Накануне одного из главных матчей игрового дня в Лиге чемпионов, издание AS поговорило с главным тренером «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Итальянец рассказал о своей команде, «Реале» при Лопетеги и переезде Криштиану Роналду в серию А. «Советский спорт» предлагает перевод интервью.

Обыграл спокойно «Барсу», а сломал руку на «Аталанте»

– Чуть больше года назад «Рома» попала в одну группу с «Челси» и «Атлетико». Могли вы тогда представить, что дойдете до полуфинала Лиги чемпионов?

– Это было настоящее приключение и мы действительно заслуживали такого успеха. Надеюсь, что в этом году нам удастся как минимум повторить это достижение.

– Камбэк в матче против «Барселоны» уже вошел в историю…

– Я думаю об этом каждый день. Когда я перехожу улицу, фанаты напоминают мне о той игре. Но под конец игры я был очень спокоен.

– Неужели не было каких-то необычных ощущений?

– Конечно, эмоции были замечательными, но я переживал тот момент с присущим мне хладнокровием. Которое, правда, куда-то улетучилось, когда я умудрился сломать руку о скамейку запасных в игре против «Аталанты».

– Но как Вам удалось мотивировать футболистов после поражения 1:4 в первой игре?

– Я постарался объяснить им, что в следующие 90 минут может произойти все, что угодно. Я верил в успех настолько сильно, что даже изменил состав в более важном матче против «Фиорентины». За что меня, кстати, раскритиковали. Но наш камбэк начался фактически именно тогда. Позднее я встретился с Кьеллини и Буффоном, они рассказали мне, что мы стали хорошей мотивацией для них в матче против «Реала». Но им немного не повезло.

– Сожалеете о чем-то в матче против «Ливерпуля»?

– Всегда есть о чем сожалеть. Когда ты забираешься так далеко, то очень хочешь сыграть в финале. Некоторые решения арбитра были против нас. Но именно полчаса во время первого матча на «Энфилде» повлияли на нас больше всего. И это только наша вина.

«Тренировать сразу 12 новичков? Да, сложно»

– С какими целями ваша команда начинает выступление в Лиге чемпионов в этом году?

– Все ждут от нас яркой атакующей игры и мы будем следовать этому пути. А там уже посмотрим, к каким результатам это приведет.

– Насколько сильно изменилась «Рома»?

– Теперь у нас есть еще один годы работы вместе. Но я все же ожидал более приемлемого старта в серии А. Теперь нам надо вернуть стабильность в наших выступлениях.

– Но в составе больше нет Алиссона…

– Мы знали, что может потерять его. Появлялись такие предложения, от которых клуб просто не мог отказаться. Не мог отказаться и игрок, который очень хотел уйти.

– Насколько трудно тренировать сразу 12 новичков в команде?

– С одной стороны, да, сложно. Но с другой, это отличные молодые ребята и заниматься с ними – хороший стимул для меня.

– Джастин Клюйверт может сильно прогрессировать?

– Да, очень сильно. Он определенно станет одним из наиболее важных футболистов для нас. Сейчас он играет более инстинктивно, чем рационально. И именно над этим надо работать.

– Что особенного в работе со спортивным директором Рамоном Мончи, который ранее работал в «Севилье»?

– Я знаю, что он на моей стороны, а не выше меня, как он сам и говорит. У него впечатляющие знания международного футбола и он легко адаптируется к итальянским реалиям. У нас в Италии чаще всего ищут футболиста со знанием тактики и физической силой, в Испании – более техничного. Идеал – микс этих способностей.

Криштиану Роналду – имидж проект для серии А

– А вот у «Реала» вовсе нет спортивного директора. Такая модель могла бы быть эффективной в Италии?

– Думаю, что нет. Здесь у тренера всегда есть менеджер, который отвечает за переговоры.

– Вы стартуете в Лиге чемпионов против «Реала». Насколько будет легче в отсутствие Криштиану Роналду?

– Если смотреть на результаты с начала сезона, то они по-прежнему очень сильны. У них достаточно лидеров в команде, многие из которых выступают за сборную Испании.

– С другой стороны, каким образом приезд Криштиану изменил серию А?

– Он приносит огромную пользу чемпионату. За его персоной следят во всем мире и это очень хорошо. Что касается «Ювентуса», то они уже не раз доказывали, что сильны и без Роналду. Тут вряд ли что-то изменится. Они подписали его для того, чтобы укрепить свои позиции в Еврокубках.

– Сложно ему будет забить 50 голов за сезон?

– Пока рано говорить, но, думаю, будет гораздо сложнее.

– А как изменился сам «Реал» без Зидана?

– Работа Зидана была просто экстраординарной. Мне очень понравилось его хладнокровие и то, как он элегантно покинул «Реал». Он был моим идолом, моим любимым полузащитником. Теперь Зизу доказывает, что он еще и грамотный тренер. Лопетеги же пытается сделать игру «Реала» более организованной, добавить агрессии. Раньше команда выглядела, будто спала часть игры и вдруг внезапно просыпалась. Теперь же «Реал» выглядит более стабильно.

Фаворит ЛЧ – «Ливерпуль», а Буффону надо дать «Золотой мяч»

– Но голодны ли они до побед после трех подряд триумфов в Лиге чемпионов?

– Однозначно да. У них такой менталитет. Как у «Юве» в Италии. В Испании таких команд три – еще «Барса» и «Атлетико». Мне очень нравится их заряженность на победу в каждом турнире.

– В Италии такого нет?

– Пока что только у «Ювентуса». Но сейчас потихоньку подтягиваются и «Наполи», и «Рома», и «Интер», и «Лацио».

– Кто, по-вашему, фаворит Лиги чемпионов?

– «Ливерпуль» внушительно укрепился и они – отличный кандидат на победу. Особенно после выхода в финал в прошлом году. Кто еще? «Манчестер Сити» с одним из лучших тренеров в мире. Возможно, даже лучшим.

– Кого из футболистов вы бы приобрели из «Реала»?

– Асенсио.

– Достоин «Золотого мяча»?

– Да, я надеюсь, что ему удастся в будущем стать обладателем этой награды. Он очень талантлив.

– А кому бы вы вручили «Золотой мяч»?

– Я бы дал эту награду Буффону. Пусть не в этом году, но по совокупности всех своих достижений. Он заслуживает этого. Затем, Месси, который все еще может поменять ход игры в одиночку. И Криштиану. Португалец может не выиграть и это что-то изменит. Что касается защитников, то однозначно Серхио Рамос.