Хоть ЦСКА в этом сезоне и предстает перед нами, простите за каламбур, темной лошадкой, вряд ли кто-то всерьез рассчитывал на то, что армейцы в Уфе проиграют местному одноименному клубу. Ничья – лучшее, на что мог рассчитывать уфимский коллектив.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Перед игрой из стана ЦСКА пришли радостные новости. За то время, на которое РПЛ взяла паузу на игры национальной сборной, в красно-синем клубе выздоровели сразу два игрока основы – Георгий Щенников и Алан Дзагоев, приступившие к тренировкам в общей группе.

Перед Лигой чемпионов, в которой армейцам предстоит стартовать уже в среду, это внушало определенные надежды. Тем более, что играть в Европе предстоит с аутсайдером группы, чешской «Викторией» из Пльзени, хоть и на выезде. Игру с «Уфой» вполне можно было рассматривать с прицелом именно на Лигу чемпионов.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Начало матча с «Уфой», правда, удивило. Хозяева рванули вперед, а ЦСКА, как-то уж слишком безропотно, отдал мяч и территориальное преимущество, лишь изредка переходя в позиционные атаки, а по большей части совершая скоростные набеги на чужие владения.

Крайне неприятное событие произошло на 14-й минуте встречи. В одной из контратак Абель Эрнандес на линии штрафной, пытаясь догнать мяч, получил травму – на ровном месте – пытался дотянуться до не самого аккуратного паса партнера по команде. Уругвайца унесли с поля на носилках – футболист держался за внутреннюю поверхность бедра. Через пару минут последовала замена – на поле вышел Дмитрий Ефремов.

Через несколько мгновений ситуация стала еще хуже. После столкновения не смог подняться на ноги центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. Медики армейцев долго колдовали над ним, пока не были вынуждены констатировать – необходима замена. На поле появился Тимур Жамалетдинов.

После травм ЦСКА окончательно осел на своей половине поля, предлагая противнику средний прессинг и разящие контратаки. Ближе к голу была «Уфа», игравшая с заметным перевесом, но тайм катился к безголевой ничьей.

Так бы и произошло, если бы за несколько секунд до финального свистка Джемал Табидзе не попытался вынести мяч из штрафной ударом затылком. Футболист не попал по мячу как следует, и вместо аута тот полетел в центр штрафной. Подхвативший мяч Марио Фернандес протолкнул его Федору Чалову, который с разворота воткнул его в сетку ворот, забив свой шестой гол в семи матчах и упрочив лидерскую позицию в споре бомбардиров – гол в раздевалку и 1:0 в пользу ЦСКА.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторую половину встречи армейцы начинали уже с психологическим перевесом. «Уфа», стараясь поскорее отыграться, зачастую спешила, что давало больше возможности ЦСКА владеть мячом. Не удивили никого и длительные армейские розыгрыши на своей половине поля – ведя в счете так действовать логично.

На 59-й минуте тактика ЦСКА принесла удачу во второй раз – Влашич увидел рывок Тимура Жамалетдинова в штрафной и как рукой положил мяч на голову партнеру. Тому всего-то и оставалось, что попасть мячом в огромные ворота с отыгранным голкипером – 2:0.

Третьего мяча ждать оставалось недолго – всего четыре минуты. Снова сработала связка Влашич-Жамалетдинов. Хорват получил мяч уже на правом фланге, протащил его до штрафной, диагональю подал на дальнюю, где уже замыкал Тимур – 3:0.

Под занавес матча на поле появился Алан Дзагоев, напомнив нам всем, что он еще способен играть в футбол и рассчитывает быть основным футболистом в Лиге чемпионов.

Итог? ЦСКА способен даже в самых трудных условиях подстраиваться под «окружающую среду» и громить соперников. Перед Лигой чемпионов это внушает оптимизм, в отличие от многочисленных травм, из-за которых клуб потерял сначала Кристияна Бистровича, успевшего стать одним из лидеров команды за весьма короткий срок, а теперь лишился еще как минимум одного игрока – основного нападающего. Остается дождаться результатов обследования Магнуссона, который уже получал легкую травму и быстро успевал восстанавливаться. Может и на этот раз пронесет. Если нет, то ситуация с травмами в ЦСКА катастрофична – ни матча без новой работы для медицинского штаба.

«Уфа» – ЦСКА – 0:3 (0:1)

Голы: Чалов, 45+2; Жамалетдинов, 59, 63

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Табидзе, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Бизяк (Кротов, 59), Салатич (Ванек, 65), Тилль, Пауревич, Сысуев, Сухов

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Чернов, Набабкин, Обляков, Ахметов (Дзагоев, 75), Влашич, Фернандес, Эрнандес (Ефремов, 19), Чалов

Предупреждения: Магнуссон (13), Пауревич (47), Сухов (69)