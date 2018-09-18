- Главной новостью вторника для «Спартака» стала ситуация с лайками Дениса Глушакова и Андрея Ещенко стиха актера Дмитрия Назарова, в котором он выступает против Карреры. Что думаете об этом произведении?- Да, я его видел, но не читал.

- Как вы относитесь к тому, что футболисты отметили это стих, как понравившийся?

- Любой человек вправе выражать свои эмоции и критиковать. Что здесь такого?

- Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сказал, что ветеранов Глушакова и Ещенко надо убирать из «Спартака». Есть ли достойная замена этим игрокам в лице молодых ребят?

- Опять же, надо находиться в команде, чтобы ответить на этот вопрос. Со стороны трудно судить.

- Глушакова и Ещенко отстранены от тренировок с основной командой. Как к этому относитесь?

- Значит, внутри что-то происходит. Все решают те люди, кто находится внутри коллектива. А отстранение игроков – это итог внутренних движений. Но я не имею права вмешиваться в эту ситуацию и говорить правильно это или нет.

- Какие ожидания от игры с «Рапидом»?

- По моему ощущению, у команды сейчас не совсем хорошее состояние. Помимо того, что после поражения от «Ахмата» должно быть ужасное настроение, но есть еще фактор состояния. Еще перед «Ахматом» я говорил, что «Спартаку» будет трудно и, скорее всего, он не выиграет. А получилось вообще поражение. «Рапид» может воспользоваться нынешним состоянием красно-белых. Единственное, у «Спартака» будет мотивация, потому что команда у Карреры опытная.

- Больше тревожит психологическое состояние футболистов?

- Да. Если сравнивать, например, с «Локомотивом», то видно, что железнодорожники уступают многим командам, прежде всего, физически. Ни резкости, ни быстроты у них нет. В концовках матчей они вообще еле ноги передвигают. У «Спартака» такое не бросается в глаза. Даже в игре с «Ахматом» мы видели, что когда хозяева сравняли счет, они минут двадцать не выпускали соперника за центр поля. Я даже думал, что победа «Спартака» ближе, чем другой результат. Но сложилось так, как сложилось. К тому же из команды ушел Промес. Многие начали его даже критиковать, а ведь это как раз тот футболист, который в одиночку может решить исход любого эпизода. Этого очень не хватало в игре с «Ахматом». Плюс после травмы Жиго идет много перестановок в игре. Эта нервозность сказывается. Именно из-за нее «Спартак» и проиграл. Можно было где-то сыграть хладнокровнее, но не сыграли.

- С чем связано такое психологическое состояние?

- С обстановкой. В адрес Карреры постоянно идут претензии, еще кого-то критикуют. Это накапливается. Вспомните Манчини в «Зените» в прошлом сезоне. Команда начала с пяти побед, потом оступилась, и пошло-поехало. Появились недовольства. Это копилось, и в результате команда заняла пятое место, повылетав отовсюду. А сейчас Манчини уже тренер сборной Италии (смеется).

- То есть на «Спартаке» негативно сказываются внешние факторы, например, критика со стороны болельщиков?

- Да, но это естественная ситуация. Болельщики вправе это делать. Но все по-разному воспринимают критику. Отсюда и идет нервозность. А лечится это все только результатом. Не дай бог команда проиграет «Рапиду», все это будет копиться. Футболистам надо от этого абстрагироваться, играть и делать результат.