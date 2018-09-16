«ТРИ ГОДА НАЗАД У НАС БЫЛИ РЫБУС, КУЗЯЕВ, АИЛТОН И ДРУГИЕ»

– После смены тренера эмоции у футболистов «Ахмата» стали выше?

– Им стало немного сложнее, потому что на них стали больше кричать. Это победа команды, и я должен отдать футболистам должное. Они терпели, играли и выиграли.

– Вопрос в шутку. У вас не было возможности прийти в «Ахмат» на один тур позже (намек на спартаковское прошлое Рахимова – прим. ред.)?

– Вы думаете, я смотрел в календарь и думал, не отказаться ли мне? Так сложились обстоятельства.

– «Ахмат» играет от обороны. Можно ли изменить эту систему?

– Хочу в «Ахмате» построить команду, которая умела бы атаковать, но до зимы приобретений у нас никаких не будет. Будем стремиться создать ту команду, которая была три года назад. Не считаю, что владение мячом в футболе главный критерий, но если мы говорим об этом, то раньше мы из 30 матчей чемпионата около 24 играли, имея больше 50% владения мячом.

Но тогда была совершенно другая команда – за это время ушли Федор Кудряшов, Адилсон, Маурисио, Кузяев, Аилтон, Айссати, Рыбус. Эти футболисты делали ту игру, мы их специально подбирали, и они в созидании были неплохи. И тогда мне казалось, что не хватало мощи.

Сегодняшней команде не хватает исполнительского мастерства и выходов в атаку. Надо улучшить нашу игру, а как это сделать, время покажет.

– Если в гостях ваши футболисты оказывали такое давление на судью, как будет в домашних матчах?

– У спартаковцев были такие же ситуации, да и вообще во всех командах такое происходит. Переведу все в шутку – мне было нужно, чтобы они отработали рывки с резкой остановкой. В игре этой смены ритма не было, зато когда они рвались к судье, все получалось: рывок – остановка. И главное, без предупреждений.

«НА МЕСТЕ КАРРЕРЫ ГОВОРИЛ БЫ ТО ЖЕ САМОЕ»

– «Спартак» опасен при стандартах, и сегодня их было очень много. Почему?

– Причина большого количества фолов – опоздания в эпизодах. В каких-то моментах, правда, я не был согласен с судьей, не везде были фолы. Мы разбирали игру «Спартака» и старались сыграть внимательно в 30 метрах от своих ворот – нельзя трогать игроков соперника. Мы об этом говорили. Все голы «Спартак» забил со стандартов, с позиционной игрой у них проблемы.

При этом несколько раз мы неправильно сыграли, когда соперники доставляли мяч на фланг. Наши опорники не должны были на скорости атаковать получивших мяч игроков, а перемещаться в эту зону. Тогда не было бы ситуаций, когда соперника надо догонять, они встречали бы соперника, когда он к ним спиной.

Но не всегда все получается. Можно говорить и отрабатывать, но на поле люди. Мы все ошибаемся.

– Согласны с Каррерой, который сказал, что тяжело играть против команды, которая обороняется всей командой.

– Я даже рад, что у меня все обороняются. Было бы хуже, если бы двое простаивали. Тогда наша игра сломалась бы. У нас не может быть свободных художников. Сейчас мы делаем ставку на командное взаимодействие, организацию, дисциплину и взаимозаменяемость. Даже Олег Иванов сегодня возвращался в опорную зону.

Наверное, и я говорил бы так же, окажись на месте Карреры, но каждый выбирает свою тактику сам.