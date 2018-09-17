Десятикратные чемпионы России вновь не смогли забить с игры. В текущем розыгрыше РПЛ им сделать этого не удалось еще ни разу.

10 УДАРОВ ИЗ ШТРАФНОЙ - 9 ИЗ НИХ ГОЛОВОЙ!

Всего 6 мячей в семи турах забила команда Массимо Каррера. 5 из них пришлись на угловые удары, 1 был проведен с пенальти. Таким образом, с игры за 630 минут подопечные итальянца не забили ни-че-го! Ни с Промесом, ни без него.

«Ахмат» перекрыл «Спартаку» комбинационную игру, заставив играть в удобный для себя футбол. Для этого Рашид Рахимов выбрал схему 5-3-2. Грозненцы начинали обороняться у средней линии поля, пара нападающих блокировала развитие атак через центр, а как только мяч отправлял на фланг, туда смещалась тройка центральных полузащитников. Первым прессингующим были либо Исмаэл, либо Гащенков – в зависимости от того, на каком фланге развивалась атака. Оба молоды (23 и 26 лет) и подвижны.

При фланговых атаках «Спартак» свалился на подачи. Из 10 ударов из пределов штрафной 9 игроки красно-белых нанесли головой! За матч десятикратные чемпионы России совершили 24 подачи, 14 из них - после перерыва. Количество навесов возросло, когда подопечные Массимо Карреры поняли, как играет соперник, у которого произошла смена главного тренера. «Ахмат» был недоступен для комбинационного футбола москвичей так же, как девушка–отличница для хулигана.

Издали красно-белые пробили 9 раз. Это либо штрафные (3 Фернандо), либо подборы (Фернандо, Комбаров), либо удававшиеся ситуативные подходы (не тенденциозные) к воротам. Если игроки видели ворота без бинокля, то били, не желая ничего изобретать.

КОМУ ВСКРЫВАТЬ ОБОРОНУ?

Игра соперника – лишь одна из причин перехода «Спартака» к навалу. Есть и другие.

1. Отсутствие диспетчеров

Если играть низом, то нужны проникающие передачи. Кому их в этом составе делать? Мастера, который бы выделялся этой стороной, у «Спартака» в воскресенье не было. Периодически такие передачи делает Роман Зобнин, но в таких его действиях достаточно брака. Вчера подобный момент с проникающей передачей был один ­– россиянин нашел в штрафной Зе Луиша.

Уже скоро в составе «Спартак» мастер сквозных передач может появиться – в октябре заканчивается Роман Еременко. Известно, что в те два года, что он пропускал, финн тренировался, чтобы поддерживать физическую форму.

Свое видение футбола Еременко точно не растерял. Данную вещь нельзя оставить в прошлом. Однажды Андреа Пирло сказал интересную вещь: «В моем футболе больше геометрии, чем тактики. Там, где другие полузащитники видят партнеров, я вижу свободное пространство, куда буду продвигать мяч». Когда Еременко играл в ЦСКА, свободные зоны мониторил и командировал в них мяч лучше всех в чемпионате России.

Роман - тот, через кого «Спартак» может строить комбинационную игру. С ним у красно-белых есть шанс не сбиваться на навесы.

2. Отсутствие адресатов

Но достаточно ли будет Еременко, чтобы заиграть в комбинационный футбол?

Когда Роман выступал за ЦСКА, ему под проникающие передачи предлагали себя Ахмед Муса и Зоран Тошич. Это два железных адресата, которые у легионера были. Нигериец при этом исправно забивал.

Кто будет открывать под проникающие передачи у «Спартака»? Отлично подобные предложения делает Роман Зобнин – полузащитник видит свободные зоны и обладает хорошей скоростью, которая позволяет ему оказываться на голевых позициях. Но у него есть большой изъян – реализация. За последние 5 лет в премьер-лиге он нанес 75 ударов и забил всего 2 гола! Проблема в завершающей стадии перечеркивает все его умные открывания.

Массимо Каррере предстоит придумать, как раскрывать потенциал Романа Еременко. Нужно найти адресаты для его передач. Иначе приобретения Еременко было бессмысленным.

ВОПРОСЫ К ТРАНСФЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ

Здесь возникает вопрос: по какому принципу «Спартак» находит новичков?

Оставим в покое Педро Рошу, кота в мешке. Под какую игру красно-белые приобретали Александра Ташаева? В «Динамо» он феерил на свободном пространстве, чаще всего в контратаках. Данного удовольствия красно-белые лишены. В свою очередь футболист лишен блаженства выступать.

«Динамо» быстро нашло замену Ташаеву – сменщиком стал Жоаозиньо, пришедший из «Краснодара». Переехав в Москву, он сделал глоток свежего воздуха – теряясь в пасовом футболе первым номером в стане «быков», в бело-голубой футболке бразилец импровизирует. И уже придумал три голевые передачи и забил один гол. На его месте сейчас мог быть Ташаев. Как и год назад, «Динамо» достаточно времени проводит в контратаках. Да еще и соперники редко закрываются!

Ташаев проигрывает конкуренцию Александру Ломовицкому. Он обладает скоростью, умеет обыграть соперников. Но есть проблема с пасом. В матче с «Ахматом» точность его передач составила 53%! Из четырех его навесов в штрафную точными оказались два. Но какие это были подачи? Мягкие, такие, после которых трудно нанести акцентированный удар. Если хорошие открывания Зобнина упираются в реализацию, то сильная игра Ломовицкого один в один – в отсутствие качественного паса.

Сейчас Каррера вынужден строить игру с загадочным Рошей, молодыми, но не раскрывающимися в игре против закрытых команд Ташаевым и Ломовицким. Слева у итальянца вообще есть Комбаров и Мельгарехо – два совершенно разных игрока, их нельзя поменять местами, не изменив план на игру. И из всего богатства игроков Массимо должен слепить что-то одно. Не самая простая задача.

А сейчас еще Массимо нужно придумать, как вписывать в игру Еременко. Необходимо подобрать сочетания. Хорхе Сампаоли вот не сумел в сборной Аргентины подобрать партнеров под Месси, в чем обвинил самого себя! Стоит ли после этого удивляться, если вдруг Каррера не раскроет потенциал Еременко? В нынешних реалиях это возможно.

ГОНЧАРЕНКО РАБОТАЕТ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ

А ведь в чемпионате России есть команда, которая идеально подобрала игроков под стиль и уже имеющихся исполнителей. Это заклятый конкурент красно-белых – ЦСКА.

У армейцев впереди были скоростные Чалов и Жамалетдинов. Оба свои. Что сделал клуб? Нашел парней с проникающим пасом - Влашича и Эрнандеса! А еще зимой Бистровича. В минувшие выходные Влашич разогнал три голевые атаки, а Жамалетдинов сделал дубль. ЦСКА вообще одержал уже три крупные победы и неизменно быстрых парней дополняли ребята с сильным пасом низом.

При этом ЦСКА не растратился ни разу! Абель перешел в статусе свободного агента, Влашич арендовал у «Эвертона», Бистрович куплен за 500 тысяч евро у «Славен Белупо», где даже не был игроком основы.

ЦСКА подбирал игроков под стиль и уже имеющихся исполнителей. Под кого подбирал новичков «Спартак»?

Когда «Спартак» подписал контракт с Романом Еременко, Массимо Каррера сказал, что его трансфер – идея Леонида Федуна. Тогда это много объясняет – стиль и все остальное в ситуации красно-белых второстепенны.