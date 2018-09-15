– На финише прошлого сезона, когда «Спартак» еще вел борьбу за чемпионство, вы проиграли «Ахмату» на своем поле 1:3. Это дополнительная мотивация? И что знаете о нынешнем состоянии соперника?

– Я бы не говорил о дополнительной мотивации. С «Зенитом или «Ахматом» – мы одинаково играем на победу. Что касается изменений у соперника, то я знаю, что в «Ахмат» пришел «новый старый» тренер.

– Роман Пилипчук сейчас в тренерском штабе грозненцев. Есть опасения, что он выдаст какие-то спартаковские секреты?

– Мы сейчас играем немного по-другому. Конечно, он проанализирует нашу игру, но, думаю, он мало что может сказать главному тренеру соперника.

– Как чувствуете себя после матчей за сборную? В матче с чехами вы вышли на замену. Помогло ли это прервать бешеный ритм, в котором вы играли последнее время?

– Я привык играть в таком ритме, не жалуюсь. Играю в свое удовольствие. Считаю, что лучше играть столько матчей, чем получить травму, как у меня бывало, и пропустить почти полгода.

– После матча с чехами вам прислали много роликов с шикарным «финтом Зидана» в вашем исполнении?

– Много. Брат гордится этим финтом. Дня два назад написал СМС, что пересматривает и не может остановиться. Главное, что мяч забили. Я хотел ударить, но потом вспомнил, что мяч под левой ногой… А я ведь и правой-то не могу ударить. Решил пас отдать. (Последние слова Зобнин произнес с шутливой интонацией. – Прим. ред.)

– В сборной были разговоры о возможном приезде в «Спартак» Терри?

– Меня спрашивали, правда ли, что к он к нам переходит. Но я знал не больше вас, журналистов. Или даже меньше.

– Жиго получил травму крестообразных связок, которая очень распространена в «Спартаке». Вы даете какие-то советы французу по восстановлению?

– Конечно. Когда он получил травму в Петербурге, я и Джикия подошли к нему, посочувствовали. Травма очень тяжелая. Я бы не хотел пережить ее еще раз, потому что потом безумно тяжело восстанавливаться. Скоро Жиго приедет, и если у него будут какие-то вопросы, мы всегда рады помочь.