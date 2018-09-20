Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал решения французского арбитра Бенуа Бастьяна, который в концовке матча «Виктория» - ЦСКА не засчитал два гола армейцев и назначил пенальти в ворота хозяев на пятой добавленной минуте. Не осталось без внимания эксперта и резонансное удаление Криштиану Роналду в игре «Валенсия» - «Ювентус».

«НАДО НЕ VAR ВВОДИТЬ, А ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ»

- На 85-й минуте Тимур Жамалетдинов переправил мяч в ворота «Виктории», но ассистент главного арбитра Жером Мигельгорри подсказал Бастьяну, что перед этим Марио Фернандес нарушил правила на Романе Губнике. Правильно ли был отменен этот гол?

- На мой взгляд, нарушение там было. Фернандес сыграл одновременно в мяч и ногу соперника. Поэтому Бастьян совершенно справедливо прислушался к мнению своего помощника. По этому эпизоду у меня вопросов нет. Гол отменен верно.

То же самое касается и момента с мячом, который Жамалетдинов вскоре забил из положения вне игры. Очевидный офсайд в момент передачи Николы Влашича. Судейская бригада отработала идеально.

- А был ли фол на Фернандесе, за который был назначен пенальти в пользу ЦСКА? Не слишком ли картинно русский бразилец упал на газон после контакта с Яном Коваржиком?

- И здесь я с Бастьяном согласен. Не важно, где происходит нарушение. Если оно имеет место, надо фиксировать… Вообще, француз допустил минимальное количество брака. Считаю, ЦСКА должен быть доволен арбитром. Он заслужил твердую четверку. Плюс не побоялся назначить пенальти на последней минуте в ворота хозяев, несмотря на давление трибун.

- Почему оценка - четыре, а не пять?

- Чтобы заработать пятерку, нужно отсудить идеально. Надо быть Иисусом Христом на поле. Бастьян им не был.

- Вас не удивляет отсутствие системы VAR в Лиге чемпионов? При ее наличии вопросов по судейству было бы меньше.

- Дело даже не в вопросах. Подготовка современных арбитров часто оставляет желать лучшего, поэтому видеопомощник необходим. С другой стороны, когда квалификация арбитра, как в случае с Бастьяном, сомнений не вызывает, вполне можно обходиться без VAR. Хотим мы этого или нет, просмотр видеоповторов замедляет игру, разбивает матч на отрезки. Теряется чувство единого восприятия. А для футбола высокого уровня это важно. Поэтому, несмотря на успешный опыт использования этой системы на чемпионате мира, я бы предпочел в еврокубках не введение VAR, а повышение квалификации судей.

«БРЫХ ХОТЕЛ ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ? ИСКЛЮЧЕНО!»

- Много шума наделало удаление Феликсом Брыхом Криштиану Роналду. Немец показал красную карточку игроку, который в Лиге чемпионов их ни разу до этого не получал. В 153 матчах!

- На мой взгляд, там было 50 на 50. Но с учетом опыта Брыха я склоняюсь к тому, чтобы поддержать немца. Перед тем, как удалить Роналду, он проконсультировался с лайнсменом. Это было взвешенное решение судей, которым в поле любой эпизод видится лучше, чем на экране монитора.

- А может, Брыху просто захотелось попасть в историю? Удаление Роналду получилось эпохальным.

- Такие вещи исключены. Если бы немец не был на 100 процентов уверен в наличие нарушения, ни за что не показал бы красную карточку такой суперзвезде. У Криштиану нет репутации грубияна. Но в том эпизоде, когда он дотронулся до игрока, которого перед этим сбил, португалец дал судье веский повод для жестких санкций.

РОНАЛДУ МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ НА «ОЛД ТРАФФОРД»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего «Ювентуса», который получил красную карточку за фол против защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо.

Дело Криштиану Роналду рассмотрят 27 сентября. Первая в карьере красная карточка может обойтись форварду дисквалификацией на 2 игры. В этом случае суперзвезда «Юве» пропустит не только матч 2-го тура ЛЧ против «Янг Бойз», но поединок 3-го тура с «МЮ», который состоится 23 октября на «Олд Траффорд». Напомним, с 2003 по 2009 год эта арена была для Роналду домашней.