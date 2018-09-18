Сегодня стартует новый сезон Лиги чемпионов, пожалуй, самый интересный за последние годы. В этом сезоне мы увидим мадридский «Реал» без Криштиану Роналду и вообще без единого обладателя «Золотого мяча» составе. Нам выпадет редкая возможность понаблюдать за «Барселоной» с Лионелем Месси, который впервые за долгие годы даже не вошел в тройку лучших игроков планеты. Мы насладимся «Ювентусом», который начинают считать претендентом на победу не с полуфинала, а с первых дней турнира. Да и про Россию не стоит забывать – нашу страну на групповом этапе будут представлять сразу два клуба, пробившихся туда напрямую.

Сейчас как никогда сложно предсказать, кто выиграет турнир. Но мы все же попробуем сделать это.

Букмекеры знают все?

Добрую половину работы за нас сделали барометры спорта – букмекеры, сразу после жеребьевки группового этапа начавшие принимать ставки на победителя, который определится в конце весны следующего года.

Коэффициенты на победу конкретных клубов, конечно, разнятся, но тенденции у всех контор примерно одни и те же – в пятерку главных претендентов на победу у всех входят одни и те же команды, в большинстве случаев – в одном и том же порядке.

Главным фаворитом букмекеры считают «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне, став чемпионом Англии, установил рекорд по количеству набранных очков.

Второй идет «Барселона», вроде как приноровившаяся за год играть без Неймара и выигравшая чемпионат Испании за явным преимуществом.

Третьим в списке фаворитов стал туринский «Ювентус», практически никого из лидеров не потерявший, но вернувший из «Милана» Леандро Бонуччи и совершивший невозможное – укравший Криштиану Роналду из «Реала».

Дальше идет «ПСЖ» с номинальным лидером в лице Неймара и реальным козырем Килианом Мбаппе, который за лето обзавелся титулом чемпиона мира.

Действующий обладатель трофея, «Реал», выигравший три последние Лиги чемпионов, в списке фаворитов идет лишь на пятом месте. Причина пробуксовки – потеря Криштиану Роналду.

Российские клубы в котировках букмекеров расположились в числе главных аутсайдеров. Дела у отечественных команд, конечно, не так плохи, как, скажем, у швейцарских «Янг Бойз» или сербской «Црвены Звезды», но даже на третье место в группе и место в плей-офф Лиги Европы отечественным кандидатам бороться будет непросто.

Согласны с мнением букмекеров? Мы вот тоже готовы с ними поспорить. Поэтому и представляем вам наш собственный рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

Главный фаворит: «Ювентус»

Да, это наконец должно произойти – «Ювентус» просто обязан выиграть Лигу чемпионов впервые с сезона 1995/96. Заходов у туринского клуба с тех пор было пять – пять проигранных финалов! Но сейчас «старая синьора» готова побеждать. Клуб последние годы существует исключительно ради этой цели – два выхода в финал за три сезона – тому прямое доказательство. Купленный за 117 млн евро Криштиану Роналду и вернувшийся Бонуччи – два мощнейших удара по позициям конкурентов. Да, больше «Ювентусу» не поможет Джиджи Буффон, но ВойцехЩесныуже показал, что мало чем уступит легендарному итальянцу. Да и Буффон… Многие даже считают, что его присутствие в команде было злым роком, мол, ему не суждено выиграть Лигу чемпионов.

Главное разочарование: «ПСЖ»

Вангуем: главным разочарованием очередной Лиги чемпионов станет французский «ПСЖ». За последние два трансферных окна парижане потратили колоссальные суммы ради одной только цели – выиграть Лигу чемпионов. Без этого трофея в копилке никто тебя всерьез никогда не воспримет. Увы, Неймар и компания в этом сезоне потерпят очередную неудачу. Дело даже не в Буффоне, который, как мы уже выяснили, никогда Лигу чемпионов не выиграет. Дело в том, что в национальном первенстве у «ПСЖ» нет абсолютно никакой конкуренции. Это сильно расслабляет. «ПСЖ» – не кубковая команда, чтобы собраться на один отдельно взятый матч. Тем более клуб не сможет собраться на семь отдельно взятых матчей, как это необходимо в плей-офф Лиги чемпионов. Вспомните, когда выигрывала Лигу та же «Бавария», которая последние годы гегемонит в Германии? Мюнхен возвышался тогда, когда в чемпионате им палки в колеса вставлял Дортмунд. Нет сильной «Боруссии» – нет и «Баварии» даже близко к финалу ЛЧ.

Темная лошадка: «Тоттенхэм»

В последнее время Лига чемпионов преподносит все меньше и меньше сюрпризов. Казалось бы, правило финансового фэйр-плей было нацелено на искоренение неравенства, но пропасть между бедными и богатыми лишь увеличивается. Тем не менее, есть еще команды, способные удивлять. «Тоттенхэм», конечно, язык не повернется назвать бедным клубом, но на трансферном рынке он ведет себя, как типичный нищеброд. Сложно поверить, но за последние пять сезонов у «Тоттенхэма» трансферный баланс даже лучше, чем у московского «Спартака». Последние два-три года клуб подавал большие надежды, постоянно входя в топ-4 чемпионата Англии. Молодые да ранние англичане уже подросли и обматерели – пора покорять европейские высоты. Во всяком случае, до полуфинала «Тоттенхэму» дойти вполне по зубам. А там уже может произойти все, что угодно.

Главное открытие: ЦСКА

Хотите смейтесь, хотите – нет, но мы действительно считаем, что ЦСКА может удивить в предстоящей Лиге чемпионов. Уж всяко армейцы обязаны выигрывать у «Виктории» из Пльзени оба матча и гарантировать себе как минимум третью строчку в группе. Чем черт не шутит – вполне можно зацепиться за очки и в играх с «Ромой». Если буксующему «Милану», вечному середняку серии А «Торино» и аутсайдеру «Кьево», то почему бы и ЦСКА не замахнуться на задачу-максимум. Да и «Реал»… мы все еще не понимаем, что представляет из себя эта команда. Да, в ней есть Лука Модрич, претендент на «Золотой мяч», но видели мы этого Луку Модрича в четвертьфинале чемпионата мира – Игоря Акинфеева он ничем тогда удивить так и не смог. ЦСКА даже в чемпионате России предрекали провал. И что мы видим? а если вспомнить, то Кубок УЕФА армейцы в свое время выиграли составом со средним возрастом чуть больше 23 лет, прямо как сейчас, то… Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

Оскар: «Локомотив»

Хотелось придумать какую-то отдельную рубрику под вторую нашу команду в Лиге чемпионов, под московский «Локомотив», но фаворитом он не является, да и надежд особых на него нет, а без них ни темной лошадкой стать, ни разочаровать вряд ли получится. Игрой команда Юрия Семина пока не впечатляет даже в чемпионате. Остается уповать лишь на то, что чемпионы России не превзойдут нетленный антирекорд для отечественных клубов в исполнении московского «Спартака», а также продолжат радовать нас красочным мини-фильмами в качестве анонсов к своим европейским вояжам. Поэтому мы заочно присуждаем «Локомотиву» свой импровизированный футбольный «Оскар».

P.S. Букмекеры предлагают даже поставить на то, что лучшим бомбардиром Лиги чемпионов станет Федор Смолов. Если так и произойдет, то поставивший на это, скажем, тысячу рублей, станет богаче на полмиллиона.