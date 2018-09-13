Вчера стало окончательно ясно, что Джон Терри в Москву не приедет и за «Спартак» играть не будет. Он сослался на то, что посоветовался с семьей, и они приняли решение в Россию не ехать.

Я уже высказывался по этому поводу, но могу повторить: Терри брали на подстраховку в центр обороны. Сейчас в центре очень хорошо смотрятся Джикия и Боккетти. Кутепова прооперировали в Италии, и, насколько я слышал, по прогнозам он может вернуться в строй через месяц или немногим более. Да, огромная потеря – это Жиго, который выбыл на полгода. Он очень здорово влился в команду, с ним стало спокойнее за центр обороны. Но если все эти люди будут в строю, Терри не нужен. Его и приглашали на случай форс-мажора.

Хотел бы напомнить, что в недавнем матче в Питере против «Зенита» Каррера выпустил молодых Рассказова и Ломовицкого, и они не только ничего не испортили, а смотрелись очень прилично. А ведь есть еще Максименко, который прочно заняло место основного вратаря.

В связи с этим могу напомнить одну историю. В 1968 году «Спартак» стал серебряным призером чемпионата СССР. Победило тогда киевское «Динамо». Причем киевляне стали чемпионами Союза в третий раз подряд. И тогда старший тренер «Спартака» Никита Павлович Симонян решил, что команде нужна свежая кровь, но обновлять состав нужно точечно, аккуратно. И он пригласил в «Спартак» молодого парня из подмосковной деревни Женю Ловчева, еще одного паренька из Подмосковья, из-под Люберец, Колю Абрамова и Васю Калинина из Балашихи. Нам было по 20 лет. И все мы стали основными игроками в новом сезоне, а «Спартак» в 1969 году выиграл чемпионский титул.

Когда-то, 49 лет назад Никита Павлович Симонян не побоялся доверить места в команде сразу нескольким молодым, сейчас настало время Максименко, Рассказова и Ломовицкого. Поэтому я не вижу никакого смысла приглашать престарелых звезд из Европы. Возможно, поэтому Терри не сильно уговаривали руководители «Спартака».

СОСТАВ «СПАРТАКА» В СЕЗОНЕ 1969 ГОДА

Вратари: Анзор Кавазашвили, Владимир Лисицын.

Защитники: Николай Абрамов, Вячеслав Амбарцумян, Александр Гребнев, Вадим Иванов, Сергей Ольшанский, Владимир Петров, Сергей Рудь.

Полузащитники: Василий Калинов, Николай Киселев, Евгений Ловчев, Евгений Михайлин, Виктор Папаев, Сергей Рожков.

Нападающие: Джемал Силагадзе, Галимзян Хусаинов, Николай Осянин, Георгий Князев, Виктор Евлентьев, Игорь Григорьев, Вадим Янкин, Владимир Прибылов.

Тренеры: Никита Симонян, Анатолий Исаев, Сергей Сальников.