Вслед за Лигой чемпионов стартует и Лига Европы. Сразу три российских клуба начинают свой еврокубковый путь. Кто в Турции, кто в Дании, а кто в Австрии.

ГЛУШАКОВ И ЕЩЕНКО НЕ УВИДЯТ АВСТРИЮ

«Рапид» (Австрия) – «Спартак» (Россия)

Вена. Стадион «Альянц», 19:55 (мск)

А как бы им, наверное, этого хотелось! Ведь Вена официально признана самым комфортным и спокойным мегаполисом Европы. И пока представители отечественного костяка красно-белых отсиживают срок в дубле за лайки, «Спартак» сыграет с «Рапидом». Это клуб весьма средний, а у москвичей с такими исторически возникают самые большие трудности.

Дома венский клуб подозрительно хорош, хотя порой и проигрывает одноклассникам типа «Аустрии» (0:1). В составе «Рапида» нет ярких звезд, полкоманды – это ребята 23-25 лет, желающие свалить из чемпионата Австрии в лигу попрестижнее. И Лига Европы им в помощь. Вряд ли вы сможете назвать даже пять футболистов венского клуба, но старые знакомые в его составе все-таки есть. Например, экс-форвард «Краснодара» Андрей Иван.

Исходя из класса «Спартак» конечно же фаворит. Но сколько раз такое было, когда красно-белые уступали соперникам, которых необходимо обыграть с закрытыми глазами. А тут выезд. Без двух основных футболистов. И не нашлось пока равноценной замены Квинси Промесу.

Как завершится матч Лиги Европы «Рапид» – «Спартак»? Минимальной победой «Рапида»

Победой «Рапида» в два мяча

Крупной победой «Рапида»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Спартака»

Победой «Спартака» в два мяча

Крупной победой «Спартака»

«КОПЕНГАГЕН» ОПЯТЬ ИГРАЕТ С РУССКИМИ. ТЕПЕРЬ С «ЗЕНИТОМ»

«Копенгаген» (Дания) – «Зенит» (Россия)

Копенгаген. Стадион «Паркен», 22:00 (мск)

В прошлом сезоне датскую проверку прошел «Локомотив». «Копенгаген» смело можно назвать датским «Зенитом», хотя в спонсорах не «Газпром». Клуб вроде как должен становиться чемпионом, а по факту вылетел из призеров (четвертое место в прошлом сезоне). «Копенгаген» испытывает проблемы с соперниками выше классом, но сознательно не паркует автобус у своих ворот. Лидерам не хватает исполнительского мастерства для того, чтобы победить еврокубковый уровень сопротивления. Главный тренер датчан Столе Сольбаккен, единственный футбольный тренер с механическим сердцем, не любит эксперименты, ему по душе налаженная система.

Но и «Зенит» не без грехов. Питерцы продолжают нервничать вне «Крестовского», и дело даже не в минском фиаско (0:4). В последние годы выездные еврокубковые матчи не сулили «Зениту» ничего хорошего. Сергей Семак явно извлек урок из перестрелки с «Динамо», и теперь точно выпустит на поле лучших. Да-да, трансферной кампанией специалист недоволен, но вдруг Клаудио Маркизио возродиться из сине-бело-голубого газа и заставит всех замолчать?

Как завершится матч Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит»? Минимальной победой «Копенгагена»

Победой «Копенгагена» в два мяча

Крупной победой «Копенгагена»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Зенита»

Победой «Зенита» в два мяча

Крупной победой «Зенита»

«КРАСНОДАРУ» БУДЕТ ЛЕГЧЕ ВСЕХ?

«Акхисар» (Турция) – «Краснодар» (Россия)

Акхисар. Стадион «Акхисар», 19:55 (мск)

На бумаге однозначно. Один из немногих обидчиков «Галатасарая» – «Акхисар» победил в кубке Турции и получил путевку в ЛЕ – по факту вообще никакой. На данный момент клуб захлёбывается в собственных результатах (две ничьи и три поражения в пяти турах) на дне Суперлиги. Лучший бомбардир команды – украинец Евгений Селезнев. Помните такого? Пару лет назад он приезжал в безнадежную уже тогда «Кубань».

«Краснодар» в последних матчах демонстрирует классный вдохновенный футбол. Конечно полностью коллектив еще не заменил Федора Смолова, но на данный момент команда находится в поиске себя. И как показывают последние матчи, поиск направлен на богатый ассортимент исполнителей в атаке. Пожалуй, нет ни одной причины, кроме фактора гостевой встречи, чтобы засомневаться в победе «Краснодара».

Как завершится матч Лиги Европы «Акхисар» – «Краснодар»? Минимальной победой «Акхисара»

Победой «Акхисара» в два мяча

Крупной победой «Акхисара»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Краснодара»

Победой «Краснодара» в два мяча

Крупной победой «Краснодара»

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Из обилия остальных матчей ярко выделяет всего несколько. Во-первых, интересно будет посмотреть на противостояние редбулловских братьев «Лейпцига» и «Зальцбурга». Во-вторых, особого внимания заслуживают встречи ПАОКа и «Челси», «Вильярреала» и «Рейнджерс». Другие пары – для искушенных или фанатов конкретных клубов.