Наши люди есть и в Японии. Бывший полузащитник молодежной команды «Спартака» рассказал о том, как складывается его карьера в «Йокогаме», которая соперничает в национальном чемпионате с клубом самого Андреса Иньесты.

ФУКУСИМА – ЧЕРТАНОВО – «СПАРТАК»

Синодзука – наполовину японец, наполовину русский. Но паспорт у него российский, и в профессионального футболиста он вырос в нашей стране, проведя пять лет (2012–2017) в системе «Спартака». Там он, в частности, тренировался под руководством Евгения Бушманова, нынешнего наставника молодежной сборной России. Правда, в эту команду Иппэй по возрасту уже не проходит – 20 марта ему исполнилось 23 года.

Его историю многие знают. В 2011 году, когда в Японии вследствие землетрясения произошла авария на атомной электростанции Фукусима, отец Иппэя отправил сына в Россию к родственникам (мама Синодзуки – русская, со своим японским мужем она познакомилась в Москве, где оба работали в одной коммерческой структуре). Предполагалось, что Иппэй проведет здесь месяц. Однако из-за проблем с визой пришлось задержаться. В итоге парень, уже имевший японский футбольный опыт, записался в секцию «Чертаново» к тренеру Геннадию Колосову, а спустя полгода оказался в академии «Спартака».

Языковых проблем у Иппэя не возникло. Хотя раннее детство уроженец городка Абико провел в США (отец по работе часто перевозил семью с места на место), дома он все равно общался с мамой на русском. В «Спартаке» Иппэй освоился быстро. Его даже приглашали в сборную России для футболистов 1995 года рождения. Но опять возникла проволочка с документами (как до этого с визой) – и сыграть под флагом России ему не довелось. Зато в 2014 году Иппэй в основном составе красно-белых принял участие в первом в истории «Открытие Арены» матче против «Црвены Звезды». Помимо него на поле в той игре, среди прочих, выходили Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и даже Артем Дзюба.

Кстати, Дзюбу Синодзука тогда называл одним из своих кумиров. А еще он признавался в симпатиях к «Барселоне» и сборной Испании. Кто бы мог подумать, что спустя четыре года Иппэй будет выступать в одном чемпионате с лидером каталонцев и «красной фурии» того периода Андресом Иньестой… Но именно это и произошло. Недавно Иньеста перебрался из «Барсы» в «Виселл Кобе». И Синодзука с августа 2017 года защищает цвета «Йокогамы». Не пробившись в основу красно-белых (его статистика за «Спартак-2» в ФНЛ – 3 гола в 45 матчах), Иппэй предпочел продолжить карьеру на родине.

В чемпионате Японии-2018 на его счету 9 игр. И уже есть победа над Иньестой (2:0)! Правда, ту встречу с «Виселлом» – 26 августа – экс-спартаковец провел на скамейке запасных.

«МАТЧ С «ЦРВЕНОЙ» – ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

– Вы сменили ФНЛ на Джей-лигу. А знаете, что «Чертаново», где когда-то начинали, сейчас реально претендует на выход в российскую премьер-лигу? – вопрос Иппэю, до которого удалось дозвониться в Йокогаму.

– Конечно, я слежу за этой командой. Там же есть несколько ребят, с которыми сам играл. Молодцы! В прошлом сезоне уверенно вышли в ФНЛ. И там не затерялись. Лет пять назад представить «Чертаново» на таком уровне было невозможно. Пользуясь случаем, передаю всем привет.

– В «Чертаново» и второй команде «Спартака» вы нередко играли ближе к нападению. А сейчас?

– Зависит от тактики на конкретный матч. Но мне больше всего нравится зона на правом фланге. Могу закрывать всю бровку.

– Часто вспоминаете матч за основу красно-белых против «Црвены»?

– Да, это память на всю жизнь. Нереальные эмоции. Я ведь в той игре в концовке вполне мог забить при счете 1:1.

– Тогда еще мечтали связать карьеру с красно-белыми?

– До прошлого года я нигде больше себя и не представлял. «Спартак» – мой любимый клуб. С некоторыми игроками до сих пор общаюсь. Но нужно было делать шаг вперед, переходить во взрослый футбол. В Москве сделать это не удалось. Вот и вернулся на родину.

– В спартаковской молодежке одним из ваших партнеров был Денис Давыдов. Президент клуба Леонид Федун называл его русским Месси. Давыдов и правда так хорош?

– Да. Давыд – реально русский Месси. Лично я ни в России, ни в Японии таких талантливых футболистов не встречал.

– Давыдову уже 23, как и вам. Сейчас он на правах аренды выступает за «Спартак» из Юрмалы. Что же мешает раскрыть талант?

– Не знаю. Может, ему тренеры не доверяли. На мой взгляд, уже в 18 лет Давыдов мог быть звездой премьер-лиги. Он умел на футбольном поле все. Надеюсь, все у него еще сложится.

«ЗА ХОНДОЙ НЕ СЛЕЖУ, НИСИМУРУ ПОБЕДИЛИ 8:2»

– А развитием своей карьеры довольны? Что за команда – «Йокогама Маринос»?

– Это один из ведущих клубов Японии. В прошлом сезоне боролись за тройку, сейчас застряли в середине турнирной таблицы, но задачи ставятся серьезные. Тренирует «Йокогаму» Анге Постекоглу, который до этого добивался успехов со сборной Австралии. Мне интересно играть под руководством этого специалиста.

– В Джей-лиге выступают такие звезды, как Фернандо Торрес, Лукаш Подольски и Иньеста. С кем-нибудь на поле пересекались?

– Видел Иньесту и Подольски. Но в том матче тренер меня на поле не выпустил. Конечно, буду рад когда-нибудь встретиться с обоими непосредственно в игре.

– В России многие интересуются судьбой экс-армейца Кэйсукэ Хонды. Он вроде бы продолжает играть в Австралии и параллельно… тренирует сборную Камбоджи. Это вообще как?

– Если честно, нам с Хондой не удалось нормально пообщаться в Москве, когда я был в «Спартаке», а он – в ЦСКА. И мне сложно сказать, чем он сейчас больше занимается – бизнесом или футболом. И знаете, карьера Хонды мне так интересна.

– Что скажете о 21-летнем нападающем Такуме Нисимуре, который недавно пополнил состав ЦСКА?

– Буквально за неделю до его перехода в ЦСКА мы встречались с «Вегальтой», за которую он выступает. Победили 8:2! По такому мачту сложно было оценить Нисимуру. Но вообще, в Японии у него хорошая пресса. Такума считается перспективным форвардом.

«О СБОРНОЙ ПОКА ДУМАТЬ РАНО»

– А как японская пресса оценила итоги чемпионата мира для своей сборной? С одной стороны команда вышла в плей-офф. С другой – упустила перевес в два мяча во втором тайме с бельгийцами…

– В Японии все были очень довольны. Если бы попали в четвертьфинал, это вообще был бы максимальный результат в истории. Но и просто выйти из группы с Польшей, Сенегалом и Колумбией – серьезное достижение. Команда показала в России отличную игру.

– Вы не в курсе, почему у сборной Японии сменился главный тренер непосредственно перед ЧМ-2018? За что уволили Вахида Халилходжича?

– Никто этого не понял. Однако шаг себя оправдал. Акира Нисино сплотил коллектив. Хотя он изначально предполагал покинуть пост сразу по окончании турнира. Что в итоге и произошло. Сейчас у сборной опять новый тренер – Хаджиме Мориясу.

– Рассчитываете на то, что он обратит внимание на вас?

– Я имею право играть и за российскую сборную, и за японскую. Всегда готов к вызову. Это мечта любого футболиста – участвовать в крупнейших турнирах национальных команд. Однако сейчас передо мною стоит задача закрепиться в основе «Йокогамы». А там – посмотрим. Может, и в Россию вернусь. Кто знает?