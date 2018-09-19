Денис Глушаков, капитан московского «Спартака», сослан в дубль за лайк, который он поставил под публикацией с критикой в адрес Массимо Карреры. Что будет дальше? Вернут ли Дениса? Уйдет ли он в другую команду? Или новый клуб придется искать итальянскому репрессору Каррере, а капитан переждет бурю в дубле?

Начиная где-то со старта прошлого сезона стало понятно, что между капитаном «Спартака» и лавным тренером пробежала кошка, причем, несомненно черная. Отношения двух лидеров клуба латали, склеивали, чинили как могли, но так, видимо, до конца восстановить и не сумели. Если один неосторожный лайк под шутливым стихотворением приводит к тому, что у человека забирают капитанскую повязку, отправляют в дубль и не берут на игру Лиги Европы – пиши пропало.

«Спартаку» не привыкать. В этом клубе с капитанами – всегда так. Обычно это не означает ничего хорошего ни для игрока, ни для тренера. Давайте вспомним хотя бы, как в дубль отправлялся…

Андрей Тихонов

Из истории с разжалованием капитана Андрея Тихонова уже сделали легенду. Последним для футболиста, а ныне тренера «Крыльев Советов», стал матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (его возвращение в команду десятью годами позже мы в расчет не берем). Тогда «Спартак» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл со счетом 0:1.

По легенде, несмотря на вполне себе приличный результат, Олег Романцев устроил команде разнос в раздевалке. Тихонов, как капитан, встал и сказал, что не стоит так наезжать на ребят, мол, команда сыграла в свою силу и на большее она не способна. Романцева эти слова задели и Андрей Тихонов, лишившись капитанской повязки, был сослан в дубль с формулировкой – «отработанный материал».

После этого Тихонов провел в «Спартаке» лишь два матча на закате своей карьеры – прощальные поединки в Кубке и чемпионате страны, когда футболист уже был в должности играющего тренера и помогал Валерию Карпину в красно-белом клубе. Романцев проработал в «Спартаке» до середины 2003 года.

Егор Титов

После ссылки Андрея Тихонова капитанская повязка перекочевала к молодому еще Егору Титову, который занял место своего бывшего партнера по команде и друга на долгие годы. Даже отбыв двухгодичную дисквалификацию за допинг, Титов вернулся в «Спартак» лидером раздевалки.

Его разжалование не такое легендарное, как в случае с Тихоновым, но все равно громкое и вспоминается до сих пор. Погоны слетели с плеч Титова после того, как «Спартак» в дерби с ЦСКА на своем поле проиграл 1:5. Станислав Черчесов быстренько отчислил в дубль не только капитана клуба, но и его вице-капитанов – Максима Калиниченко и Моцарта. Причина – их ответственность за низкий моральный дух в коллективе.

Сам Титов считает, что его отправили в дубль за вопрос, который он задал врачу клуба о возможном возвращении Романцева, обсуждавшееся в кулуарах. Черчесов такого удара по своему авторитету потерпеть не мог.

Больше Титов в «Спартаке» не играл и покинул команду практически сразу – дело было летом. Станислав Черчесов продержался в «Спартаке» на шесть матчей дольше – до разгромного поражения в Лиге чемпионов от киевского «Динамо» на своем поле со счетом 1:4.

Дмитрий Аленичев

Вернувшись в «Спартак» после своих европейских приключений с победами в кубке УЕФА и Лиге чемпионов, Дмитрий Аленичев в команде Александра Старкова получил капитанскую повязку. Правда, выводить команду на поле ему пришлось недолго.

Лидер команды в какой-то момент перестал выходить на поле в основном составе «Спартака», которым в 2006 году руководил Александр Старков. От обиды футболист дал разгромное интервью, в котором обвинял Старкова во всех грехах. За это Дмитрий был переведен в дубль. После отстранения Аленичева Старков проработал в клубе меньше месяца и был отправлен в отставку. Но капитану это не помогло – летом он покинул команду и принял решение завершить карьеру.

Учитывая, что ситуация с Глушаковым не разрешилась в течение суток после ее возникновения, а сам капитан остался в Москве и не полетел с командой в Вену на игру Лиги Европы с «Рапидом», перспективы у него вырисовываются не самые радужные. В пору говорить о проклятье капитанской повязки.