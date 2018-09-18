ДЕБЮТ ГОЛОВИНА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

«Монако» (Франция) – «Атлетико» (Испания)

Монако. Стадион «Луи II», 22:00 (мск)

Хотя за день до матча верилось в обратное. Ключевой игрок сборной России уже восстановился от травмы голеностопа и в целом был готов провести первый матч за новый клуб. Головин не попал в заявку «Монако» на встречу с «Тулузой» (1:1) в чемпионате Франции. И шанс дебютировать был невероятно близок, но Александр не попал в список игроков на матч Лиги чемпионов против «Атлетико».

Таким образом, как минимум четыре человека не сыграют с мадридцами: Рони Лопеш, Стефан Йоветич, Александр Головин и Пьетро Пеллегри. Отсутствие первых двух носит ключевой характер, теперь Леонарду Жардиму необходимо менять схему или вклинивать кого-то на край атаки. Так почему не Головина? Это могло стать для «Атлетико» не только неожиданностью, но и неприятностью. У ключевого крайнего защитника испанцев Лукаса Эрнандеса проблемы с желудком, а его партнер по левому флангу вингер Витоло все еще залечивает травму колена.

«ЛОКОМОТИВ» ВЕРНУЛСЯ В ЛЧ СПУСТЯ 5305 ДНЕЙ

«Галатасарай» (Турция) – «Локомотив» (Россия)

Стамбул. Стадион «Али Сами Йен Спор Комплексы», 22:00 (мск)

Сразу после жеребьевки группового этапа, многие болельщики и специалисты, не увидев в компании с железнодорожниками диких топов, завели шарманку, что команде Юрия Семина повезло. На самом деле нет. «Локо» испытывает проблемы с позиционной атакой (вспомните прошлогоднее чемпионство) и часто проваливается в матчах, где нужно сдвинуть автобус соперника.

Хорошо ли начинать еврокубки с матча против «Гаталатасарая» – вопрос дико сложный. В прошлом сезоне стамбульцы были исключительно хороши дома, а москвичи – на выезде. Сейчас сказать этого про «Локо» нельзя, команду трясет по качеству футбола и результату на любой территории. «Галатасарай» дома пока непобедим: 11 забитых и один пропущенный мяч в трех встречах. Кстати, у турок нет травмированных и дисквалифицированных. У наших – в принципе тоже, если не считать в этом сезоне не игравшего Александра Коломейцева. А то, что выезд в Турцию всегда сложный, мы и так знаем.

БЫВШИЕ «БОРУССИИ» ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА

«ПСЖ» (Франция) – «Ливерпуль» (Англия)

Париж. Стадион «Парк де Пренс», 22:00 (мск)

Судьба свела бывших главных тренеров дортмундской «Боруссии» не только в одну группу Лиги чемпионов. Они еще и сыграют друг с другом в первый день турнира! Томас Тухель – человек, некогда призванный усовершенствовать философию Юргена Клоппа, встретится со своим предшественником. Эксцентричные, харизматичные и немного съехавшие с катушек тренеры работают с командами, которых считают одними из главных фаворитов этой ЛЧ.

Матч будет огненным. Эти тренеры, да еще и с этим подбором футболистов, не умеют и никогда не планировали действовать от обороны. Только представьте: Неймар-Кавани-Мбаппе с одной стороны и Салах-Фирмино-Мане – с другой. А еще Джанлуиджи Буффон на воротах парижан! Нопоубавим аппетиты. Травмы и дисквалификации вырезали полсостава хозяев и треть команды у гостей. У «ПСЖ» дисквалифицированы Мбаппе, Буффон и Марко Верратти, лечатся Дани Алвес, Лейвин Кюрзава и Лассана Диарра. У «Ливерпуля» из-за повреждений точно не будет Алекса Окслейд-Чемберлена, Деяна Ловрена и Адама Лалланы. Также встречу рискует пропустить Фирмино, едва не лишившийся глаза в игре с «Тоттенхэмом» (2:1).

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Кроме того, интересны встречи «Барселоны» с ПСВ и «Интера» с «Тоттенхэмом». Точно стоит ждать жары от фанатов «Црвены Звезды» и «Наполи» в Белграде, ну и какая-то неожиданность обязательно случится в матчах «Брюгге» и дортмундской «Боруссии» или «Шальке» и «Порту».