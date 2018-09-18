– В нашем чемпионате случилось некое событие: Валерий Карпин обошел «Спартак» в таблице. Как думаете, испытал он чувство глубокого удовлетворения?

– Думаю, первый раз Карпин испытал такое чувство, когда пошел работать в «Ростов», где в руководстве нормальные люди, где команда, словно, одна семья. И результат не заставил себя ждать.

– Как думаете, при установке на матч в Екатеринбурге («Урал» – «Ростов» – 1:1. – Прим. ред.) спартаковское прошлое Карпина сыграло роль?

– Не знаю, как Валерий мотивирует игроков, но точно знаю, когда в руководстве «Ростова» решали, кто будет новым главным тренером, большинство футболистов высказалось за кандидатуру Карпина. Мнение команды повлияло на выбор руководства. Поэтому такое взаимопонимание между тренером и игроками, а это одно из главных составляющих успеха.

– Также немаловажная составляющая успешной игры – новый стадион в Ростове. Вы уже на нем побывали, посмотрели футбол воочию?

– Вы знаете, я уже лет десять не был на родине.

– Удивительно! От Москвы до Ростова всего тысяча км…

– Сам не знаю, как так вышло, но как-то все не получалось приехать, – смеется Червиченко.

– Что скажете об игре «Ростова»?

– В клубе работают хорошие специалисты, их задача создать хорошую команду. А не, как в некоторых других клубах, где главная цель менеджмента обеспечить для себя хорошую жизнь. «Ростов» все последние годы располагал небольшим бюджетом, но вы посмотрите, чего команда при этом добилась. Это говорит о профессиональном менеджменте. По соотношению финансы-результат «Ростов» один из самых эффективных клубов премьер-лиги.

– Про «Спартак» ни могу не спросить. Поражение от «Ахмата» удивило?

– В «Спартаке» довольно-таки возрастные игроки, против быстрого «Ахмата» к 70-й минуте им уже было трудно успевать за футболистами соперника. Результат вполне логичен. Все говорили, что Промеса надо отпускать, он не показывал хорошей игры в этом сезоне, но без него в атаке у «Спартака» все совсем разладилось. Адриану за 15 минут один раз случайно коснулся мяча и то после того, как тот рядом пролетал. Футболист, за которого были заплачены приличные деньги, с приличной зарплатой за 15 минут должен был хотя бы что-то попытаться создать. К Фернандо нет претензий, он пашет, но не может он один перепахивать весь центр поля. Глушаков ничем не выделялся. И главное некому выйти, некому переломить ход матча.

– Что в такой ситуации делать?

– Возможно, взять пример с ЦСКА и сделать ставку на свою молодежь. Смотрите, как прогрессируют Чалов, Жамалетдинов. Армейцы пережили небольшой кризис, но сейчас строят новую команду, аккуратно ввели новичков, доверяют своей молодежи и есть результат. Посмотрите на Рассказова в «Спартаке», парень растет на глазах! Может, нужно ему и таким, как он, больше доверять.