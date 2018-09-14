В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте накануне.

Мы давно писали об этом парне – центральном защитнике «Ганновера» Вальдемаре Антоне. Наконец-то на него обратили внимание и в РФС. По данным немецкой прессы, Станислав Черчесов хочет натурализовать талантливого футболиста. Можно было бы заняться этим и раньше, но мы, как это часто бывает, затянули. Теперь он стал самым молодым капитаном в истории немецкой бундеслиги – естественно на игрока обратили внимание и в главной сборной Германии. Как вы думаете, какой он выбор сделает, если ему пришлет приглашение еще и Йоахим Лев?

Удачно завершилась допинг-история, в которую попал Денис Черышев. Полузащитник «Валенсии» и сборной России получил письмо от испанского министерства культуры и спорта. В письме сообщается, что по итогам расследования антидопингового агентства Испании в отношении Черышева не было найдено нарушений, а также написаны слова благодарности футболисту за сотрудничество.

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил от врачей разрешение на возвращение в общую группу, сообщает официальный сайт монегасков. По итогам медицинского обследования 22-летний игрок вернулся в строй. Таким образом, Головин может дебютировать за «Монако» в ближайшем туре.

В общей группе занимался и Денис Глушаков. Капитан красно-белых залечил последствия травмы бедра, полученной еще во время матча против питерского «Зенита». Перед встречей с «Ахматом» в тренировке принимали участие все футболисты, вернувшиеся из сборных. Защитник Николай Рассказов и полузащитник Ивелин Попов работали по облегченной программе в целях восстановления оптимальных кондиций. Кроме того Джано Ананидзе продолжает заниматься индивидуально.

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов выбыл из строя на две недели из-за травмы, полученной в матче Лиги наций со сборной Турции (2:1) в Трабзоне. У Кудряшова было диагностировано повреждение мышц бедра. Из Ростова-на-Дону, где национальная команда проводила товарищеский матч с Чехией, он отправился на обследование в Москву.

К истории, в которую с Джоном Терри попал московский «Спартак», мы вспомнили самых известных футболистов, которые когда-либо отказывали красно-белым, и это становилось достоянием общественности. Страшно даже подумать, сколько историй остались внутри клуба и не выплеснулись наружу.

Под конец – забавное видео, которое московский «Локомотив» снял в качестве анонса своего участия в Лиге чемпионов. В нем Федор Смолов предстает героем вестерна. Форвард заходит в салун, отпивает виски из бокала и задится за стол к Луке Модричу, который говорит, что Ведран Чорлука нахваливал Смолова. Федор предлагает ему сыграть по-крупному. Проблема только в том, что с Модричем по крупному скорее будет играть другой Федор – Чалов. А уж потом, в плей-офф, может и Смолов. Надеемся, что видео поможет нападающему настроиться на евросезон, а «Локомотиву» – победить своих соперников.