работы. Составляющих очень много. Но я не делаю таких сравнений. Это неправильно. Уже сказал, что это разные команды.

Сейчас идет другой этап. А то, что было тогда, осталось историей. Если мы будем этим жить, то чего-то добиться сложно. Пока никаких глобальных выводов я не делаю. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

– Какие задачи перед вами стоят?

– На сегодня пока конкретных задач нет. Сейчас нужно думать о том, что каждый из нас имеет определенные амбиции, и игроки в том числе. Вопрос в том, сможем ли мы их воплотить в жизнь. Наверняка в дальнейшем придется усиливать «Ахмат», приобретать качественных футболистов. Нюансов много.

– Некоторые игроки после вашего назначения разъехались по сборным. Насколько это мешало?

– Это определенный минус. Когда у тебя нет ведущих футболистов, а у нас шесть сборников, в две недели нужно провести определенный цикл работы. Для меня, как для тренера, это проблема. Я планировал провести два-три микроцикла, но поработать в оптимальном составе не получилось. Есть определенные мысли, наработки, но некоторые игроки не могут участвовать.

– Что скажете об игре Андрея Семенова за сборную России в матче с чехами?

– Андрея давно знаю. Сам его в свое время брал в Грозный. Я рад, что он провел в составе сборной 90 минут, и надеюсь, что это придаст ему еще большей уверенности.

«ЗНАЮ «СПАРТАК» НЕ ХУЖЕ ПИЛИПЧУКА»

– Ближайший матч у вас со «Спартаком». Это хорошо? Или лучше было бы сыграть с соперником попроще после паузы?

– Выбирать не приходится. Есть календарь, который сверстан давно. На сегодня я вообще не вижу ни одной легкой игры.

– Как оцениваете «Спартак»? Команда на данный момент набрала больше очков, чем за тот же отрезок чемпионского сезона.

– Очень хорошо. Нам нужно проанализировать соперника, посмотреть, какие у него возможности, как он играет, и спокойно готовится. В любом матче все возможно.

– Пилипчук хорошо знает команду Массимо Карреры, так как сам ассистировал итальянцу. Это поможет?

– Я тоже хорошо знаю «Спартак» (Смеется).

– Но Пилипчук совсем недавно там работал.

– Можно быть внутри команды, знать, какие там взаимоотношения, но на поле – это совсем другое. Я полагаюсь на то, что вижу сам, и слушаю мнения помощников.

– Как оцениваете ситуацию с возможным переходом в «Спартак» Джона Терри? Он ведь и с «Ахматом» может сыграть, если приедет.

– Ну, приедет – сыграет, не приедет – ни сыграет. Об этом должен думать «Спартак», будет Терри в команде или нет. А мы уже станем действовать по ситуации.