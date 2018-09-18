«Локомотив» вернулся в Лигу чемпионов спустя 14 лет. Клуб ярко отметил это событие тремя ультракосмическими роликами.

ДИКИЙ-ДИКИЙ ЗАПАД

Медиа-поле «Локомотива» опять на высоте. Возможно на данный момент даже чуть лучше, чем команда футбольная. Начиная с 13 сентября на YouTube-канале железнодорожников появилось три минутных ролика о культовом возвращении москвичей в Лигу чемпионов. Авторы создали аллюзию на мир Дикого Запада, где ЛЧ – это салун, куда абы кого не пускают. Тут играет гимн Лиги чемпионов, и все на серьезных щах. Это заведение для избранных. Для лучших.

В первом видео главную роль сыграл нападающий Федор Смолов. Форвард в образе ковбоя дерзко зашел в салун, взял себе выпить и последовал за стол, где парень, напоминающий хавбека «Реала» Луку Модрича, тасовал карты. Псевдохорват выразил признательность нашему футболисту, а Смолов броско ответил ему: «Тогда сыграем по-крупному»! Ну что же, крутая фишка с Модричем – победителем трех последних ЛЧ. А вот на фоне слабой результативности ковбойский образ Федора превратился в оксюморон.

В следующем ролике «Локомотив» сыграл на околоидентичности братьев Миранчуков. Они по задумке оказались бэдбоями, за поимку который местный шериф предлагал неплохие деньги. Только вот никто не знал, что Миранчуков двое. А значит они вдвое опаснее.

Заключительное видео пронизано юмором и точностью момента. Нападающий Эдер выстрелил в подброшенную в воздух монетку после того, как в нее не смогли попасть представители местной «элиты». После точного попадания португалец произнес «Иногда и одного выстрела достаточно». И правда! Так было в финале Евро-2016, и в прошлогоднем матче с «Зенитом» (1:0).

ДИКИЙ-ДИКИЙ ТРОЛЛИНГ «СПАРТАКА»

Не обошлось без подколов. «Локомотив» остроумно затроллил «Спартак» в первом видео со Смоловым. На 54-й секунде ролика, когда Федор отходит от барной стойки, за девушкой (куртизанкой или танцовщицей – решайте сами) на стене можно увидеть черно-белый снимок, на котором изображен момент удаления Луиса Адриано в ответном матче с ПАОКом. Эта пасхалка тоньше передач Андреса Иньесты – бьет в самое сердце спартаковцев, лишившихся Лиги чемпионов в самый последний момент.

«ЛОКО» НУЖНО ПОМНИТЬ, ЗНАТЬ И УВАЖАТЬ»

Мы связались с гендиректором видео-продакшна ZBS Video Кириллом Брейдо, который рассказал о создании роликов и съемочном процессе.

- Мы пришли в «Локомотив» с идеей как-то необычно рассказать публике о возвращении клуба в Лигу чемпионов, и клуб, в частности его президент Илья Геркус, нас поддержали. Для меня и второго соучредителя продакшна Алексея Жаркова возвращение «Локо» в ЛЧ – это особенное событие. Мы еще недавно работали на «Локо-ТВ» и много лет болеем за клуб.

Гимн Лиги чемпионов, при всем уважении к чемпионству, это самое высокое и невероятное, что может быть в футболе. И мы это сможем ощутить спустя 14 лет. Мы понимали, что в болельщицкой среде начнутся вопросы: а что это «Локомотив» делает в первой корзине? И они не совсем справедливы. «Локо» играл в Лиге чемпионов, побеждал там «Интер», «Монако», «Реал» и тот же «Галатасарай». Были славные времена, и «Локо» уже является частью истории ЛЧ, как бы пафосно это не звучало. Хотелось всем, в том числе иностранным болельщикам, показать, что нас нужно помнить, знать и уважать.

- Почему выбрали тематику Дикого Запада?

- Мы хотели, чтобы в Европе нас услышали. Трудно прорваться сквозь гигабайты медиа-контента обычным роликом, нужно что-то неординарное. Мы решили хайпануть в стиле apparent madness (явное безумие – англ.), чтобы ролики стали вирусными.

Мы подумали, что Лига чемпионов своей опасностью, в какой-то степени закрытостью напоминает салун на Диком Западе. Поэтому мы придумали это заведение, куда приходят футболисты «Локо». Там непростая, недружественная обстановка, там сидят исключительно свои, чужакам категорически не рады.

- Насколько сложным оказался съемочный процесс?

- Мы долго думали над локацией, искали какие-то гриль-бары в американском стиле, но потом случайно узнали о существовании ранчо «Аванпост» в Можайске. Спасибо большое хозяину ранчо Евгению за сотрудничество, он нам сильно помог. Моментально сложилось ощущение, что это место было сделано для нас и наших съемок. Огромная благодарность ему за то, что пошел на встречу. Мы сделали специальную вывеску для салуна, да и в заведении благодаря декораторам, художникам-постановщикам и костюмерам мы серьезно все изменили.

Изначально было сложно привезти футболистов в Можайск. У них и так плотный график, а тут еще и дополнительный турнир появился. Плюс, что ранчо находится по Можайскому шоссе, а тренировочная база Локо находится как раз на Можайке. Поэтому мы в день вечерней тренировки пригласили футболистов на съемки с утра и постарались быстро с каждым отсняться. Сначала мы снимали все сцены с футболистами, а потом, когда они уезжают тренироваться, мы снимаем все оставшиеся сцены. Все три ролика были сняты за один день, мы работали с пяти утра до полпервого ночи. А какой был пред-продакшн!

- Сколько дублей потребовалось, чтобы отснять игроков?

- Немного. Все большие профессионалы. У Эдера, например, совсем маленький ребенок, и у него всю ночь колики. Поэтому он просил быстро его отснять, чтобы до тренировки он посидел с ребенком, а жена хоть немного поспала. Федор Смолов тоже круто отработал, с ним были самые сложные съемки.

Братья Миранчуки еще молодцы. Они только приехали, и я объяснил им задумку: Алексею нужно будет пообщаться с барышней в салуне, а уже потом ребята начнут разбираться с шерифом. Леша сказал: «Так, стоп, я сейчас уеду, я этого делать не буду, потому что меня дома убьют!». Но ситуацию урегулировали, чего не сделаешь ради кино, ради искусства.

- Ждать ли еще каких-то ярких видосов от «Локо»?

- Идеи есть, но забегать вперед не хочу. В идеале конечно круто интегрировать весь состав «Локомотива» в мир Дикого Запада. Но мы правильно сделали, что начали только с трех. И если пропустить комментарии с хештегом #лучшебытренировались, то мы получили классный фидбек от болельщиков. Мы попытались интегрировать бренд «Локомотив» в международное футбольное сообщество. Потому что Лига чемпионов – это в том числе и новые каналы коммуникации, глупо было бы ими не воспользоваться. В итоге наши ролики заметили большие медиа вроде 4-3-3 и Bleacher Report, что несомненно является критерием успешности этих видео.

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Все эти ролики, конечно, крутая задумка, и отработали идею на ура. Но на фоне невнятной игры команды в чемпионате России, проблем с Мануэлом Фернандешем и абсолютно никакой формой лидеров видосы дико контрастируют с реальностью. Если эти видео не только повеселят болельщиков, но и помогут футболистам нащупать новые связи и наконец научиться позиционно атаковать, будет совсем хорошо. А пока – это очень крутые ролики, выпущенные аккурат под главный еврокубковый турнир, в котором «Локомотиву» главное не потеряться.