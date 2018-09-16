«Краснодар» на выезде разгромил «Анжи» (4:0) в матче 7-го тура РПЛ. Об удовольствии одних и мучениях других – репортаже «Советского спорта».

БОГАТЫЕ ПРОТИВ БЕДНЫХ

Время идет, а финансовая ситуация в «Анжи» все больше напоминает «Амкар». Можно сказать, махачкалинцам еще повезло, что с «Краснодаром» они встречались в Каспийске, ведь на данный момент у клуба из Дагестана банально нет денег на выезд в Москву. Пока «Анжи» живет исключительно сегодняшним днем, под страхом исчезновения ни в коем случае не заглядывая в будущее.

Для «Краснодара» встреча с «Анжи» в какой-то степени носила абсолютно противоположный смысл. Одно из главных условий после выездной победы над аутсайдером РПЛ – не потерять лидеров перед игрой с «Акхисаром» (20 сентября) в группе Лиги Европы.

Противоположность «Краснодара» была заметна даже в паузе на матчи сборных. «Быки» отправили в национальные команды аж 10 футболистов, что осложнило работу Мураду Мусаеву в этот небольшой перерыв. «Анжи» мог использовать этот период куда продуктивнее, ведь в сборную – Венесуэлы – уехал лишь один Джон Чансельор.

ПО ДЕЛУ ВЫНОС ТЕЛА

Времени задуматься, насколько «Краснодару» могло быть тяжело без Ари (он отбывал дисквалификацию), просто не было. Гости сходу и на классе сделали результат. Сначала на девятой минуте Вандерсон пробил по центру из-за пределов штрафной, и мяч, вроде бы простой, пролетел мимо рук позиционно провалившегося Юрия Дюпина. Затем на 14-й Виктор Классон получил мяч на левом углу штрафной, сместился в центр и шандарахнул из расстрельной позиции, после чего мяч срикошетил от защитника и пролетел над упавшим на колени вратарем. Вынос.





При всей гегемонии «Краснодара», «Анжи» не забывал огрызаться. Преимущественно правым флангом. Но все это выглядело натужно. Гости на фоне грустного, но самоотверженного хозяина получали от футбола настоящее удовольствие. Финты, стеночки, забегания – все что хотите. Все, как любит Сергей Галицкий. А тут еще и необходимый результат. Ну кайф же! Жаль только, что уровень сопротивления мягко говоря несерьезный.

РАБОНА НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Комфортное преимущество по итогам первого тайма позволило «Краснодару» сконцентрироваться на контроле мяча и развитии атакующих связей. Потому что все чаще гости издевались и экспериментировали над соперником. Например, только что справивший 30-летие Павел Мамаев забил возможно самый красивый гол сезона. На 58-й минуте россиянин получил пас вразрез от Юрия Газинского и, казалось, потерял контроль над мячом, но в итоге выкрутился, пробив Дюпина рабоной. Магия!

Явный шанс отличиться в составе «Анжи» имел русский Маркизио – Иван Маркелов. Но форвард на добивании не только попал во вратаря, но и угодил в офсайд. Откровенно доигрывали хозяева очередной матч в чемпионате, проигрывая в шестом матче подряд. Гол Ивана Игнатьева на 82-й минуте стал надгробной плитой для «Анжи» в этой встрече. Ни возможности вернуться в игру (за счет чего – исключительно дальних ударов?), ни забитых до отказа трибун, ни перспектив остаться на футбольной карте России. Грусть. Печаль. Тоска.

«Анжи» – «Краснодар» – 0:4 (0:2)

Голы: Вандерсон, 9; Классон, 14; Мамаев, 58; Игнатьев, 82

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белоруков, Новосельцев, Савичев, Рабиу, Хамдамов (Ахъядов, 80), Ондуа, Кацаев (Маркелов, 68), Кулик, Понсе (Долгов, 61)

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Фьолусон, Мартынович, Стоцкий, Мамаев (Куэва, 67), Каборе (Перейра, 67), Классон, Газинский, Вандерсон (Сулейманов, 71), Игнатьев

Предупреждения: Хамдамов, 54; Белоруков, 70; Савичев, 78 – Сулейманов, 87