– У сборной России все сейчас идеально. Но как избежать повторения той истории, когда герои лета 2008-го менее чем через два года стали «кальянщиками» и «зажравшимися футболерами»?

– Какой смысл волноваться и сравнивать эти две сборные? Сейчас мы видим, что команда поймала свою волну, не угасли эмоции от чемпионата мира. И, главное, есть понимание, в какой футбол она играет, все матчи, на мой взгляд, одинаковы. Значит, есть линия и стратегия. Раз так, то и поводов для волнений нет.

– А вы помните свои ощущения после бронзового Евро? Наверняка же тогда казалось, что теперь сам черт нашей сборной не брат?

– Точно все было несколько по-другому, чем сейчас. Все-таки мы же стали третьими не на домашнем турнире, играли на чужих стадионах, поэтому фон был иной.

– Но вы же так же выводили всю страну на улицу своими победами.

– Прилив эмоций, безусловно, мы получили огромный. После чемпионата Европы на футболистов стали смотреть по-другому, сейчас – тоже, но есть разница. Технологии пошли вперед, и возможность поддержать волну успеха в разы выше, чем это было десять лет назад.

– Имеете в виду, что сейчас каждый болельщик может написать футболисту в соцсети?

– Не только. Еще очень развилась PR-поддержка. Футбол же должен приносить не только удовольствие, но и скажу банально – прибыль. Надо собирать стадионы для заработка. И сейчас у многих футболистов есть своя PR-поддержка, что очень важно. В этом компоненте мы в свое время сильно отставали.

– Десять лет назад первый важный матч после Евро сборная проводила в Германии и едва не отыгралась с 0:2, но Дзагоев попал в штангу в концовке. На немецких суперзвезд уже смотрели по-другому, без излишнего пиетета?

– Я сам был травмирован и на поле не вышел, хотя был с командой на том матче. Не стал бы говорить о каком-то трепете или не трепете. Мы, действительно, стали увереннее после хорошего результата на Евро, но отдавали себе отчет, что один турнир закончился, а другой начался. Понятно, что и сейчас идет шлейф от удачного выступления на чемпионате мира. Важнее понимать, что другие соперники теперь готовятся к тебе соответствующе.

– Гус Хиддинк, когда сборная первый раз собралась после Евро, как-то отдельно обращал внимание, что бронзовый турнир уже в прошлом? Объяснял, как относиться к славе?

– Помню, что происходило. Хиддинк был очень большим мастером психологической поддержки игроков, но на переключении акцент не делал, и вообще никаких речей на этот счет не было. Все и так понимали: взвалили тяжелое бремя – и надо ему соответствовать. Но оправдать надежды тогда не получилось.

– Что-то надломилось, когда пропустили тот нелепый гол от словенцев в «Лужниках» после вашего дубля в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2010?

– Очень тяжелый момент для меня. Считаю, по игре мы заслуживали попадания на чемпионат мира, но случиться может всякое. А надлом произошел уже в Мариборе. Сначала нам забили гол в конце первого тайма, потом Сашу Кержакова удалили, хотя момент был ерундовый.

Но все равно в том матче было видно: в заряженности на победу Словения нас превосходила. Много раз ту игру прокручивал в голове, анализировал. Теперь понимаешь цену одного матча. Выступи мы достойно в Мариборе, могли бы еще пошуметь на чемпионате мира в ЮАР. Но футбол не прощает ошибок и расслабленности. Последние 10 минут московского матча и весь матч в Словении превратили наше выступление в провальное.

– Ваш совет нынешнему поколению понятен. Ребята, вы многого добились, но помните, что каждый матч – новая история, и не позволяйте себе уступить сопернику в желании. Так?

– Свои игры надо анализировать с холодной головой. Мы сколько угодно можем обсуждать матчи в прессе, давать комментарии, носить футболистов на руках, но необходимо всегда помнить, что будет один матч, после которого все может закончиться. И в этом матче надо быть готовым забыть обо всем и играть под девизом «сейчас или никогда».

– А тяжело обрести такое понимание, когда тебя болельщики носят на руках, как, допустим, Артема Дзюбу?

– Мы читаем комментарии Дзюбы, что все бабушки страны его знают, его именем называют турниры – это все хорошо и правильно. Пока идет волна, можно привлечь детей в спорт, и наши герои должны быть узнаваемы по всей стране. Но теперь все так же ждут, что сборная обязательно выйдет на чемпионат Европы.

Поэтому мы можем ликовать, после каждого матча восхищаться, что, мол, едем по всем катком, у нас «Красная машина», однако, повторюсь, все может исчезнуть по щелчку, и один матч изменит отношение. Надеюсь, ребята понимают, что многочисленные эксперты, околофутбольные и нефутбольные люди, сразу появятся.

В принципе, не думаю, что это какая-то наша особенность – так происходит во всем мире. У нас вот был Марибор. После него ушел Гус Худдинк, после него было очень много негатива. Мы были сильнее Словении, однако эти стыки показали, что не всегда более классная команда идет дальше.

– Будем надеяться, ваших ошибок эта команда не повторит и в решающих играх расслабленности не будет.

– Да, такой вот был урок. Спорт – труд изо дня в день, чуть расслабился и жди последствий. В каком-то проходном матче еще проскочишь, но, в основном, жди проблем. Сейчас, еще раз скажу, видно, что у тренера сборной свое конкретное видение. Помните же, сколько было недовольства от результатов товарищеских игр за два года перед чемпионатом мира. А в итоге к главному турниру команда подошла с тем набором качеств и игроков, который требовался.