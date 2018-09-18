«Советский спорт» проанализировал пять стартовых матчей российских клубах в еврокубках: фаворитом в своей паре считается только «Зенит».

18 сентября, 22:00 мск. «ГАЛАТАСАРАЙ» – «ЛОКОМОТИВ»

Чемпионы России первыми из отечественных клубов откроют осеннюю стадию еврокубков. Железнодорожникам предстоит выезд в Турцию, который никогда не бывает простым, а зачастую представляет угрозу не только позициям в турнирной таблице, но и здоровью, как болельщиков, так и футболистов.

Битва бюджетов

Сложно в это поверить, но турецкий футбол сейчас переживает не лучшие времена, как с точки зрения результатов, так и с финансовой позиции. После обвала лиры, клубы резко сократили свои траты.

Суммарная стоимость всего состава «Галатасарая» оценивается» в 96,65 млн евро. У «Локомотива» эта цифра только недавно перевалила за сотню – 110 млн евро на всех. Во многом это произошло, благодаря аренде Гжегожа Крыховяка у французского «ПСЖ» – футболист оценивается в 18 млн евро. Самый дорогой игрок «Галатасарая» – Буду Ндиайе – 15 млн евро.

Против России

В современной истории «Галатасарай» встречался с российскими клубами четырежды – два захода по два матча: два поражения, ничья и победа. При этом, оба домашних матча турки российским соперникам проиграли – с одинаковым счетом 1:2.

Впервые это произошло в сезоне-1993/94, когда турецкий клуб попал в одну группу Лиги чемпионов со «Спартаком» – домашнее поражение и ничья в Москве. Во второй раз – с этим же «Локомотивом» в сезоне-2002/03 в группе Лиги чемпионов – выездная победа и домашнее поражение.

В чемпионате

В первенстве Турции «Галатасарай» стартовал просто отлично – три победы в трех первых матчах с общим счетом 10:1. Срыв произошел в четвертом туре – поражение от «Трабзонспора» со счетом 0:4. По итогам четырех туров соперник «Локо» занимает второе место, уступая лишь не потерявшей ни одного очка «Касимпаше».

Букмекеры

Победа «Галатасарая» – 1,9

Ничья – 3,4

Победа «Локомотива» – 4,1

Как завершится матч Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив»? Победой «Галатасарая» в один мяч

Победой «Галатасарая» в два мяча

Крупной победой «Галатасарая»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Победой «Локомотива» в один мяч

Победой «Локомотива» в два мяча

Крупной победой «Локомотива»

19 сентября, 22:00 мск. «ВИКТОРИЯ» – ЦСКА

ЦСКА в среду отправится в Чехию, где встретится с местными чемпионами – «Викторией» из города Пльзень. Клуб, может, и не самый грозный, но дома всегда дает отпор даже самым именитым грандам.

Битва бюджетов

Чешский футбол, как мы поняли по матчу сборной в Ростове-на-Дону, находится в глубоком кризисе. Это касается и клубов, которые вроде годом ранее начали тратить деньги, но уже резко прекратили это занятие.

Вот и «Виктория» стоит втрое дешевле ЦСКА – всего 30,35 млн евро против 92,95 у московской команды. И это – при том, что за лето красно-синие заметно «похудели» с точки зрения стоимости состава.

Самый дорогой футболист армейцев – российский бразилец Марио Фернандес, цена на которого после чемпионата мира подскочила до 20 млн евро. Самый дорогой игрок чехов стоит в пять раз дешевле – Патрик Хоровски – 4 млн евро.

Против России

С российскими клубами «Виктория» встречалась лишь раз – два матча против все того же московского ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне-2013/14. Дома чехи тогда победили со счетом 2:1, а в Москве их ждало поражение со счетом 2:3.

В чемпионате

В чешском первенстве «Виктория» продолжает оставаться на первых ролях. в семи стартовых матчах было одержано 6 побед при лишь одном поражении. Клуб из Пльзени делит первую строчку с пражской «Славией», у которой разница забитых и пропущенных мячей заметно лучше. На одно очко отстает пражская же «Спарта».

Букмекеры

Победа «Виктории» – 2,6

Ничья – 3,9

Победа ЦСКА – 2,9

Как завершится матч Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА? Минимальной победой «Виктории»

Победой «Виктории» в два мяча

Крупной победой «Виктории»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой ЦСКА

Победой ЦСКА в два мяча

Крупной победой ЦСКА

20 сентября, 19:55 мск. «РАПИД» – «СПАРТАК»

Московскому «Спартаку», как и всем российским командам предстоит отправляться на выезд. Красно-белые в первом туре сыграют со слабейшей командой группы – австрийским «Рапидом».

Битва бюджетов

«Спартак» – третий по общей стоимости футболистов клуб в российском чемпионате. Красно-белые едва преодолели рубеж в 100 млн евро после продажи Квинси Промеса – всего 100,5 млн евро. Но даже с такими показателями народный клуб оценивается в три раза выше своего соперника. Венская команда вся вместе стоит 31,65 млн евро.

После отъезда Квинси в Испанию самым дорогим игроком «Спартака» стал бразилец Фернандо – 15 млн евро. В Вене роль самого ценного футболиста исполняет 20-летний опорный полузащитник Деян Любичич, австриец, несмотря на имя, – 3 млн евро.

Против России

Клубы из России четырежды вставали на пути «Рапида» – всего 8 матчей. На удивление у венской команды с нашими клубами – положительный баланс: 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Московское «Динамо» в кубке кубков в сезоне-1994/95 австрийцам проиграло дважды. «Рубин», который провел против венской команды 4 матча, дважды выиграл и по одному разу сыграл вничью и проиграл. «Локомотив» в квалификации Лиги чемпионов в 2005 году проиграл и сыграл вничью.

Кстати, уже играл с «Рапидом» и московский «Спартак», но дело было в 1966 году в Кубке кубков. Тогда красно-белые дома сыграли вничью, а в Вене – потерпели поражение со счетом 1:2.

В чемпионате

В австрийской бундеслиге соперник московского «Спартака» стартовал с пробуксовками. Проигран, конечно, всего один матч из шести, но три ничьих в оставшихся пяти встречах не позволяют «Рапиду» взобраться выше пятой-шестой строчек турнирной таблицы, которые клуб делит со «Штурмом» – 9 очков после шести матчей.

Букмекеры

Победа «Рапида» – 2,6

Ничья – 3,3

Победа «Спартака» – 2,8

Как завершится матч Лиги Европы «Рапид» – «Спартак»? Минимальной победой «Рапида»

Победой «Рапида» в два мяча

Крупной победой «Рапида»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Спартака»

Победой «Спартака» в два мяча

Крупной победой «Спартака»

20 сентября, 19:55 мск. «АКХИСАР БЕЛЕДИЕСПОР» – «КРАСНОДАР»

«Краснодару», можно сказать, повезло. В соперники по первому туру Лиги Европы кубанской команде достался обладатель Кубка Турции, скромный «Акхисар Беледиеспор», который на европейской арене имени себе сделать не успел.

Битва бюджетов

В споре бюджетов команда Сергея Галицкого побеждает за явным преимуществом. Игроки горожан оцениваются в 70,5 млн евро – в 4,3 раза выше, чем вся команда соперников. Вместе взятые игроки «Акхисар Беледиеспора» стоят на футбольном рынке не более 16.6 млн евро.

Самый дорогой футболист в российской команде – шведский полузащитник Виктор Классон, который оценивается в 8 млн евро. В турецком клубе больше остальных стоит экс-футболист сборной Португалии Жозуэ – 1,75 млн евро.

Против России

Стоит ли говорить, что «Акхисар Беледиеспор», дебютирующий в еврокубках, раньше с российскими клубами в официальных матчах никогда не встречался. Правда, этим летом турецкие футболисты провели товарищескую встречу с московским «Локомотивом», которому проиграли со счетом 1:2.

В чемпионате

В турецкой суперлиге прошло всего три тура, после которых соперник «Краснодара» занимает предпоследнюю строчку. Ни разу не победив, обладатель кубка сумел свести вничью два матча – всего 2 очка.

Букмекеры

Победа «Акхисар Беледиеспора» – 2,7

Ничья – 3,2

Победа «Краснодара» – 2,7

Как завершится матч Лиги Европы «Акхисар» – «Краснодар»? Минимальной победой «Акхисара»

Победой «Акхисара» в два мяча

Крупной победой «Акхисара»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Краснодара»

Победой «Краснодара» в два мяча

Крупной победой «Краснодара»

20 сентября, 22:00 мск. «КОПЕНГАГЕН» – «ЗЕНИТ»

Питерскому «Зениту» в Лиге Европы, пожалуй, достался самый серьезный соперник из российских клубов – всегда выступающий на весьма приличном уровне датский «Копенгаген».

Битва бюджетов

Несмотря на приличный уровень футбола, в деньгах «Копенгаген» оценивается весьма невысоко – всего 25 млн евро на всю команду. Это – почти в шесть раз меньше, чем собрал в своем клубе питерский «Зенит» – 149,4 млн евро.

Самый дорогой футболист соперника – 24-летний атакующий полузащитник Виктор Фишер. выпускник «Аякса», летом перешедший в «Копенгаген» из «Майнца» оценивается в 3,5 млн евро. В «Зените» самый дорогой – Леандро Паредес, который оценивается специалистами в 20 млн евро.

Против России

С российскими клубами «Копенгаген» встречался достаточно часто – семь матчей. С «Рубином» в группе Лиги чемпионов у датчан паритет – минимальные победа и поражение. С «Москвой» в квалификации Кубка УЕФА – хуже: домашняя ничья и выездное поражение. С «Локомотивом» – баланс: выездное поражение в группе Кубка УЕФА и выездная победа с домашней ничьей в группе Лиги Европы прошлого сезона.

В чемпионате

Кто бы сомневался, что «Копенгаген» в датской суперлиге идет на первом месте. В чемпионате Дани уже сыграно 8 туров, после которых в общем зачете соперников «Зенита» 19 очков – надо отнимать чемпионство у «Мидтьюлланда».

Букмекеры

Победа «Копенгагена» – 2,8

Ничья – 3,3

Победа «Зенита» – 2,6