Приглашение Терри было страховкой

Со спортивной стороны приглашение Терри было страховкой в ситуации, когда из-за травм вылетели Илья Кутепов и Самуэль Жиго. У меня екнуло сердце, когда Георгий Джикия из-за повреждения присел на газон в матче сборной России в Турции. Но такие этапы «Спартак» уже проходил. На сегодняшний день Джикия и Сальваторе Боккетти – нормальная пара. Проблему я вижу в другом.

В том, что когда потребовался футболист для страховки, искать стали сразу опытного ветерана, заткнуть дыру. По одной причине – как бы чего не вышло. Очевидно, что «Зенит» и «Спартак» будут бороться за первое место, и москвичи боятся потерять лишние очки. Но посмотрите на то, как здорово проявляют себя в команде молодые: Александр Максименко, Артем Тимофеев, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий. Это говорит о том, что не так страшен черт, как его малюют.

На протяжении нескольких лет мы, и я в том числе, говорили о том, что в России нет хороших футболистов. Ни в чемпионате России, ни в сборной игроки с российским паспортом себя не проявляли. А вон оно как случилось – вдруг эти нехорошие футболисты сегодня настолько ярко играют, что забивают по пять мячей! Мы не верили в этих ребят, а они, оказывается, умеют играть в футбол и быть заводными. Есть у них и совесть, и правильное отношение к своей стране.

Появление сразу трех молодых футболистов в ключевом матче в первого круга РПЛ в Петербурге и равная игра показали, что ничего страшного в том, чтобы ставить молодых, нет. Незаменимых вообще нет. Дмитрий Комбаров долгое время таким казался, а тут поставили Лоренсо Мельгарехо – и пазл сложился.

Так что незначительные опасения за оборону «Спартака» есть, но весь опыт нынешнего года говорит о том, что ничего страшного не произошло.

Мы бы разочаровались и в Месси с Роналду

Если еще есть время для подписания свободного агента, можно вернуться к кандидатуре Сердара Таски, о котором все всё знают. Но решение по нему может принять только Массимо Каррера. Может, он и без него справится пару месяцев? У «Спартака» в ближайшее время тяжелый матч только с ЦСКА 23 сентября, да, может, пара еврокубковых (но там соперники не такие уж выдающиеся – «Рапид», «Вильярреал» и «Рейнджерс»). А там, глядишь, уже и Кутепов выздоровеет.

За исключением Халка, практически никто из звездных легионеров с порога не заявлял, что приехал в Россию всех волтузить. Они игроки, которые все равно нуждаются в обслуживании и в том, чтобы рядом с ними были высококлассные партнеры. Даже Лео Месси нужен партнер, который вернет ему мяч, если аргентинец сделает ему передачу. Если бы Месси или Криштиану Роналду приехали в Россию, мы бы однозначно через некоторое время в них разочаровались. Потому что они классно играют, когда рядом с ними равные.

Вот все сейчас радуются приезду Клаудио Маркизио, думают, что он завтра выйдет и начнет раздавать передачи и забивать голы, но это полная ерунда! У нас такой футбол и такие футболисты, что они не ровня западным звездам. А это значит – здесь отвернулся, здесь пас не туда дал, там опять ошибся. Маркизио начнет понимать, что он попал не в тот футбол, и не будет выглядеть так, как от него ждут. И начнутся разговоры, мол, кого купили?

Так что большой трагедией отказ Терри от приезда в «Спартак» не стал ни для одной из сторон.