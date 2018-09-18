Дожили. «Спартак» вывел из состава Андрея Ещенко и Дениса Глушакова за лайки в инстаграме. Болельщики постарше наверняка хватаются за голову, а пожилые наверняка вовсе недоумевают и не понимают, что вообще случилось. Но на самом деле произошедшее совсем не нелепость, как можно подумать.

История с инстаграмами, лайками, дизлайками просто не могла не прогреметь в нашем спортивном пространстве. За границей глупые действия в соцсетях уже не раз приводили к печальным последствиям для любителей обсуждать в прямом эфире своих аккаунтов внутреннюю кухню или выкладывать фотографии досуга, несовместимому с имиджем спортсмена.

Самые показательные эпизоды – случай с нынешним защитником «Тоттенхэма» Сержем Орье, который в бытность игроком «ПСЖ» в прямом эфире Periscope жестко наехал на половину команды, включая главного тренера Лорана Блана и суперзвезду Златана Ибрагимовича. Тренера он определил в геи, шведа – в понтореза и в таком же духе прошелся еще по нескольким партнерам. Но ивуариец недооценил развитие технологий, и был вынужден извиняться, когда запись его общения с болельщиками была растиражирована всеми французскими СМИ. Орье, кстати, тоже освобождали от работы с основной парижан, но после внутриклубного разбирательства и санкций оставили в команде.

У меня лично есть большая коллекция всех эпизодов, когда спортсмены путали публичное пространство с личным, и из-за этого нарывались на неприятности. Причем подобное собирательство для меня совсем не фетиш. Вот уже четвертый год в мае я, как пресс-атташе команды, объясняю значение правильного поведения в соцсетях для хоккеистов молодежной сборной России, которые собираются в Сочи на первый подготовительный сбор. И для понимания серьезности темы стараюсь приводить примеры в личных беседах, для сомневающихся.

Мы сейчас обсуждаем события в самом популярном клубе страны, поэтому вопрос читателя, причем тут эти хоккеисты, большинство из которых для футбольного болельщика являются полными ноунэймами, требует ответа. Когда-то в годы студенческой юности я обучался на социологическом факультете, ничего путного из науки об обществе, к сожалению, не вынес, но постулат «социолог должен мыслить тенденциями, а не частностями» в голове остался. Именно поэтому совершенно не важно, кто чудит в соцсетях: неизвестный футбольным болельщикам хоккеист или Глушаков с Ещенко. Важно, что в отличие от того же канадского хоккея, где игрокам сызмальства читают целый курс лекций, как вести себя в публичном пространстве, в нашем спорте все зависит от установок самого спортсмена. Понимает ли он, что будет выглядеть неправильно, если выложит фото, условно, с вечеринки, или пребывает в ощущении полной безнаказанности, как уже упомянутый Орье…

Неоднозначных фотографий или сториз в инстаграме, которые были удалены ребятами с моей подачи, хватало. И вы ошибетесь, если решите, что я имею в виду, допустим, посещение дискотеки. Мат, некорректное общение с критиками-болельщиками, неправильная экипировка – чего только не было, включая лишние лайки под постами, где их быть не должно. Соцсети игроков уже давно стали частью индустрии, поэтому, пользуясь моментом, хочется выразить надежду, что такие громкие скандалы, как в «Спартаке», послужат толчком к признанию института соцсетей в нашем спорте. И работой над публичностью начнут заниматься централизованно.

И, возвращаясь к теме заявления Глушакова о случайном лайке, с высоты своего опыта обсуждения с игроками «не тех» постов в соцсетях, склонен верить экс-капитану «Спартака». Чаще всего на вопрос: «На фига ты вообще это выложил/поставил?» следует ответ: «Я не знал, я не подумал, я просто скролил инстаграм и ставил лайки всем подряд».

За годы поездок на турниры, сборов сотни раз был свидетелем как игроки обращаются с инстаграмом, сколько у них подписок, и как они убивают время, ковыряясь в соцсетях. Поэтому слова Глушакова для меня не выглядят отмазкой. «Не мы такие – жизнь такая», – вспоминается «Бумер». Свечку не держал, но вполне допускаю, что вызвавший бурю возмущения лайк действительно был поставлен случайным образом. И Глушаков не вникал в слова Назарова, а просто нажал на сердечко, увидев знакомое лицо на страничке про «Спартак».