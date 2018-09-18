«Спартак» поистине народный клуб. За него болеют миллионы людей по всей стране – от мала до велика, и мужчины и женщины. Как сказали бы во ВЦИОМе – репрезентативная выборка. Даже более чем. «Спартак» вполне можно использовать для изучения общественного мнения. Почему бы и нет?

Вот только для изучения этого самого мнения не надо использовать тупые дозвоны. Наше общество стало гибче. Вот и подход должен быть тоньше. Например, хотите знать, как общество относится к тому, что в нашей стране могут посадить за «репост», «лайк» или сохранение чужой фотографии в «избранном»? Посмотрите на «Спартак».

Если вы подойдете, скажем, к каждому первому красно-белому фанату и спросите, хотел бы он, чтобы людей сажали за «лайк», вы получите отрицательный ответ. Естественно! А что вы еще хотите услышать от человека, способного поставить себя на место подсудимых, которым шьют дело за то, что они сохранили себе картинку-пародию на «Звездные войны» с использованием библейских мотивов? В голове мелькает мысль, что шутка действительно была остроумной – каждый вполне мог бы сохранить себе эту картинку, чтобы потом поделиться с друзьями. Но это не означает, что человек всерьез стебется над верой и верующими. Такого человека жалеют.

Но, если вы хотите знать, что действительно фанаты «Спартака» (читай общество) думают о репрессиях за какое-то невинное действие в интернете, посмотрите, как они действуют в схожей ситуации, оказавшись на месте обвинителей. У нас сейчас появилась великолепная возможность провести подобный эксперимент.

Стихотворение известного фаната с критикой в адрес Массимо Карреры

Два футболиста «Спартака», «лайкнувших» это стихотворение

Миллионная армия «верующих»

Журналисты, падкие на сенсации

Руководство, которому надо, чтобы все было тихо-гладко

Решение:

К какому выводу пришла бы миллионная армия фанатов «Спартака», если бы рассуждала в соответствии со своим официальным мнением – из опросников условного ВЦИОМа? Примерно к какому: известный фанат написал забавное стихотворение, юмор понравился игрокам – вот они и «лайкнули».

К какому мнению пришли фанаты на самом деле? Вот к какому: Денис Глушаков и Андрей Ещенко всерьез поддерживают слова известного фаната с критикой главного тренера, а значит хотят дестабилизировать обстановку в клубе и, возможно, сливают тренера, за что заслуживают как минимум порицания, а еще лучше – репрессий.

Ответ:

Вот вам и правдивое общественное мнение «верующих» красно-белой «секты», нежные чувства которых оказались оскорблены критикой в адрес своего итальянского «мессии» – облить смолой, извалять в перьях и отправить идти по улице, а еще лучше – распять перед въездом на базу в Тарасовке, чтобы остальным неповадно было.

Все – точно так же, как и в обществе. И никого уже не волнуют оправдания капитана «Спартака», которые он опубликовал у себя на страничке в инстаграме – все требуют крови!

«Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова.

1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь.

2. Я часто сижу на всяких публиках Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке. Не так давно мы всей командой поддерживали «Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило.

3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!

4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости – себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель – победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!»

А теперь – бомба! Массимо Каррера по неофициальной информации отстранил Ещенко и Глушакова от работы с основной командой – все из-за истории с «лайками»! Сейчас в клубе обсуждают, как бы все это лучше подать с официальной точки зрения, учитывая, что информация уже покинул пределы Тарасовки. Неизвестно, полетят ли футболисты в Вену на игру первого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида». Учитывая, что отстранен капитан команды, которого, если верить слухам, выбрали несмотря на желание Карреры сделать капитаном Георгия Джикию, решение оставить футболистов в Москве грозит серьезными последствиями для всего коллектива…

Вот так теперь в «Спартаке» сажают на скамейку запасных за лайки. Что уж говорит о стране, где с ее масштабами и перегибами на местах произойти может все, что угодно.

Гусь

Да, чуть не забыли – вот то самое стихотворение актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры, которого он сравнивает с гусем:

Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь – не птица,

А наше счастье – не Каррера.

С ним нет полета и простора –

Одна украденная радость.

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность.

Мы можем и терпеть, и злиться –

Все с гуся как вода стекает.

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает.