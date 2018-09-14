

Фото: Никита Успенский, «Советский спорт»

Народный артист России, создатель легендарного ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов поделился ожиданиями от игры своего любимого «Динамо» в дерби с «Локомотивом».

«ОТ ОБЩЕНИЯ С ШИРОКОВЫМ – ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

– Ох, тяжелый будет матч, – без раскачки начал музыкант. – Опасный. Все-таки чемпион России, Юрий Палыч Семин. Один из моих любимых тренеров, выдающийся человек. Но мы будем стараться. Не гарантирую победу, но ничья точно по силам. Отменил все дела ради этой игры. Буду смотреть и болеть.

– Вас, болельщика с большим стажем, не раздражают постоянные околофутбольные истории вокруг «Динамо»? Вот сейчас говорят, что идет кампания против главного тренера Дмитрия Хохлова, и болельщики встали на его защиту.

– Конечно, расстраиваюсь. Но в Хохлова я верю. Он, конечно, не динамовский воспитанник, но заканчивал игровую карьеру у нас, капитаном был, потом с молодежью работал. Считаю, он точно не заслуживает какой-то критики. При нем команда потихонечку набирает вес, обретает свой стиль, пусть не все и получается. Но я против споров, разговоров о смене тренера – пусть они идут за стадионом, а Хохлов пусть спокойно работает хотя бы до конца сезона. Будем болеть и за «Динамо», и за нашего тренера.

– То есть под баннером «Руки прочь от Хохлова!» вы бы встали?

– Конечно, с удовольствием. К сожалению, до Химок редко получается добраться. Поэтому с нетерпением жду, когда же, наконец, после реконструкции откроется наш родной динамовский стадион. Туда буду наведываться почаще.

– Вас устроило интервью нового заместителя генерального директора «Динамо» Романа Широкова, в котором он говорит о будущем клуба?

– Читал. Каждый день слежу за новостями. В интернете, конечно, многое надо делить. Но все равно, прежде всего, считаю себя болельщиком хорошего футбола. С Романом я в этом году познакомился на одном из мероприятий, и у меня остались хорошие впечатления. Он сам большой мастер и точно не должен вредить футболу. Зачем ему это? Будет команда хорошо играть, победим, допустим, «Локомотив» – и об этих разговорах забудут. Только бы футболисты выложились, отдали все силы. Матч важнейший. Впереди «Зенит» и ЦСКА, будет сложно, а «Локомотив» все-таки стартовал не слишком удачно. Есть хороший шанс на победу.

«ЧЕРЧЕСОВ ВЫВЕЛ В ЕВРОКУБКИ, А ЧИНОВНИКИ ПОДСТАВИЛИ»

– В нынешним «Локомотиве» околофутбольные, как вы говорите дела, почище, чем в «Динамо».

– Да уж. Когда президент и тренер публично обмениваются мнениями – значит, не все в порядке. Но я за Палыча, он большой молодец. На команду, которую он сделал в прошлом году, было очень приятно смотреть. Прекрасно играли. У нас тоже был выдающийся матч, когда «Спартак» победили в последнем туре, и вылезли на восьмое место. Для команды, только вернувшейся высшую лигу, – почетный итог.

– Сейчас Широков говорит о задаче попасть в еврокубки.

– Нам надо стараться, прежде всего, закрепиться в первой восьмерке. Для еврокубков нужно время, лучше двигаться постепенно. Недавно выходили в Лигу Европы, когда Станислав Саламыч Черчесов потрясающе провел цикл, и что потом? Нас сняли с еврокубков, так как какие-то чиновники подставили клуб. А прежде всего болельщиков. После этого мы и докатились до первой лиги.

– Тем более у болельщиков «Динамо» и так незавидная судьба, несколько десятков лет без чемпионства.

– Увы. Но все равно, бронзу не так давно брали. Помню, был концерт по этому поводу во Дворце спорта. Пели там песню: «Динамо» – это сила, «Динамо» – это класс». Будем надеяться, что еще споем. Почему бы не начать этот путь с победы над «Локомотивом»? Только нужна воля, играют-то наши молодые футболисты нормально, Жоаозиньо вообще здорово. Но видно, что взаимодействия не хватает. Постоянно кто-то выбывает то из-за травм, то из-за дисквалификаций, и нет уверенности, что обязательно забьем, как, допустим, у «Барселоны» и «Реала».

«ЗОБНИН ПО МНЕ ОБЫЧНЫЙ – ЧЕТВЕРКА С МИНУСОМ»

– Кого-то еще выделите в нынешнем составе?

– Марков – хороший футболист, Луценко отлично играет. Самба Соу очень хорош. Если бы все старались и отдавали себя игре, как он, были бы выше. Да, он может ошибаться, не все получается, но энергетика, самоотдача у него сумасшедшая.

– Не обидно видеть Александра Ташаева на скамейке запасных «Спартака»? Не поторопился ли с переходом динамовский воспитанник?

– Каждый сам хозяин своей судьбы. Хотя, конечно, мог бы еще год поиграть. В «Динамо» у него бы была отличная возможность еще больше раскрыться. Ему доверяли, строили на нем игру, и он выдал лучший сезон в карьере. Но что ж поделать, раз он так решил. Предателем я его не считаю.

– К тому же в «Спартаке» после перехода из «Динамо» раскрылся Роман Зобнин. Наверняка Ташаев мечтает повторить его путь.

– А мне, честно говоря, Зобнин не очень нравится. Его хвалят-хвалят, но я вижу среднего игрока. Вот Головин действительно стал открытием. За прошлый год в ЦСКА поднялся из среднего игрока в яркую личность. Зобнин по мне обычный – «четверка с минусом».