Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свое мнение о ситуации с отстранением Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основным составом команды, после того, как они поставили лайки под стихами известного болельщика «Спартака», актера Дмитрия Назарова, в которых он критично высказался в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

– Видели ролик Назарова, где он читает стихи, и выступает против Карреры?

– Да, видел. Креативный человек написал креативный стишок. Не понимаю, почему вокруг этого столько движения. Видимо в спортивном плане обсуждать нечего, вот все и решили стихи обсуждать.

– Эти стихи лайкнули Глушаков и Ещенко. Как вы к этому относитесь?

– Мне кажется, что злого умысла у ребят точно не было. В принципе, футболистам присуще не думать о последствиях своих действий. Нормальному человеку вряд ли пришло бы в голову, что они поставят лайк какому-то стишку и их могут отстранить, но в силу различных ситуаций надо было об этом подумать. Но все равно я считаю, что отстранение от основной команды за такую вещь – это перебор. На мой взгляд, это говорит о слабости Карреры, а не о его силе. Сильный человек должен был наоборот улыбнуться, посмеяться, может быть, сыронизировать в ответ или стебануть этих двух футболистов, указав на их физическое состояние. Но уж точно не таким образом сводить счеты.

– Клуб готовит санкции для Глушакова и Ещенко. Какое наказание было бы наиболее уместно?

– В «Спартаке» все так интересно, что предугадать дальнейший ход невозможно. По крайней мере, для человека, у которого устойчивая психика и нормальная логика. Само отстранение уже на гране разумного. Видимо там не весь креатив еще сошел на нет.

– Пишут, что Глушаков и Ещенко будут тренироваться в «Спартаке-2».

– Это совсем перебор. Если кому-то не нравится, что игроки под стихами выражают свое мнение, это проявление слабости. Представляете, если бы руководство страны реагировало на все шутки в его адрес? Или что было бы с Виталием Мутко, если бы он также реагировал на весь смех, который есть в его адрес?

– Должны ли Глушаков и Ещенко публично извиниться перед Каррерой?

– Не считаю, что они сделали что-то криминальное. Вряд ли они должны извиняться. С таким же успехом их можно отстранить за то, что им не понравился дождь. Это бред сивой кобылы.

– Смысл в том, что они проявили солидарность с Назаровым, который критично высказался в адрес Карреры.

– А что у нас Каррера наместник бога на земле, которого нельзя критиковать?

– Он их тренер.

– И что дальше? Каррера же может их критиковать. Причем ведь эти ребята даже не критиковали тренера. Может быть, они даже не до конца поняли, о чем стих. Игроки не имеют права публично критиковать тренера, но они поставили лайк под выступлением актера, даже не спортивного эксперта. Они же не согласились с мнением кого-то, кто осуждал действия Карреры, а выразили свое мнение под стихом актера. Еще не понятно, что им больше нравится: актер, то, как он прочитал свой стих или сам стих. Если погружаться, то тут точно все не в пользу руководства «Спартака».

– Евгений Кафельников сказал, что стариков типа Глушакова и Ещенко надо гнать из «Спартака» и заменить молодежью. Есть ли достойная замена этим игрокам в лице молодых ребят?

– Кафельников стал в последнее время много знать про футбол. Это радует. Он разноплановый человек. Спортивная составляющая игроков точно не имеет отношения к этому инциденту. Если спортивная отдача этих двух ребят не соответствует уровню «Спартака», значит их надо продавать. Но уж точно не подвязывать одну ситуацию к другой. Если просто нашли повод, как от них избавиться, не вызвав возмущения у болельщиков, это другое дело.

– А они сейчас соответствуют уровню «Спартака»?

– На мой взгляд, им лучше найти другую команду.

– Ваше доверие к Каррере не пошатнулось после матча с «Ахматом»?

– У меня особо его и не было. Это не тот тренер, который способен вернуть «Спартак» на самые большие высоты, чтобы команда выигрывала титулы чаще, чем раз в пятнадцать лет. Он неплохой тренер, очень симпатичный человек, приятный в общении, но Гончаренко в ЦСКА работает гораздо лучше. Мало кому простили бы прошлогодний «пролет» «Спартака» мимо кубка России. Да и про нынешнюю игру команды нельзя сказать, что не хватает совсем чуть-чуть. Иногда всего один случайный мяч позволяет «Спартаку» оставаться наверху турнирной таблицы. Можно судить и по тому, насколько быстро вышли из кризиса армейцы, которые в него попали, и насколько на этом фоне не сумел преобразиться «Спартак». Это говорит о том, что где-то что-то не срабатывает.

– Но ведь есть объективные причины – из команды ушел Промес, получил травму Жиго, плюс никого не купили в трансферное окно. Настолько ли виноват Каррера?

– А посмотрите, что случилось с армейцами. У них вся линия обороны ушла, продали Головина. При этом они выглядят гораздо лучше. И игру пока делают не те футболисты, которых они купили, а свои воспитанники. «Зенит» тоже практически никого не купил, а выглядит тоже неплохо. А «Спартак» все время штормит. То выиграет матч, в котором не должен был побеждать, то проигрывает там, где должен был брать три очка. Нет стабильности, а это самое плохое.

– Считаете, «Спартаку» нужна перезагрузка?

– Нужен спортивный директор или вице-президент, который очень хорошо разбирается в футболе и понимает, что надо делать и каких игроков приобретать. Их надо покупать для команды, а не для того, чтобы кто-то рядом стал богаче.

– У вас есть объяснение, почему «Спартак» за семь туров не забил ни одного мяча с игры?

– Нет. Я вообще ничего не могу понять. Понимал, что Промес уже не очень хочет играть, и его продажа абсолютно логична. Но для меня стало большой неожиданностью, что без него нападение «Спартака» станет совсем уж беззубым. Луис Адриано вообще не забивает. За пятнадцать минут матча с «Ахматом», он один раз коснулся мяча, да и то случайно. Зу Луиш не попадает. Это очень тревожные симптомы.

– Какие ожидания от игры с «Рапидом»?

– Хороших ожиданий у меня нет. Ничья была бы неплохим результатом.