Капитан «Спартака» — расстрельная должность, но такого, что происходит с Глушаковым и врагу не пожелаешь.

Капитаном «Спартака» быть непросто – ты причина всех радостей и бед самого популярного клуба в стране с населением в 145 млн человек. Клуб выигрывает – тебя любят. Клуб проигрывает – тебя ненавидят. Спокойно из «Спартака» капитаны не уходили почти никогда – можете спросить об этом Тихонова, Аленичева, Титова…

Похороны

Такого, как с Денисом Глушаковым, правда, у них не происходило. Тихонова выгнали за спор с Романцевым после поражения от «Реала». Титова Черчесов попросил собрать вещи после двух подряд поражений и безвольной игры команды, в которой обвинили капитана. Аленичева задвинули после самого скандального интервью в истории российского футбола, уничтожающего тренера. Глушакова лишили повязки и сослали в дубль за… неосторожный лайк под стихами с критикой в адрес Массимо Карреры.

К этому шло давно. Сразу после чемпионского сезона Денис был самым популярным футболистом страны и героем мема "Глушаков - это похороны!". Но год назад все начало быстро меняться: «Спартак» лихорадило после чемпионского сезона, а капитан стал бледной тенью себя прошлогоднего. Параллельно Денис вел переговоры по продлению контракта. Болельщики быстро "сложили два и два" и решили, что футболист специально играет плохо из-за неудовлетворительных условий по новому контракту.

Потом были разгром от «Ливерпуля» на «Энфилде», неудача с «Динамо» в последнем туре и третье место вместо второго с прямой путевкой в Лигу чемпионов, неудача в квалификации и вылет в Лигу Европы, а теперь вот – поражение от «Ахмата», злосчастное стихотворение и одно нажатие кнопки, поломавшее игроку карьеру.

Грязь

Для Дениса, правда, кошмар на этом не закончился. Пока пресс-служба «Спартака» публиковала список отправляющихся в Вену на игру с «Рапидом», а партнеры загружались в самолет без Дениса, в сети появилось видео с ним в главной роли. Ссылка на видео ниже. Осторожно – на видео ненормативная лексика.

На видео мы видим раздетого Дениса в одном банном полотенце. Футболист предстает перед нами на пороге бани, а пронзительный женский голос автора видео орет:

«Вот он – в бане голяком и проститутка его! Игрок «Спартака», капитан «Спартака», перед игрой … (занимается сексом) в бане с проституткой. Жена приезжает и застает его…»

Единственное, что на видео осмысленно и с возмущением произносит Глушаков – вопрос: «Какая игра?!»

Дальше следует попытка девушки проникнуть в бань, заварушка и быстро промелькнувший кадр с какой-то девушкой внутри, уже (или еще) одетой.

И тут мы понимаем то, чего раньше не замечали: из инстаграма Дениса Глушакова исчезли фотографии жены, а сама Дарья исчезла из списка тех, на кого Денис подписан.

Тут же в анонимных телеграм-каналах появляется следующая информация:

«Распространяющееся сейчас видео из сауны снято еще зимой. Многие семьи сталкиваются с разводом и вытекающей из этого проблемой раздела имущества. На грани развода была и семья Глушаковых. То ли не желая терять мужа, то ли недовольная предложенным вариантом раздела имущества, супруга Глушакова наняла детективов, которые и осуществляли слежку за футболистом в течение какого-то времени. Наняла, как говорят, с помощью жен в то время высокопоставленных друзей Дениса. Видео из сауны - один лишь эпизод. Есть и другие, где с капитаном «Спартака» отдыхали и игроки команды. Эта неприятная тема известна многим футболистам «Спартака» и неоднократно обсуждалась внутри коллектива. Но непонятно, кто осуществил вброс сегодня. Супруга Глушакова, детективное агентство, которое занималось слежкой, или все же кто-то третий», - пишет телеграм-канал НЕНОБЕЛЬ.

Месть

Вы же не считаете, что видео с Глушаковым появилось в сети в момент, когда его отстранили от клуба и забрали капитанскую повязку случайно? Все очень похоже на настоящую травлю человека, причем в тот момент, когда он максимально уязвим.

Вопрос: зачем вообще это делать? Зачем публиковать такое личное видео? С какой целью это делалось? Почему именно сейчас? Ведь видео было снято еще зимой, когда на самом деле никаких матчей и не было…

Игрока и так уже отстранили от работы с командой. У него забрали капитанскую повязку, облили грязью, выставили предателем и подстрекателем… Чего еще?

Здесь мы имеем дело уже не с командными разборками. Видео из бани к «Спартаку» никакого отношения не имеет. Это не передел власти в красно-белом клубе, это не слив человека из команды тем, кто его там видеть не хочет. С футболом это не имеет вообще ничего общего. Это похоже на жестокую информационную атаку, направленную против Дениса. Это уже что-то личное. Это какая-то изощренная месть. Почти похороны…

Денису в такой ситуации хочется пожелать терпения. Мир не перевернулся, жизнь не закончилась, как и карьера. Скорее хотим видеть его на футбольном поле, хотим видеть его голы, в том числе и за сборную.