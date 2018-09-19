Проиграть можно по-разному. А «Локомотив» проиграл в Стамбуле так, что невольно подвел к выводу: чемпион России на грани сезонного провала.

Сложно было понять, насколько команда готова функционально. В концовке первого тайма возникало ощущение: стоит подержать высокий темп хотя бы полчаса – и оборона «Галатасарая» будет раздергана на прутья и падет.

Ощущение оказалось обманчивым. Притом исход матча решила, пожалуй, не «физика». «Локо» хоть и играл в сильно враждебном Стамбуле, но проиграл на своей футбольной территории, где в особой чести энергия, боевитость, одним словом – жизненная сила.

Проиграл на ключевых мячах. Сравните, как решали голевые эпизоды Родригес и его бравые партнеры – и как вяло завершали обещающие атаки Фарфан, Кверквелия, как в худшем смысле нежно исполнял свой фирменный штрафной Фернандеш…

«Локо», словом, не был похож на себя прошлогоднего. Не был похож на чемпиона России – вот бы я как сказал.

Вспомним одним из ключевых аргументов перехода на «осень – весну». Тогда нас уверяли: команды, завоевавшие еврокубковые путевки, ворвутся в Лигу чемпионов и Лигу Европы с пылу с жару, не растеряв потенциал успеха.

Но оказалось, что с этим у нас не задержатся – растерять потенциал. «Локо» следует тропой прошлогоднего «Спартака». Он перестал быть чемпионом, едва вступив в очередной сезон. При том что ни один, ни другой не потерял за лето ни толики кадрового ресурса. Красно-зеленые так вовсе этот ресурс по идее укрепили – Крыховяк, Хеведес, Смолов.

Такой вот тренд времени – у нас скоропортящиеся чемпионы. Выходит дело, их сезонные успехи достигаются по большей части в жанре функционально-эмоциональной вспышки, а не ниве обретенного качества игры.

Прошлогодний «Локомотив» был, в общем и целом, командой реваншистов. Очень многим участникам чемпионской кампании необходимо было доказать про себя футбольному сообществу что-то необычайно важное. Самому Юрию Палычу. Денисову, Кверквелии, Игнатьеву. Фернандешу и Фарфану, чьи неутоленные амбиции пылали еще и навстречу чемпионату мира.

Сейчас от всего этого осталось лишь нечто дистилированное и безвкусное. А кадровое пополнение – если приглядеться к каждому из новичков отдельно – не добавило команде огня, а скорее наоборот…

Не грех и не беда проиграть в раскаленном Стамбуле огнедышащему «Галатасараю». Тем более ведомому главной турецкой тренерской легендой Фатихом Теримом.

Беда для «Локо» - так сильно, почти безнадежно проиграть самому себе. Снова, как и в случае с прошлогодним «Спартаком», тянет цитировать незабвенное старостинское: «Того, кто сгорел – уже не подожжешь…».

Получается, «чемпион России» - не столько статус, сколько черная метка. Лишь мгновение ты наверху, и стремительно катишься вниз.

А группа-то лигочемпионская у «Локо» вполне проходимая – отчего еще больше разбирает досада. Но его шансы теперь уже видятся едва ли более реальными, чем у начавшего сезон с нулевого цикла ЦСКА…