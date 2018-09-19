Казалось, история с отстранением капитана «Спартака» Дениса Глушакова и его защитника-одноклубника Андрея Ещенко за лайки под инстаграм-стихами с критикой главного тренера Массимо Карреры – апофеоз абсурда. Но в среду Глушаков снова угодил под прицел футбольной общественности. Теперь - по далекому от спорта поводу.

«НЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ В ИЗОЩРЕННУЮ КОМБИНАЦИЮ»

Утром в сети появилось видео из бани, на котором женский голос обвиняет теперь уже экс-капитана красно-белых в «общении» с женщинами с пониженной социальной ответственностью перед какой-то игрой «Спартака». Позже выяснилось, что автор ролика - супруга Глушакова Дарья, с которой у полузащитника идет бракоразводный процесс. В своем заявлении для СМИ она назвала причиной расставания многочисленные измены мужа.

Адвокат Глушакова Марина Дубровская объяснила нам, как ситуация выглядит со стороны ее подзащитного.

- Ваше первое заявление на тему семьи Глушаковых появилось на сайте, который специализируется на жизни звезд, но скорее шоу-бизнеса, а не спорта. Как так получилось?

- Дарья выложила некрасивое видео, а ребята с упомянутого вами сайта, как обычно, отреагировали первыми. И я просто дала свой комментарий.

- Спрашиваем об этом, так как история выглядит очень странно: во вторник возник скандал вокруг лайков Дениса, а в среду вдруг всплыли тема развода и скандальное видео. Волей-неволей начнешь искать какую-то взаимосвязь…

- Про тему с лайками в курсе – Денис мне рассказывал. Не хочется верить, что идет целенаправленная травля, поэтому воздержусь от комментариев. Хотелось бы надеяться, что Дарья лучше как человек, чем кажется по текущей ситуации. Поэтому не стану утверждать, что происходящее – звенья одной цепи. У них с Денисом двое детей, и все-таки рассчитываешь, что настрой будет более мирным.

- Но поймите вопрос правильно: когда два дня подряд по одному человеку наносятся чувствительные удары, кто поверит в совпадение?

- Согласна. Со стороны выглядит как продуманная, изощренная комбинация, и мне искренне жаль, что складывается такое ощущение.

«В ГОЛОВУ ДАРЬЕ НЕ ЗАЛЕЗТЬ»

- Как же до этого дошло?

- Денис с Дарьей не живут вместе более полугода. Все это время пытались, скорее даже Денис пытался, каким-то образом наладить отношения, договориться. Увы, ничего не вышло. А ведь у них, повторюсь, двое детей. И всем очевидно желание Дениса быть отцом своих детей и уважать их мать.

Но вот возникло это видео. Подчеркну, с разводом его появление никак не связано, документы мы подали гораздо раньше. Дарья сейчас рассказывает, что она подала на развод первой, и это полная ерунда. Она сделала это на следующий день после нашего заявления. А видео, которое сейчас обсуждают, было снято более месяца назад. На нем Денис - со своей подругой.

- У каждого действия должна быть какая-то цель. Чего добивается Дарья? Попасть на передачу к Малахову?

- Какая-то цель есть точно, но мне сложно об этом говорить. К ней в голову мне не залезть.

- Ее требования в бракоразводном процессе стандартны?

- Брачного договора у них не было, поэтому, когда люди обращаются в суд, значит, между ними в любом случае конфликт интересов. Сейчас Денис, например, детей не видит.

- И вправе рассчитывать, что суд ему такую возможность предоставит?

- Конечно. Он очень переживает по этому поводу.

«СУД МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ И ПОЛГОДА»

- А есть у Дарьи желание получить свои 50 процентов совместно нажитого имущества и вдобавок лишить права видеться с детьми?

- Раздел имущества в суде не обсуждается. Вероятно, ее все устраивает в этом плане.

- А зачем прятать детей от отца? Обида?

- Думаю, что да. К сожалению.

- Но вы же сами говорили, что изменяла она.

- Увы, но так и было. Не буду сообщать никаких подробностей, так как сам Денис не хочет публично комментировать свою личную жизнь. Но, если в суде потребуется доказать факт супружеской неверности, мы это сделаем.

- Теперь любой болельщик, понимая, что происходит в личной жизни у Глушакова, задастся вопросом, сколько времени займет разрешение ситуации.

- Вы правы в том, что теперь все узнали, как тяжело Денису. Он очень добрый человек. И то, что не получилось разойтись мирно, для него большая эмоциональная нагрузка. А вот сколько продлится процесс, сказать сложно. Мы все-таки надеемся, что сможем достучаться до Дарьи и договориться мирно. Если нет, то суд может продлиться полгода. Или даже больше – месяцев семь-восемь.

- Раз вы знали о существовании такого видео, то, наверное, понимали, что рано или поздно оно окажется в сети?

- Могу только повторить: Денис, человек миролюбивый, до последнего рассчитывал на цивилизованный развод.

- Мирный вариант - это «я вас продолжаю содержать, только дайте шанс принимать участие в воспитании детей»?

- Безусловно.