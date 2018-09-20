«Зенит» в этом сезоне какой-то странный… В России он – непобедимый лидер чемпионата, семимильными шагами идущий к своей заветной цели – к чемпионству. А в Европе сине-бело-голубые – совершенно другой клуб, который может разгромно проиграть слабейшему сопернику из возможных, а дома победить его с еще большим счетом. «Европейский» «Зенит» способен похоронить себя в первом тайме и воскресить во втором.

В Европе «Зениту» нужен вызов. Пока что-то большое не ужалит команду в одно место, пока клуб не получит люлей в раздевалке или на базе от Сергея Семака, никто не задвигается.

Мак и волшебник

Так было до группового этапа Лиги Европы, в первом туре которого питерцы отправились на выезд в Копенгаген в гости к одноименному клубу. Почти на протяжении всего первого тайма складывалось впечатление, что все так и будет продолжаться.

«Копенгаген», понимая, кто считается фаворитом в матче, хотел отдать инициативу «Зениту». Сине-бело-голубые принялись опираться, наотрез отказываясь владеть этой самой инициативой. На протяжении доброй половины тайма игра напоминала не перетягивание каната, а его переталкивание – на чьей стороне в итоге канат окажется – тот и проиграет.

В итоге победил «Зенит» – «Копенгаген» все-таки приступил к позиционным атакам, а клуб с берегов Невы начал подлавливать соперника на ошибках. И подловил-таки. Правда, даже сейчас питерцев пришлось будить. Благо обошлось без гола – хватило и звона штанги – Роберт Сков, получив пас в чужой штрафной, классно пробил в ближний угол – в каркас ворот!

«Зенит» ответил своей острой атакой. Себастьян Дриусси вырезал пас на Роберта мака, выведя того один на один с голкипером. Забить словаку не составило труда – 1:0 за минуту до свистка на перерыв – такой важный гол в раздевалку.

Маркиз де Спб

Во втором тайме проблем с распределением ролей не возникло – «Зенит» вышел аккуратно играть в обороне, слегка подтягивая время при возможности, а «Копенгаген» вынужден был атаковать – осторожно играть дома при счете не в твою пользу невозможно. Игра пошла веселее, чем в первом тайме. На беду «Зениту». Вполне возможно, что сине-бело-голубым не хватило той самой взбучки в перерыве.

Старания датчан в атаке окупились необычайно быстро. На 63-й минуте Виктор Фишер получил мяч на линии штрафной «Зенита», немного прошел и прострелил на дальнюю штангу. где в падении атаку замкнул киприот Пиерос Сотириу. Сине-бело-голубые принялись требовать у бокового арбитра назначить положение вне игры, но тот был непреклонен – и правильно – форвард находился на линии с защитниками питерского клуба – 1:1.

Тут началось самое интересное – игра на встречных курсах, да еще и в приличном темпе. «Копенгаген» понял, что «Зениту» можно забивать, а подопечные Сергея Семака уж очень не хотели уезжать с одним очком, когда можно увезти домой три.

За белой волной атаки копенгагенцев следовала лазурная волна в исполнении «Зенита». Появились разрывы между линиями, которыми футболисты пытались воспользоваться. Все это выглядело очень захватывающе, но до серьезных моментов так и не дошло. Очень порадовали передачи вышедшего в конце встречи на поле Клаудио Маркизио. Он, конечно, функционально готов не на сто процентов, но пас точно в ногу способен выдать в любом состоянии и на любое расстояние. Такого в «Зените» не было уже давно.

Итог: Ничья. На выезде. Не самый плохой результат, но, учитывая, что «Зенит» вел в счете – и не самый хороший.

«Копенгаген» – «Зенит» – 1:1 (0:1)

Голы: Сотериу, 63 – Мак, 43

«Копенгаген»: Йоронен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Бьелланд, Сков, Зека, Томсен (Фальк, 61), Фишер (Папаяннопулос, 90), Сотериу (Грегуш, 77), Н`Дойе

«Зенит»: Лунев, Иванович, Анюков, Смольников, Нету, Кузяев (Заболотный, 89), Паредес, Ерохин, Мак (Маркизио, 58), Дриусси (Шатов, 79), Дзюба

Предупреждения: Бойлесен (37), Бьелланд (68), Дзюба (90), Маркизио (90+4), Папаяннопулос (90+5)