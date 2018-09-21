Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев, возвращаясь к матчам еврокубков, рассматривает ситуацию в красно-синем и красно-белом станах.

Когда ЦСКА в среду терзал в концовке оборону «Виктории», забил один незасчитанный, второй, а потом таки увернулся с пенальти от поражения, знаете какой матч вспоминался? Ответный «Зенита» с Минском. Когда создавалось впечатление, что в этот вечер любая задача, любой сложности по плечу команде Сергея Семака. Так выглядела в концовке и команда Виктора Гончаренко. Дайте ей еще хотя бы полчаса – и «Виктория» будет разбита в пух и прах.

Иногда испытываешь удовольствие от того, что твой собственный прогноз категорически не сбывается. Так и у меня с ЦСКА. В начале сезона я предрекал красно-синим незавидную, аутсайдерскую или в лучшем случае середняцкую, участь на всем протяжении первого круга. А вот и нет! Уже и забивают щедро. Уже и лучшего снайпера премьер-лиги выдвинули, причем из своих командных недр. А главное, ЦСКА, пока даже не зная, на что способен, не имея понятия о своих реальных возможностях, выдает весьма многообещающие вспышки.

Начинает матчи – большую часть матчей календаря – один ЦСКА. Заканчивает совсем другой. Первый робеет, не может взять игру под контроль. Второй входит в раж, в пыл – и кажется порой, что его не остановить никому.

Этот на скорую руку сколоченный новый ЦСКА еще не знает, где у него установлена планка возможностей. И тем отчаянно интересен. Вы вот видели раньше в исполнении Феди Чалова подобные, на опережение, в стиле Кокорина образца позапрошлого лета, голешники, какой он спроворил в ворота «Виктории»? А Жамалетдинов какой мяч в полукасание перевел, хоть бы и незасчитанный? О том речь. Очень интересно, куда все это у Гончаренко продвинется.

Запоминается, говорят, последнее. Но иногда – самое первое. Игроки «Спартака» выходили на матч в Вене с такими выражениями лиц, что исход игры можно было прочитать, даже не дожидаясь начального свистка арбитра. Если в начале сезона мы обсуждали отдельные недоработки в новой спартаковской модели игры, выделяя при этом свежую молодую струю – то теперь все будто мхом поросло. И отлучать от основы, по впечатлению от встречи с «Рапидом», смело можно было любого, кого ни возьми, не только Глушакова с Ещенко. Или всех вместе.

Команда не готова. Команда на наших глазах разваливается. Все очевиднее, что Массимо Каррера давно не контролирует ход вещей. Но в спартаковском клубе все это терпят, сносят. Терпеливо – или обреченно? Такое ощущение, что просто не знают, как быть и что делать…

Ну и кто кого в воскресенье, как вы думаете? По такому-то раскладу?