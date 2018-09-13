22-летний защитник «Ганновера» и молодежной сборной Германии Вальдемар Антон выразил готовность получить паспорт РФ и выступать за нашу национальную команду. Ситуацию прокомментировал большой знаток бундеслиги, бывший форвард «Динамо» и трех немецких клубов Сергей Кирьяков.

«КАПИТАН В 22 ГОДА? ЭТО ГОВОРИТ О МНОГОМ»

– Слышали о возможной натурализации Вальдемара Антона?

– Да. Но не могу сказать, что внимательно следил за выступлениями этого защитника за «Ганновер».

– Нужен ли сборной России новый игрок на позиции центрального защитника?

– Центральный защитник нужен. Сергей Игнашевич завершил карьеру. Остаются Илья Кутепов, Георгий Джикия. Роман Нойштедтер тоже играл на этой позиции, Андрей Семенов… Но почему бы не попробовать кого-то еще?

Антон стабильно играет в бундеслиге, а это очень серьезный уровень. Правда, надо разбираться и смотреть, какие у него сильные качества: быстрый ли он, как себя проявляет в единоборствах, как играет на втором этаже…

Но если тренерский штаб Черчесова, как пишут, обратил на Антона внимание, значит, сборной он не помешает. Пример Марио Фернандеса показывает: точечно привлекать натурализованных игроков имеет смысл. Главное не ставить этот процесс на поток. Чтобы не было такого – чуть кто-то появился за границей с русскими корнями, и мы сразу же выдаем ему паспорт.

– На Антона вроде бы претендует и взрослая сборная Германии…

– Пока это слова. Я не знаю, были ли какие-то официальные контакты. Это же все еще и агентами подогревается, не забывайте. Но если Йоахим Лев действительно планировал пригласить Антона, то лучшей рекомендации не придумаешь. Вы же понимаете, какой уровень у сборной Германии.

– Антон – самый молодой капитан в бундеслиге. Как это характеризует игрока?

– Это говорит о многом. Теперь буду внимательнее следить за тем, как этот парень выступает за «Ганновер». Начну с ближайшего тура.

«ТРИ НАТУРАЛИЗОВАННЫХ В СТАРТЕ – МАКСИМУМ»

– По слухам, обратить внимание на Антона Черчесову посоветовал защитник «Динамо» Константин Рауш. Вы доверяете его мнению?

– Рауш мог сказать, что у парня есть желание выступать за сборную России. Остальное – это решение тренерского штаба. Наверняка Черчесов в ближайшее время слетает в Ганновер, поговорит с игроком. Важны ведь не только футбольные качества. Полезно пообщаться, выслушать, что человек думает.

– После Рауша и Нойштедтера сборная России может получить третьего «немца». Как это воспримите?

– Рауш и Нойштедтер не играли на чемпионате мира. Там погоду делали наши ребята и Фернандес. Поэтому я бы повременил с выводами о том, что у нас в сборной немецкое направление… Но и тут есть своя логика. Все-таки больше игроков с русскими корнями выступает именно в бундеслиге. По причине того, что их родители в свое время переехали в Германию из бывших республик СССР. Во Францию, Англию такого потока не было.

– Как вообще относитесь к натурализации? Есть ли предел, когда стоит сказать «стоп»?

– Я «за» только в тех случаях, когда натурализованные выше наших классом и могут реально усилить сборную. Троих в основном составе было бы достаточно. Это максимум. А вот в расширенном списке может быть и большее количество.