В сборной России не нашлось ни одного футболиста, кто выходил бы в основе во всех семи последних матчах, проведенных со старта в ЧМ-2018.

Домашний чемпионат мира грозил сборной России стать одним из ее самых грандиозных провалов. Регулярные поражения, причем не только от сборных уровня Бразилии (0:3) и Франции (1:3), но и команд рангом ниже вроде Австрии (0:1) и Кот-д’Ивуара (0:2) вкупе с откровенно блеклой игрой вынуждали болельщиков согласиться с предшественником Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Леонидом Слуцким, которому принадлежит легендарная уже фраза о том, что Россия – нефутбольная страна.

До стартового свистка первого матча россиян на чемпионате мира против Саудовской Аравии (5:0) казалось, что ни команды, ни футболистов, ни сколь-нибудь солидных перспектив у нашей сборной нет и в ближайшие годы не ожидается. Однако Черчесову удалось то, что не раз потом описывалось как футбольное чудо – его подопечные провели мундиаль на одном дыхании и всем на радость едва не добрались до полуфинала, чем окончательно едва не свели болельщиков с ума.

А когда после ЧМ-2018 с национальной командой попрощались ее ветераны Сергей Игнашевич, Юрий Жирков и Александр Самедов, стало немного тревожно за осенние матчи сборной и старт в Лиге наций. К тому же добавило Черчесову головной боли и отсутствие в первых матчах после ЧМ троих армейцев армейцев – Игоря Акинфеева, Александра Головина и Алана Дзагоева. Первые двое на чемпионате мира играли в команде важнейшую роль, а Дзагоев хотя и пропустил почти весь турнир из-за травмы, успел помочь команде – в игре с Хорватией (2:2, 3:4 по пен) помог отличиться Марио Фернандесу.

Но в отличие от того же Слуцкого и его предшественника Фабио Капелло Черчесов не стал жаловаться на отсутствие достойных кандидатов и сумел найти выпавшим футболистам замену. Еще весной мы не видели в нападении альтернативы Федору Смолову, а после ЧМ – Артему Дзюбе. Но оба пропустили товарищеский матч с Чехией, зато в их отсутствие по мячу забили Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

Аналогичная ситуация и в других линиях. Сможет ли кто-то из российских вратарей хотя бы немного приблизиться к Игорю Акинфееву по уровню мастерства и масштабу личности, вопрос философский. Но и без армейского кипера российская сборная чувствует себя преотлично – зенитовец Андрей Лунев уверенно провел оба матча и стал одним из героев победы в Турции (2:1).

Сборная России Станислава Черчесова сейчас представляет собой эдакий трансформер. И для каждого элемента этого трансформера у него есть запасной экземпляр. Это главное отличие российской сборной от команды Гуса Хиддинка. Голландец не мог отказаться от услуг тех, кто принес России бронзовые медали Евро-2008, тогда как у Черчесова незаменимых нет. Причем без потери качества игры. В этом мы успели убедиться в Трабзоне и Ростове.

Для футболистов такая позиция – несомненное благо. Это значит, что любой игрок основы может быть заменен резервистом, что мотивирует на предельную работу обоих. Даже тех, кто не был вызван. Например, Константин Рауш и Роман Нойштедтер проехали мимо чемпионата мира, а в осенних встречах играли важнейшую роль в командной игре. Так что не стоит отчаиваться ни одному обладателю российского паспорта, шанс в этой сборной есть у всех. Даже у Смолова.

Мы очертили круг черчесовских призывников и проанализировали степень задействованности каждого в матчах сборной, начиная с 14 июня – дня рождения новой команды, от которой мы теперь ждем очень и очень многого. И сделали вывод – незаменимых в сегодняшней сборной России нет. Ну, или почти нет. Во всех семи встречах приняли участие только четыре футболиста – Роман Зобнин, Денис Черышев, Марио Фернандес и Далер Кузяев. Но ни один из них не выходил на поле с первых минут во всех встречах без исключений.

ВРАТАРЬ

Игорь Акинфеев, 32 года

5 матчей: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4)

510 минут, 7 пропущенных мячей

Коэффициент незаменимости (КН)*: 80

Андрей Лунев, 26 лет

2 матча: Турция – 2:1, Чехия – 5:1

180 минут, 2 пропущенных мяча, 1 результативная передача

КН: 20

Уже больше десятилетия у Игоря Акинфеева нет никакой конкуренции на позиции первого номера. Казалось, что так будет продолжаться еще многие годы. Возможно, так оно и есть, но благодаря отсутствию Игоря в осенних матчах против Турции и Чехии мы узнали, что за его спиной есть как минимум один достойный кандидат.

Лунев очень уверенно провел обе встречи, хотя и не смог сохранить ворота в неприкосновенности. Ведь его в любой момент готовы подстраховать столь же надежный Маринато Гилерме и Антон Шунин. Впрочем, с возвращением Акинфеева Черчесов наверняка доверит охранять последний рубеж именно ему.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Федор Кудряшов, 31 год

4 матча: Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Хорватия – 2:2 (3:4), Турция – 2:1

371 минут, 1 жк

КН: 65

Константин Рауш, 28 лет

2 матча: Турция – 2:1, Чехия – 5:1

96 минут, 2 результативные передачи

КН: 20

Егор Сорокин, 22 года

1 матч: Чехия – 5:1

3 минуты

КН: 10

Юрий Жирков, 35 лет

3 матча: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Испания – 1:1 (4:3)

222 минуты

КН: 5 (ушел из сборной)

Опытнейший Жирков закрывал левый фланг обороны российской сборной еще на Евро-2008, где в составе нашей команды был одной из ярчайших звезд. Неслучайно вскоре он отправился покорять АПЛ в составе «Челси». Пусть и неудачно. На ЧМ-2018 он трижды выходил в основе, на большее не хватило здоровья. А по окончании турнира объявил об уходе из сборной.

В его отсутствие на левом фланге обороны обосновался Федор Кудряшов, сыгравший с учетом осенних матчей на 150 минут больше ветерана. Показательно, что в официальной встрече в Трабзоне Черчесов задействовал именно его. А матч с чехами убедил, что и без Кудряшова сборная не потеряется. Сыгравший с первых минут Рауш отметился двумя результативными передачами и заметно поднял свои шансы на выход в основе в дальнейшем.

Наверняка Черчесов будет использовать обоих футболистов в зависимости от тактики на матч. Кудряшов более склонен к оборонительным действиям, тогда как в арсенале Рауша есть классная фланговая подача. Это очень полезная опция для сборной России, у которой впереди есть кому побороться за верховой мяч.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

Илья Кутепов, 25 лет

5 матчей: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4)

510 минут, 1 результативная передача, 1 жк

КН: 70

Роман Нойштедтер, 30 лет

2 матча: Турция – 2:1, Чехия – 5:1

180 минут

КН: 50

Георгий Джикия, 24 года

1 матч: Турция – 2:1

90 минут

КН: 40

Андрей Семенов, 29 лет

1 матч: Чехия – 2:1

90 минут

КН: 20

Владимир Гранат, 31 год

1 матч: Испания – 1:1 (4:3)

74 минуты

КН: 10

Федор Кудряшов, 31 год

1 матч: Испания – 1:1 (4:3)

45 минут

КН: 10

Сергей Игнашевич, 39 лет

5 матчей: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4)

510 минут, 1 автогол

КН: 0 (завершил карьеру)

За год до чемпионата мира Черчесов активно наигрывал схему с тремя центральными защитниками, а накануне турнира остался почти без кандидатов на две вакантные должности после травм Георгия Джикии и Виктора Васина. Пришлось даже уговаривать Игнашевича, которому в день финала стукнуло 39 лет. После вылета с ЧМ-2018 он ожидаемо объявил о завершении профессиональной карьеры.

В три центральных защитника россияне в итоге провели только один матч – против Испании. Оказалось, что не в количестве оборонцев дело, а в качестве. И тут у нас по-прежнему есть проблемы. Проведший все 510 минут ЧМ Кутепов с того момента в официальных матчах вышел ни разу, а другие варианты и не наигрывались.

В отсутствие Игнашевича и Кутепова два осенних матча провел опытный Нойштедтер и в целом оставил приятное впечатление. В Трабзоне пару ему составил Джикия, а Ростове – Семенов. У первого, с учетом бэкграунда, шансы появиться в ближайших матчах выше.

Если потребуется сыграть в три центральных защитника, на помощь готовы прийти Кудряшов с Гранатом. У обоих был такой опыт в матче с Испанией. Первый вышел в старте на позиции левого центрального и провел на этой позиции 45 минут, а после травмы Жиркова сместился на фланг. Второй вышел на замену вместо Юрия и обосновался на позиции Кудряшова. С задачей оба справились – Россия выстояла в игре и выиграла в серии пенальти.

Наиболее перспективной здесь выглядит пара Кутепов – Джикия. Во-первых, оба молоды и однозначно будут прибавлять. Во-вторых, оба играют за «Спартак», так что взаимопонимание у них налажено лучше, чем с другими партнерами.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Марио Фернандес, 27 лет

7 матчей: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4), Турция – 2:1, Чехия – 5:1

626 минут, 1 гол и 1 результативная передача

КН: 90

Игорь Смольников, 30 лет

2 матча: Уругвай – 0:3, Чехия – 5:1

62 минуты, 1 жк, 1 кк

КН: 10

Одна из наиболее очевидных позиций в сборной России. Фернандес в семи последних матчах появлялся в основе шесть раз. Исключением стала встреча третьего тура группового этапа против Уругвая, в которой уже ничего не решалось. В той встрече в старте появился Игорь Смольников. Правда, к 36-й минуте он получил две желтые карточки и досрочно покинул поле. С тех пор получил только 26 минут – в контрольной игре с Чехией.

ОПОРНЫЙ/ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Роман Зобнин, 24 года

7 матчей: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4), Турция – 2:1, Чехия – 5:1

628 минут, 2 результативные передачи, 1 жк

КН: 80

Юрий Газинский, 29 лет

6 матчей: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3,Хорватия – 2:2 (3:4), Турция – 2:1, Чехия – 5:1

441 минута, 1 гол, 2 результативные передачи, 2 жк

КН: 60

Далер Кузяев, 25 лет

7 матчей: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4), Турция – 2:1, Чехия – 5:1

467 минут

КН: 60

Одна из наиболее укомплектованных и перспективных позиций в российской сборной. В большинстве матчей Черчесов предпочитает играть в три центральных полузащитника, из которых двое так или иначе много работают в обороне, вне зависимости от того, где действуют – в опорной зоне и чуть выше. Все три кандидата на две эти позиции у Черчесова на хорошем счету, на них и держится мобильность российской сборной.

Поэтому не стоит удивляться, что Зобнин и Кузяев выходили во всех семи последних встречах, а Газинский пропустил только игру с Испанией. Символично, что в матче с Чехией капитанская повязка сборной побывала на руке сначала Газинского, а затем Зобнина.

Отрадно, что ни одному из российских опорников еще не исполнилось 30 лет, а двое из троих не достигли и 26-летнего рубежа. Значит, перспективы роста у них очень значительные. Да и 29-летний Газинский в самом расцвете сил.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Денис Черышев, 27 лет

7 матчей: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4), Турция – 2:1, Чехия – 5:1

463 минуты, 5 голов

КН: 85

Александр Головин, 22 года

1 матч: Саудовская Аравия – 5:0

24 минуты, 1 голевая передача

КН: 5

Алексей Ионов, 29 лет

1 матч: Турция – 2:1

11 минут

КН: 5

Дмитрий Стоцкий, 28 лет

1 матч: 10 минут

КН: 5

Денис Черышев так хорош, что конкурентов у него на позиции левого полузащитника нет. В слова совсем. В стартовом матче ЧМ-2018 слева вышел Головин, но после травмы Дзагоева он сместился в центр и с тех пор на чужую территорию не претендовал. В матче с Турцией Черчесов 11 минут смотрел в деле Ионова, а в игре с Чехией 10 минут наблюдал за Стоцким, но вряд ли кто-то из них может составить конкуренцию лучшему бомбардиру сборной на отчетной дистанции. Во всяком случае, если он будет здоров.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ/АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Александр Головин, 22 года

4 матча: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4)

378 минут, 1 гол, 1 результативная передача, 1 жк

КН: 50

Александр Ерохин, 28 лет

3 матча: Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4), Чехия – 5:1

179 минут, 1 гол

КН: 25

Алан Дзагоев, 28 лет

2 матча: Саудовская Аравия – 5:0, Хорватия – 2:2 (3:4)

42 минуты, 1 результативная передача

КН: 10

Алексей Миранчук, 22 года

1 матч: Уругвай – 0:3

60 минут

КН: 10

Александр Самедов, 34 года

1 матч: Испания – 1:1 (4:3)

61 минута

КН: 5 (ушел из сборной)

На позиции центрального атакующего полузащитника у России дефицита не наблюдается. Значительно больше всех здесь провел Головин, бывший одним из лидеров сборной на ЧМ-2018. А есть еще Алан Дзагоев, Александр Ерохин и Алексей Миранчук (в матче с Испанией в центре поля вышел и Самедов, но он сборную уже покинул).

Армеец из-за травм сыграл всего 42 минуты, но успел отметиться результативной передачей на Фернандеса в четвертьфинале с хорватами. В Ерохине Черчесов не видел игрока основы, пока не доверил провести 23 минуты против Испании. В игре с Хорватией он сыграл уже 66 минут, а оба осенних матча провел от звонка до звонка (правда, против Турции играл правого полузащитника).

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Алексей Ионов, 29 лет

1 матч: Чехия – 5:1

62 минуты, 2 гола

КН: 50

Александр Ерохин, 28 лет

1 матч: Турция – 2:1

90 минут

КН: 45

Александр Самедов, 34 года

4 матча: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Хорватия – 2:2 (3:4)

298 минут

КН: 5 (ушел из сборной)

Пожалуй, наиболее проблемная позиция у россиян. На ЧМ альтернативы уже возрастному Самедову Черчесов не видел, поэтому тот появлялся во всех встречах с первых минут. Не менее качественно эту позицию мог бы закрыть Марио Фернандес, но тогда надо придумать, кто сыграет справа в обороне. Кроме Смольникова, там вариантов особых нет.

Поэтому в новой отборочной кампании Черчесов наигрывает здесь новых футболистов. Против Турции справа вышел Ерохин и смотрелся достаточно уверенно, а в игре с Чехией рвал и метал отведенные ему 62 минуты ростовчанин Ионов. Два забитых мяча – высочайшая эффективность и отличная заявка на следующие матчи.

НАПАДАЮЩИЕ

Артем Дзюба, 30 лет

6 матчей: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4), Турция – 2:1

423 минуты, 4 гола, 2 результативные передачи, 1 жк

КН: 70

Антон Заболотный, 27 лет

1 матч: Чехия – 5:1

73 минуты, 1 гол, 1 заработанный пенальти

КН: 10

Дмитрий Полоз, 27 лет

1 матч: Чехия – 5:1

17 минут, 1 гол

КН: 10

Федор Смолов, 28 лет

5 матчей: Саудовская Аравия – 5:0, Египет – 3:1, Уругвай – 0:3, Испания – 1:1 (4:3), Хорватия – 2:2 (3:4)

219 минут, 1 жк

КН: 10

Если у кого-нибудь сомнения в том, что основной нападающий сборной России – Артем Дзюба? Он стал несомненным ментальным лидером команды и даже примерил капитанскую повязку. Но наставникам наших соперников стоит подготовиться и к альтернативным вариантам. Матч с Чехией показал, что Заболотный и Полоз тоже не зря едят свой хлеб. Первый за 73 минуты забил сам (из офсайда, но судья не заметил) и заработал пенальти, второй также успел отличиться за 17 отведенных ему на поле минут. А еще есть Смолов, который имеет все шансы вернуть в «Локомотиве» былую форму. Тогда конкуренция в линии нападения станет невероятной.

Коэффициент незаменимости (КН) – введенное нами для удобства понятие. Характеризует вероятность выхода футболиста в основе сборной России в ближайших матчах. Основано на проведенных национальной командой встречах, начиная с 14 июня 2018, и возможности появления в будущем. Выражено в процентах.

Например, полузащитник Александр Самедов – лидер по количеству сыгранных минут на позиции правого полузащитника, но после мундиаля он объявил о завершении карьеры в сборной, что снижает вероятность его появления до минимума. Впрочем, в отличие от завершившего игровую карьеру Сергея Игнашевича (5 матчей, 510 минут), его возвращение хотя бы возможно теоретически. Поэтому вероятность появление бывшего защитника ЦСКА мы оцениваем в 0%, а полузащитника «Спартака» – только в 5%.

А на позиции левого полузащитника картина прямо противоположная – 90% игрового времени здесь провел Денис Черышев. Он находится на пике формы и вряд ли в ближайшее время уступит свое «законное» место в основе. Если, конечно, не подведет здоровье.