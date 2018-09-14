«ЛОКО» И «ДИНАМО» РАВНЫЕ СОПЕРНИКИ»

Встречается действующий чемпион и фактический середняк, но сегодняшний «Локомотив» ровня «Динамо», которое уже давно не ставит больших задач, таких, как завоевание чемпионского титула. Также мы знаем, что между президентом клуба Геркусом и главным тренером Семиным есть, скажем так, некие трения. Они не исчезли даже после завоевания чемпионского звания. Все это ни может не сказываться на обстановке внутри команды. Кстати, Семин играл в «Локомотиве» и в «Динамо», и тренировал как «Локо», так и «Динамо».

Что касается прогноза, то наиболее вероятный исход – ничья. Встречаются равные соперники, у обеих команд сейчас не очень хорошо с атакой. Но отдельно хотел сказать бы по поводу Крыховяка. Он ведет игру, пока Алексей Миранчук совсем ушел в тень. Какой сказочный пас он дал Смолову, когда тот забил свой первый гол за «Локо»! Очевидно, что «Локомотив» сделал сильное приобретение – это настоящий профессионал европейского образца. Главное, чтобы не «обрусился», как это часто бывает у нас с легионерами. Начинают хорошо, затем понемногу сдуваются.

«В «УФЕ» ЛИБО НИЧЬЯ, ЛИБО МИНИМАЛЬНАЯ ПОБЕДА ЦСКА»

«Уфа» – крепкий орешек, а на своем поле – тем более. Но у ЦСКА стала налаживаться атака. Молодые ребята бегут, атакуют в охотку. Но есть нюанс: армейцы на своем поле играют в атаке более активно, прессингуют с первых минут. На выезде команда действует более осторожно. Однако у «Уфы» есть проблемы с реализацией. Хотя моменты команда создает. Но мы видели, что в игре с «Рейнджерс», имея двух лишних футболистов, забить уфимцы не смогли. Поэтому скажу так: будет либо ничья, либо минимальная победа ЦСКА.

«В ОРЕНБУРГЕ БУДЕТ НИЧЬЯ»

«Зенит» отлично начал сезон, собрал почти все очки, которые было можно собрать. Это фарт и упертость. И это придает уверенности команде. Почти то же самое можно сказать и про «Оренбург». После удачного старта это уже не мальчики для битья. Поэтому «Зенит» в этом матче не является фаворитом. Тем более, не понятно, будет ли играть Дзюба. А он сейчас является лидером «Зенита». Наиболее вероятный исход – ничья.

«СПАРТАК» ПОБЕДИТ «АХМАТ»

Когда меняется тренер, обычно это встряхивает команду. Я имею в виду Рашида Рахимова. В Грозном вернули тренера, который знает Чечню, и которого в Чечне знают. Кстати, хочу отметить, что Рахимов и Черчесов идут фактически похожими дорогами в своих тренерских карьерах. Оба играли в Австрии, оба тренировали «Амкар» и «Терек». Оба работали с именитыми клубами в Москве – Рахимов с «Локомотивом», Черчесов – с «Динамо».

Если вернуться к предстоящему матчу, то «Спартак» потерял Промеса. Хотя он и играл в этом сезоне не очень хорошо, но все-таки являлся заметной фигурой в команде. Пока Каррера не может ему найти замену в линии атаки. Но все же «Спартак» на родном стадионе выиграет.