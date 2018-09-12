Вечером во вторник в Нижнем Новгороде играли молодежные сборные России и Сербии. Хорошая погода, 38 тысяч человек на трибунах новенького красавца-стадиона, самый сильный состав за долгие годы...

Это был матч отборочного турнира молодежного Евро-2019. Турнир, откровенно говоря, так себе, но на волне интереса к футболу, который поднял чемпионат мира, болельщики потянулись и на эту встречу.

Евро пишем, Олимпиада – в уме

Перед Россией стояла одна задача – победить лидеров группы, которые до этого в семи матчах не потеряли ни одного очка. только так наша команда сохраняла шансы на прямое попадание на Евро-2019. В противном случае – борьба за вторую строчку и за выход на Евро-2019 не напрямую, а вкривь и вкось – через стыковые матчи.

Мало кто из пришедших на трибуны понимал, что футболисты на поле должны были играть не только за шанс попасть в финальную стадию континентального первенства, но и за возможность побороться за выход на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Туда попадут полуфиналисты Евро-2019.

Да, у нашей футбольной сборной на Олимпийских играх славная история. В последний раз, когда мы принимали участие в Олимпийском турнире, мы его выиграли. Вот только было это в другом веке, в другом государстве, при другом политическом строе. Спросите хотя бы Анатолия Бышовца, который привел ту сборную к победе в 1988 году.

С тех пор мы ни разу не попадали на Олимпиаду с футбольной командой… Ни разу! С 1988 года – ни разу! Сборная России по футболу на Олимпийских играх не играла! В это не сразу верится. Но это так.

Проиграли…

Скорее всего эта традиция продолжится, ведь Россия проиграла Сербии, ведя в счете 1:0. Команда Евгения Бушманова пропустила два необязательных гола и опустилась на третье место в турнирной таблице, пустив вперед еще и Австрию, переигравшую в параллельной встрече Гибралтар со счетом 5:0.

Теперь нам предстоит борьба за вторую строчку. Для этого надо выигрывать следующий домашний матч с Македонией и надеяться, что Сербия, уже на 99% обеспечившая себе путевку на Евро-2019, победит Австрию. Второй вариант – выигрывать у Австрии на выезде в последнем туре.

В России редко пишут про молодежную сборную, но про эту мы писали – эта команда – одна из самых опытных в истории – ее лидеры играют в основных составах клубов премьер-лиги. Все говорило за то, что эта команда должна добиваться успеха. Не вышло. Почему?

Когда игра за молодежку - важнее

Одной из причин могут быть странные решения главного тренера, Евгения Бушманова, по составу.

27 августа Станислав Черчесов объявил состав главной сборной России на матч Лиги наций с Турцией и товарищескую встречу с Чехией. Всех удивило отсутствие в списке фамилии лидера бомбардирской гонки в РПЛ нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, который в 6 матчах премьер-лиги забил 5 голов. Не было в списке и голкипера «Спартака» Александра Максименко, который установил рекорд по количеству сухих встреч на старте своей карьеры во «взрослом» футболе.

Кулуарно это объяснили тем, что молодые футболисты, которые могут играть за молодежную сборную, нужнее там – важный матч был на носу все таки. Это касалось и Максименко, и Дмитрия Скопинцева, который был лучшим на позиции левого полузащитника не только в своем «Ростове», но и во всем чемпионате на старте сезона. Уж точно он на этом месте играет лучше, чем его одноклубник Алексанр Зуев.

Вот что по этому поводу сказал Евгений Бушманов:

– Мы обсуждаем с Черчесовым кандидатуры многих игроков, в том числе и кандидатуру Федора Чалова. На данный момент мы решили, что Федор будет вызван в молодежную сборную России. На данный момент его присутствие в молодежной сборной важнее, чем нахождение в главной команде страны.

Эти слова тренер молодежной команды произнес уже после того, как была озвучена заявка на игру с Сербией. В нее попали и Чалов, и Максименко. Скопинцев на удивление не попал. Не было в списке и Баринова из московского «Локомотива» и партнера Чалова по ЦСКА Ильзата Ахметова, который уже приноровился выводить нападающего на ударные позиции в премьер-лиге. Не было в составе и Игнатьева с Сулеймановым, клепающих голы в составе «Краснодара»…

Не хотят играть в сборной?

Россия Сербии, как мы знаем, проиграла. Вы не поверите, но Чалов, присутствие которого в молодежке «важнее», чем во взрослой команде, остался на скамейке запасных и даже на замену не вышел. Грел лавку и Максименко. В нападении играл Георгий Мелкадзе, в этом сезоне сыгравший лишь тайм за дубль «Спартака», а место в воротах занял голкипер «Томи» Александр Мелихов, играющий в ФНЛ.

Да, понятно, что Мелкадзе – в списке лучших бомбардиров отборочного турнира Евро-2019 с 6 забитыми голами в 8 матчах. Но надо понимать, что 3 мяча он забил молодежной сборной Гибралтара, а еще два – молодежке Македонии, которая проиграла даже Гибралтару. Можно сколько угодно прикрываться слабостью клубов, которым забивал Чалов, но они всяко будут посильнее, чем молодежка самой слабой команды Европы…

Вот что о своем выборе говорил Евгений Бушманов после домашнего поражения на глазах 38 тысяч болельщиков, чьи ожидания вновь не оправдались:

– Сегодня на поле так и не появился Федор Чалов. В чем причина?

– Федя Чалов фантастический игрок, сильный нападающий, не каждый день увидишь то, что он творит на тренировках. Но мы понимали, что в этой игре будет много борьбы, много единоборств, поэтому играл Георгий Мелкадзе. В данных компонента он лучше.

В отношении Скопинцева и Баринова тренер расплывчато намекнул на то, что те не хотят играть за сборную России. По остальным сказал, что не мог вызвать в сборную 50 футболистов, мол, выбрал сильнейших…