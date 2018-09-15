Дуэт в отрыве. «Томь» и «Тамбов» лидируют в ФНЛ
Из пятерки лидеров лишь томичи и тамбовчане сумели одержать победы, что позволило этому дуэту немного оторвался от преследователей. 19 сентября «Тамбов» и «Томь» проведут первую очную встречу в сезоне.
СЕДЬМОЙ «СУХАРЬ» «ТОМИ»
Восемь из 11 матчей «Томь» провела в родных стенах. Это для того, чтобы поздней осенью и ранней весной не пугать гостей сибирскими морозами, а играть в это время на юге и в центральной России. В этих матчах одержано шесть побед при одной ничьей с «Балтикой» и одном поражении от «Нижнего Новгорода». Судьбу встречи «Томь» – «Тюмень» решил гол защитника Алексея Шумских на 88-й минуте. Отметим, что томичи пропустили всего 4 мяча в 11 турах и семь матчей сыграли «на ноль». «Томь» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.
Если «Томь» на первом отрезке первенства ФНЛ можно назвать домашней командой, то «Тамбов» – это гроза хозяев. Шесть выездных встреч и шесть побед! В матче «Луч» – «Тамбов» нигерийский полузащитник гостей Олабиран Блессинг Муйва появился на поле лишь на 78-й минуте, а на 86-й забил победный мяч. Интересно, что в этом сезоне Муйва лишь трижды выходил на замену и провел на поле в общей сложности 65 минут. 20 лет парню исполнилось 7 сентября, а выступает он под 20-м номером.
Если бы «Тамбов» с таким же успехом выступал на родном стадионе, он оторвался бы от преследователей очень далеко. Но в пяти домашних матчах у подопечных Тимура Шипшева лишь одна победа. Дальневосточники же не могут ни победить, ни забить уже пять туров подряд.
ПЕРВАЯ ПОБЕДА «АРМАВИРА»
Больше 11 таймов (а точнее 516 минут) с учетом матча Кубка России не мог забить «Армавир». Суббота 14 сентября стала для команды Арсена Папикяна красным днем календаря. Армавирцы и забили (да сразу два!), и одержали первую победу в турнире. Случилось это в Москве в матче с одним из недавних лидеров «Спартаком-2». Дублем у победителей отметился полузащитник Никита Безлихотнов. Многие помнят его яркий дебют в составе клуба премьер-лиги «Торпедо-ЗИЛ» в 2009 году, поиграл Никита и за российскую молодежку и за вторую сборную страны. Но потом за девять лет поменял десять клубов и сейчас защищает цвета одного из аутсайдеров турнира ФНЛ.
Центр обороны спартаковцев составляли Илья Гапонов и Александр Лихачев. Их наставник «Спартака» Массимо Каррера рассматривает как кандидатов на это суперответственное амплуа в своей команде. Что-то подсказывает, что против Артема Дзюбы, Федора Смолова и Федора Чалова им будет посложнее.
«Краснодар-2» – еще одна команда, которая совсем недавно шла во главе турнирной таблицы и восхищала всех яркой игрой. В Ярославль краснодарцы отправились без периодически командируемых из головного «Краснодара» Романа Шишкина, Ивана Игнатьева, Стефана Страндберга, Магомед-Шапи Сулейманова. Это не помешало южанам повести 2:0 уже к 17-й минуте. Однако опытные ярославцы сумели отыграться. Но сильно радоваться «Шиннику» нельзя. Начав турнир с двух выездных побед, команда сбавила ход и в следующих девяти встречах победила лишь дважды.
ЛЕБЕДЕНКО ЗАБИВАЕТ В ТРЕТЬЕЙ ИГРЕ ПОДРЯД
Самой насыщенной на события в 11-м туре оказалась встреча «Химки» – «Балтика». Накануне подмосковный клуб дважды взрывал информационное пространство. Гендиректор «Химок» Василий Иванов сообщил, что клуб планирует начать сотрудничество с самим французским «Монако».
А чуть раньше клуб анонсировал подписание контракта с Александром Рязанцевым, известным по выступлениям за «Рубин», «Зенит» и «Амкар», видеороликом с песней Верки Сердючки под названием «Пирожок». Своей знаменитой фразой «Извините, пирожки» и с пирожком в руках Рязанцев однажды объяснил нежелание общаться с журналистами после матча.
В матче против «Балтики» Рязанцев вышел на замену уже на 26-й минуте. К этому времени хозяева успели пропустить дважды и один мяч отыграть. К перерыву «Химки» даже вышли вперед 3:2, но удержать победу не сумели. Сделанные Валерием Непомнящим замены перевернули ход встречи. Владимир Дядюн забил третий мяч балтийцев, затем случилось удаление химчанина Александра Смирнова и нереализованный пенальти Алана Касаева («Балтика»).
Еще один ветеран российского футбола Игорь Лебеденко забивает в третьем матче подряд. Его гол на 89-й минуте в ворота «Нижнего Новгорода» принес победу «Факелу». Кстати, нижегородцы, в случае успеха, могли подняться на чистое третье место.
Судьба еще нескольких матчей решалась на последних секундах. «Чертаново» вырвало три очка у «Сибири», «Мордовия» забила дважды в «Сочи», а «Зенит-2» упустил победу в Волгограде.
«Чертаново» – «Сибирь» – 2:1
Голы: Курбанов, 76 – 0:1. Бартасевич, 84 – 1:1. Колесниченко, 90 – 2:1
«Луч» – «Тамбов» – 0:1
Гол: Муйва, 86
«Томь» – «Тюмень» – 1:0
Гол: Шумских, 88
«Сочи» – «Мордовия» – 0:2
Голы: Руслан Мухаметшин, 85 – 0:1. Обухов, 90+3
«Авангард» – «СКА-Хабаровск» – 1:1
Голы: Альшин, 18 – 1:0. Базелюк, 27 – 1:1
«Шинник» – «Краснодар-2» – 2:2
Голы: Таранов, 15 – 0:1. Сергеев, 16 – 0:2. Магадиев, 21 – 1:2. Булия, 57 – 2:2
«Спартак-2» – «Армавир» – 1:2
Голы: Безлихотнов, 43 – 0:1. Пантелеев, 57 – 1:1. Безлихотнов, 61 – 1:2
«Факел» – «Нижний Новгород» – 1:0
Гол: Лебеденко, 89
«Химки» – «Балтика» – 3:3
Голы: Каленкович, 2 – 0:1. К. Погребняк, 14 – 0:2. Белоус, 25 – 1:2. Петрусев, 36 – 2:2. Димидко, 45+2 – 3:2. Дядюн, 50 – 3:3
«Ротор» – «Зенит-2» – 1:1
Голы: Пенчиков, 65 – 0:1. Абделавов, 90+3 – 1:1
|
|
|
И
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В
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Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Томь
|
11
|
8
|
2
|
1
|
17-4
|
26
|
2
|
Тамбов
|
11
|
7
|
3
|
1
|
21-12
|
24
|
3
|
Спартак-2
|
11
|
6
|
2
|
3
|
16-10
|
20
|
4
|
Авангард
|
11
|
6
|
2
|
3
|
11-9
|
20
|
5
|
Краснодар-2
|
11
|
5
|
5
|
1
|
15-11
|
20
|
6
|
Чертаново
|
11
|
5
|
4
|
2
|
21-15
|
19
|
7
|
Нижний Новгород
|
11
|
5
|
3
|
3
|
11-8
|
18
|
8
|
Факел
|
11
|
5
|
1
|
5
|
14-11
|
16
|
9
|
Сочи
|
11
|
4
|
4
|
3
|
18-14
|
16
|
10
|
Шинник
|
11
|
4
|
4
|
3
|
9-9
|
16
|
11
|
Мордовия
|
11
|
4
|
3
|
4
|
15-12
|
15
|
12
|
Химки
|
11
|
4
|
3
|
4
|
16-17
|
15
|
13
|
СКА-Хабаровск
|
11
|
2
|
7
|
2
|
15-15
|
13
|
14
|
Луч
|
11
|
2
|
4
|
5
|
4-5
|
10
|
15
|
Тюмень
|
11
|
2
|
4
|
5
|
9-14
|
10
|
16
|
Балтика
|
11
|
2
|
4
|
5
|
13-19
|
10
|
17
|
Сибирь
|
11
|
2
|
4
|
5
|
8-15
|
10
|
18
|
Ротор
|
11
|
1
|
6
|
4
|
7-12
|
9
|
19
|
Армавир
|
11
|
1
|
2
|
8
|
4-20
|
5
|
20
|
Зенит-2
|
11
|
0
|
3
|
8
|
9-21
|
3
12-й тур. 19 сентября, среда. Чертаново – Луч, Тамбов – Томь, Тюмень – Сочи, Мордовия – Авангард, Шинник – СКА-Хабаровск, Краснодар-2 – Спартак-2, Армавир – Факел, Нижний Новгород – Химки, Балтика – Ротор, Сибирь – Зенит-2.