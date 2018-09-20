«Спартак» оказался под санкциями УЕФА, но фанаты все равно отправились в Вену на матч против «Рапида».

Уже через несколько часов в Вене «Спартак» выйдет на поле в матче против «Рапида» в рамках группового этапа Лиги Европы. К сожалению, столица Австрии даже на время не приобретет красно-белые оттенки: болельщикам из Москвы вход на стадион воспрещен.

Дело в том, что по решению дисциплинарного комитета УЕФА, «Спартак» наказали за поведение фанатов в матче против «Атлетика» из Бильбао. Тогда болельщики бросали посторонние предметы на поле и жгли пиротехнику. Гостевой сектор «Спартака» дисквалифицировали на три матча, но бан на последний из них будет условным с испытательным сроком на два года.

Руководство красно-белых в свою очередь попросило болельщиков не ездить в Вену.

«Напоминаем, что в июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание «Спартаку» за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.

Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года. Матч с «Рапидом» — второй по счету для «Спартака» после вынесения наказания». Таким образом, если в Австрии не случится эксцессов, «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 октября, в матче против «Рейнджерс».

В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак», - сообщала пресс-служба «Спартака».

Но не стоит полагать, что в Вене сегодня нет ни одного фаната красно-белых. Корреспондент «Советского спорта» поговорил как раз с одним из «запрещенных путешественников» - фанатом «Спартака» Кириллом.

- Сколько спартаковцев вылетело на игру против «Рапида»?

- Точно сказать не могу. Но говорят, что около 500. Со мной в самолете во вторник прилетело человек двадцать.

- Но клуб же призывал вообще не ехать в Вену…

- Я вообще сначала купил билеты, а потом вспомнил, что на нас наложен бан. У меня тут живет друг, и я давно собирался приехать к нему. Как только узнал, что выпал «Рапид», понял, что это судьба.

- Как покупали билеты, если «Спартак» их не продавал?

- Спокойно. Через интернет. На руках распечатка. Слышал, что в кассах билеты не продают русскоговорящим. Только австрийцам.

- И какой выпал сектор?

- Вроде как нейтральный. Тут не поймешь. Я взял самый дешевый билет – за 31 евро. Думаю, что и все взяли туда же.

- Атрибутику, конечно, не взяли?

- Нет. Я же хочу попасть на матч.

- Видели какие-то организованные группы спартаковцев?

- Нет. Ни баннеров, ни ультрас – никого не видел. Только обычные болельщики. Да и на матч иду один – знакомых лиц нет.

- Как думаете, все в городе будет спокойно? Ведь еще одна провинность приведет к еще большим санкциям.

- Думаю, все будет тихо. Местные на нас не обращают внимания. Вряд ли кто-то будет стрелять из ракетницы в судью. Может быть просто покричат заряды и все. А вообще тут сегодня ведь очень жарко. Это, кстати, я о погоде.

Московский «Спартак» даже под санкциями не останется без поддержки. А тематический красно-белый телеграм-канал «Выездные заметки», между тем, дает грамотные советы о том, как попасть на стадион и не привлекать к себе внимание.