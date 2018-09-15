Из пятерки лидеров лишь томичи и тамбовчане сумели одержать победы, что позволило этому дуэту немного оторвался от преследователей. 19 сентября «Тамбов» и «Томь» проведут первую очную встречу в сезоне.

СЕДЬМОЙ «СУХАРЬ» «ТОМИ»

Восемь из 11 матчей «Томь» провела в родных стенах. Это для того, чтобы поздней осенью и ранней весной не пугать гостей сибирскими морозами, а играть в это время на юге и в центральной России. В этих матчах одержано шесть побед при одной ничьей с «Балтикой» и одном поражении от «Нижнего Новгорода». Судьбу встречи «Томь» – «Тюмень» решил гол защитника Алексея Шумских на 88-й минуте. Отметим, что томичи пропустили всего 4 мяча в 11 турах и семь матчей сыграли «на ноль». «Томь» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.

Если «Томь» на первом отрезке первенства ФНЛ можно назвать домашней командой, то «Тамбов» – это гроза хозяев. Шесть выездных встреч и шесть побед! В матче «Луч» – «Тамбов» нигерийский полузащитник гостей Олабиран Блессинг Муйва появился на поле лишь на 78-й минуте, а на 86-й забил победный мяч. Интересно, что в этом сезоне Муйва лишь трижды выходил на замену и провел на поле в общей сложности 65 минут. 20 лет парню исполнилось 7 сентября, а выступает он под 20-м номером.

Если бы «Тамбов» с таким же успехом выступал на родном стадионе, он оторвался бы от преследователей очень далеко. Но в пяти домашних матчах у подопечных Тимура Шипшева лишь одна победа. Дальневосточники же не могут ни победить, ни забить уже пять туров подряд.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «АРМАВИРА»

Больше 11 таймов (а точнее 516 минут) с учетом матча Кубка России не мог забить «Армавир». Суббота 14 сентября стала для команды Арсена Папикяна красным днем календаря. Армавирцы и забили (да сразу два!), и одержали первую победу в турнире. Случилось это в Москве в матче с одним из недавних лидеров «Спартаком-2». Дублем у победителей отметился полузащитник Никита Безлихотнов. Многие помнят его яркий дебют в составе клуба премьер-лиги «Торпедо-ЗИЛ» в 2009 году, поиграл Никита и за российскую молодежку и за вторую сборную страны. Но потом за девять лет поменял десять клубов и сейчас защищает цвета одного из аутсайдеров турнира ФНЛ.

Центр обороны спартаковцев составляли Илья Гапонов и Александр Лихачев. Их наставник «Спартака» Массимо Каррера рассматривает как кандидатов на это суперответственное амплуа в своей команде. Что-то подсказывает, что против Артема Дзюбы, Федора Смолова и Федора Чалова им будет посложнее.

«Краснодар-2» – еще одна команда, которая совсем недавно шла во главе турнирной таблицы и восхищала всех яркой игрой. В Ярославль краснодарцы отправились без периодически командируемых из головного «Краснодара» Романа Шишкина, Ивана Игнатьева, Стефана Страндберга, Магомед-Шапи Сулейманова. Это не помешало южанам повести 2:0 уже к 17-й минуте. Однако опытные ярославцы сумели отыграться. Но сильно радоваться «Шиннику» нельзя. Начав турнир с двух выездных побед, команда сбавила ход и в следующих девяти встречах победила лишь дважды.

ЛЕБЕДЕНКО ЗАБИВАЕТ В ТРЕТЬЕЙ ИГРЕ ПОДРЯД

Самой насыщенной на события в 11-м туре оказалась встреча «Химки» – «Балтика». Накануне подмосковный клуб дважды взрывал информационное пространство. Гендиректор «Химок» Василий Иванов сообщил, что клуб планирует начать сотрудничество с самим французским «Монако».

А чуть раньше клуб анонсировал подписание контракта с Александром Рязанцевым, известным по выступлениям за «Рубин», «Зенит» и «Амкар», видеороликом с песней Верки Сердючки под названием «Пирожок». Своей знаменитой фразой «Извините, пирожки» и с пирожком в руках Рязанцев однажды объяснил нежелание общаться с журналистами после матча.

В матче против «Балтики» Рязанцев вышел на замену уже на 26-й минуте. К этому времени хозяева успели пропустить дважды и один мяч отыграть. К перерыву «Химки» даже вышли вперед 3:2, но удержать победу не сумели. Сделанные Валерием Непомнящим замены перевернули ход встречи. Владимир Дядюн забил третий мяч балтийцев, затем случилось удаление химчанина Александра Смирнова и нереализованный пенальти Алана Касаева («Балтика»).

Еще один ветеран российского футбола Игорь Лебеденко забивает в третьем матче подряд. Его гол на 89-й минуте в ворота «Нижнего Новгорода» принес победу «Факелу». Кстати, нижегородцы, в случае успеха, могли подняться на чистое третье место.

Судьба еще нескольких матчей решалась на последних секундах. «Чертаново» вырвало три очка у «Сибири», «Мордовия» забила дважды в «Сочи», а «Зенит-2» упустил победу в Волгограде.

«Чертаново» – «Сибирь» – 2:1

Голы: Курбанов, 76 – 0:1. Бартасевич, 84 – 1:1. Колесниченко, 90 – 2:1

«Луч» – «Тамбов» – 0:1

Гол: Муйва, 86

«Томь» – «Тюмень» – 1:0

Гол: Шумских, 88

«Сочи» – «Мордовия» – 0:2

Голы: Руслан Мухаметшин, 85 – 0:1. Обухов, 90+3

«Авангард» – «СКА-Хабаровск» – 1:1

Голы: Альшин, 18 – 1:0. Базелюк, 27 – 1:1

«Шинник» – «Краснодар-2» – 2:2

Голы: Таранов, 15 – 0:1. Сергеев, 16 – 0:2. Магадиев, 21 – 1:2. Булия, 57 – 2:2

«Спартак-2» – «Армавир» – 1:2

Голы: Безлихотнов, 43 – 0:1. Пантелеев, 57 – 1:1. Безлихотнов, 61 – 1:2

«Факел» – «Нижний Новгород» – 1:0

Гол: Лебеденко, 89

«Химки» – «Балтика» – 3:3

Голы: Каленкович, 2 – 0:1. К. Погребняк, 14 – 0:2. Белоус, 25 – 1:2. Петрусев, 36 – 2:2. Димидко, 45+2 – 3:2. Дядюн, 50 – 3:3

«Ротор» – «Зенит-2» – 1:1

Голы: Пенчиков, 65 – 0:1. Абделавов, 90+3 – 1:1

И В Н П М О 1 Томь 11 8 2 1 17-4 26 2 Тамбов 11 7 3 1 21-12 24 3 Спартак-2 11 6 2 3 16-10 20 4 Авангард 11 6 2 3 11-9 20 5 Краснодар-2 11 5 5 1 15-11 20 6 Чертаново 11 5 4 2 21-15 19 7 Нижний Новгород 11 5 3 3 11-8 18 8 Факел 11 5 1 5 14-11 16 9 Сочи 11 4 4 3 18-14 16 10 Шинник 11 4 4 3 9-9 16 11 Мордовия 11 4 3 4 15-12 15 12 Химки 11 4 3 4 16-17 15 13 СКА-Хабаровск 11 2 7 2 15-15 13 14 Луч 11 2 4 5 4-5 10 15 Тюмень 11 2 4 5 9-14 10 16 Балтика 11 2 4 5 13-19 10 17 Сибирь 11 2 4 5 8-15 10 18 Ротор 11 1 6 4 7-12 9 19 Армавир 11 1 2 8 4-20 5 20 Зенит-2 11 0 3 8 9-21 3

12-й тур. 19 сентября, среда. Чертаново – Луч, Тамбов – Томь, Тюмень – Сочи, Мордовия – Авангард, Шинник – СКА-Хабаровск, Краснодар-2 – Спартак-2, Армавир – Факел, Нижний Новгород – Химки, Балтика – Ротор, Сибирь – Зенит-2.