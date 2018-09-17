«ПОКА НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ ТОЛЬКО К КРЫХОВЯКУ»

«Локомотив» - «Динамо» - 1:1

Не знаю, кто и зачем запускал слухи об отставке Дмитрия Хохлова. Такое могут говорить только люди, которые не разбираются в футболе. Хохлов из довольно средних игроков сделал боевитую команду. «Динамо» в состоянии отобрать очки у любого из фаворитов.

Что касается «Локомотива», то пока единственный, к кому нет претензий, это Гжегош Крыховяк. Он ведет игру, он отдается в каждом матче полностью. Он новичок, ему есть, что доказывать. А вот всех героев прошлого сезона просто не узнать. Хотя, казалось, братья Миранчуки, Баринов, Лысов после чемпионского сезона окрепли во всех смыслах и должны зажигать, вести за собой ветеранов. Но Алексей Миранчук выглядит блекло.

Что со Смоловым? Трудно сказать, но создается такое впечатление, что лучшей для него командой был «Краснодар». Рад бы ошибиться, но пока Федор не дает для этого повода.

В преддверии Лиги чемпионов пока тревожно за «Локомотив». Команда за игру создает один-два момента. Надеюсь, Лига чемпионов оживит «Локо».

Как завершится матч Лиги чемпионов «Галатасарай» (Турция) — «Локомотив» (Россия)? Победа «Галатасарая» в один мяч

Победа «Галатасарая» в два мяча

Победа «Галатасарая» с разгромом

Нулевая ничья

Голевая ничья

Победа «Локомотива» в один мяч

Победа «Локомотива» в два мяча

Победа «Локомотива» с разгромом

«АТАКУЮЩАЯ МОЩЬ АРМЕЙЦЕВ РАСТЕТ»

«Уфа» - ЦСКА – 0:3

Я уже не раз говорил, что ЦСКА не будет бороться за золото. И пока свое мнение не изменил. Но нельзя не заметить, как растет атакующая мощь армейцев благодаря молодым ребятам. Мне очень нравится Ильзат Ахметов. Кроме этого, Жамалетдинов забивает, Чалов забивает. Нельзя не заметить, что футболисты ЦСКА стали быстрее переходить из обороны в атаку, молодым ребятам нравится такая игра. Вот только на своем поле ЦСКА сразу включает прессинг, сразу организовывает давление на оборону соперника. На выезде в первом тайме армейцы действуют более осторожно, только после перерыва начинают действовать активнее. Ну и следует отметить, что ЦСКА пока не играл с нашими грандами. Но что команда приобрела уверенность, это очевидно.

Накануне первого матча в Лиге чемпионов армейцы потеряли двух игроков. Абель Эрнандес может принять, может отдать, типичный латиноамериканец и является очень хорошим дополнением к Чалову, который работает на передней линии. Но больше меня огорчает потеря Хердура Магнуссона. И не только с точки зрения обороны, хотя это важный игрок в защите армейцев. Исландец обладает отличным пасом с левой на правого нападающего. А в ЦСКА на этом месте при атаках фактически играет Марио Фернандес. Ему важно быстро получить мяч на своем фланге. Большая опасность для ворот соперников исходит именно с фланга Фернандеса. То есть, ЦСКА лишается одного из вариантов в атаке, что обеднит нападение. Если армейцы хотят добиться положительного результата в Чехии против «Виктории», им нужно атаковать. Ставка на откровенную защиту себя не оправдает.