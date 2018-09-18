Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о решении Массимо Карреры перевести Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в молодежную команду «Спартака».

– Каррера поступил глупо, – категоричен Ловчев. – Что страшного в том, что известный актер высказал свое мнение по поводу тренера команды, за которую он болеет всю жизнь? И Глушаков ведь сказал, что лайкнул Назарова автоматически. Но даже если и сознательно, что здесь такого?!

«Спартак» создавали браться Старостины. Они всю жизнь вели себя совершенно по-другому: они воспитывали футболистов, беседовали с ними. А тут ни о каком воспитании речь не идет. Главный тренер принял решение – и все. Вместо того чтобы откровенно поговорить с игроками. Видно, что в Каррере что-то сломалось: не уверен в себе, не уверен в своем завтрашнем дне. Кому и что он таким решением доказал?

У нас есть мудрый человек и тренер, который все понимает и многое умеет прощать – это Юрий Семин. И не случайно у него капитаном является человек, о котором ходило столько легенд, что он разрушил не одну команду. Я имею в виду Игоря Денисова.

– В советские времена интернета не было. Но когда футболисты были недовольны тренером, они писали письма в высокие инстанции. Можете припомнить такие истории?

– Только одну, и случилась она не в советское время, а начале 90-х. Имею в виду «Письмо четырнадцати» против Павла Садырина. И чего подписанты добились? Пропустили самый важный турнир в жизни футболиста – чемпионат мира. В Америке сборная провалилась, а на здоровье Садырина этот скандал отразился самым пагубным образом.

– Летом 1976 года в киевском «Динамо» игроки восстали против Валерия Лобановского, они были недовольны выступлением сборной СССР на Олимпиаде в Монреале. Тогда обошлось без писем?

– Писем не было. Ребята закрылись в Конча-Заспе и не пустили на базу Лобановского и Валерия Базилевича. Это был первый тур после возвращения сборной СССР из Монреаля. В результате киевлянами в матче чемпионата руководил третий тренер Анатолий Пузач. «Динамо» проиграло в Киеве «Днепру» 1:3. А руководство Украины мудро разрулило ситуацию – отдало Базилевича «на съедение», его убрали из команды. Пар вышел, и все наладилось.