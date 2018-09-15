Переломное решение Дмитрия Хохлова, слабость фланговых защитников «Локо» при подачах и холостая игра Федор Смолова – «Советский спорт» подводит итоги московского дерби.

ЛЫСОВ И ИГНАТЬЕВ – БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ «ЛОКО» ПРИ ПОДАЧАХ

Бело-голубые неоднократно создавали остроту после фланговых подач. Команда Дмитрия Хохлова их готовила. Неизменно у «Динамо под навесы открывались футболисты в зонах крайних защитников «Локо» Игнатьева и Лысова – в зависимости от того с какого фланга шла подача: если с левого динамовского, то жертвой становился Лысов и наоборот. На таких подачах Луценко и Ко могли выиграть всю игру!

Три супершанса после подач

Свой первый гол гости забили после навеса Рауша на Кардозу. Вместе с португальцем под навес защитника в зоне Лысова открывался Луценко. Михаил мало того, что проигрывает обоим в габаритах, оказался в численном меньшинстве.

В конце матча в зоне Лысова открылся и пробил по воротам после навеса Рауша вышедший на замену Евгений Марков – «Локо» спас Маринато Гилерме.

Совершил спасение русско-бразильский вратарь и при другой фланговой атаке – после подачи Луценко на Антона Соснина в зону Игнатьева в середине второго тайма. Рядом с Сосниным еще был Кирилл Панченко. Как и в голевом эпизоде, возникла ситуация «2 в 1».

В данных ситуациях важны два фактора. Во-первых, рост защитников «Локо» – 180 сантиметров у Игнатьева и 182 у Лысова. Во-вторых, рывки динамовских футболистов в их зоны на скорости. Поэтому и Владислав, и Михаил оказывались в тупике, а «Динамо» создало сразу три явных голевых момента.

«Локо» в какой-то степени еще повезло. Из шести подач Рауша точными оказались лишь две, Жоаозиньо столько раз нашел партнеров, совершив семь попыток. Больше двух раз точными навесами у «Динамо» не отметился никто.

Резерв Семина

У Юрия Семина есть козырь, за счет которого он может минимизировать проблему, – Бенедикт Хеведес. И игра в три защитника – лишь один из вариантов. На ЧМ-2014 в составе сборной Германии футболист выступал на позиции левого защитника. Его можно ставить крайним в четверке. Он высок (188 сантиметров) и хорошо играет головой.

Но совсем проблему данный ход может не решить – футболисты «Локо» давали динамо беспрепятственно подавать. Во многом потому что крайне полузащитники – атакующие игроки, которым свойственно недорабатывать в обороне. С игры бело-голубые совершили 17 подач. И это тоже проблема.

У «ДИНАМО» В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ ЕСТЬ САМБА СОУ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Из-за дисквалификации у «Динамо» не играл главный разрушитель чужих атак в центре поля – Самба Соу. Его отсутствие стало большой проблемой бело-голубых при обороне на своей половине поля.

Передачи за спину при атаках по центру

Их гости зевали. Не только Панченко и Жоаозиньо, игравшие в центре скорее от отсутствия иных вариантов. Но и нацеленный на разрушение Теттех. Мяч между линиями соперника получал кто-то из тройки Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк.

Бездействие при фланговых атаках

Игроки «Динамо» либо не ускорялись за своими соперниками при передачах с бровок, либо просто отсутствовали у своей штрафной. В большей степени проблема касается Жоаозиньо и Панченко.

Сразу дважды при подобных ситуациях мог забивать Антон Миранчук, но эпизоды не решал, а в одном даже не довел дело до удара.

ВЫХОД СОСНИНА – КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ МАТЧА

Переломное событие матча произошло на 58-й минуте – Дмитрий Хохлов выпустил на поле Антона Соснина, а «Динамо» при обороне перестроилось со схемы 4-5-1 на 4-4-2. Проблемы «Динамо» в центре поля в первом тайме во многом проявлялись из-за отсутствия давления на Игоря Денисова и его ближнего товарища (он менялся по ситуации), которые беспрепятственно делали передачи. Выдвинув Панченко ближе к форварду, Хохлов включил прессинг. Если у тебя проваливаются при обороне у своих ворот полузащитники, то игру можно просто отодвинуть к средней линии.

Вернитесь к эпизодам, когда динамовские полузащитники получали передачи за спину. Там не было нужно прессинга на хавбеков «Локо».

До выхода на поле Соснина и выдвижения Панченко «Локо» спокойно проникал к динамовской штрафной. С переменой все изменилось – «Динамо» отжало игру от своих ворот, лишило соперника территориального преимущества. Удаление Крыховяка сыграло на руку бело-голубым, но еще раньше Хохлов поспособствовал перелому.

Хохлову удался сильный матч. По слабостям соперника тренер ударил, на ход игры среагировал, устранив недочеты.

«ЛОКО» НЕ РАСКРЫВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ СМОЛОВА

Команда Юрия Семина имела много отличных подходов к чужим воротам в позиционных атаках (в кои-то веки), но не реализовала их. Помешали организационные сложности.

Когда в первом тайме один из полузащитников находил мяч между линиями, то непосредственно перед воротами имел один адреса для передачи – Эдера. Португалец открываниями под проникающие передачи не силен. Поэтому на него пасов почти и не было.

После перерыва Семин бросил в бой Смолова и Фарфана. Но ничего не последовало. Федор нанес лишь один удар, да и тот издали! В «Краснодаре» он угрожал чужим воротам 5 раз за встречу, 3 – из штрафной.

Показательны два момента. В одном из эпизодов Смолов предложил себя Денисову на линии офсайда. Но Игорь выбрал другое продолжение. Атака не завершилась – пас на Смолова попытался сделать Крыховяк, но допустил технический брак. В «Краснодаре» умели своевременно доводить мяч в свободные коридоры на нападающего. В «Локо» пока этого нет. А будет или нет – большой вопрос. У «быков» была поставлена игра в одно-два касания, у красно-зеленых больше места импровизации. А это потеря секунд.

В другом примечательном эпизоде Смолов открылся между линиями, получил передачу и отыграл партнеру. Но в этот момент «Локо» остался впереди без нападающего. В «Краснодаре» в таких ситуациях впереди был как минимум Классон. А обычно и еще кто-то.

Потенциал футболиста раскрывает команда. Или способствует этому. Так же, как раскрытию потенциала любого из нас, способствует окружение. Николай Писарев по ходу прошлого сезона предупреждал: «Смолов в другой команде может не забивать так много, как в «Краснодаре». Его мысль подтверждается уже второй раз – история сборной России на ЧМ-2018 не забыта.

Кадры: «Матч Премьер».