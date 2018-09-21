После поражения от венского «Рапида» в первом туре группового этапа Лиги Европы, главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере начали задавать вопросы о возможной отставке. Итальянцу на такие вопросы отвечать не впервой, вот он и не нервничал:

– Конечно, многое зависит от результатов. Я продолжаю свою работу. Выбор в этом случае зависит от руководства, – ответил Массимо на пресс-конференции после игры в Австрии.

Сам не уйдет

Сигнал Массимо понятен – по своей воле из «Спартака» он не уйдет ни после двух поражений подряд, ни после скандала с «лайками» и отстранением капитана от тренировок с основой, ни, скорее всего, после дерби с ЦСКА, как бы матч ни закончился.

Нам не залезть в голову к владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который грустно взирал на происходившее в Вене, сидя на допотопных креслах центральной трибуны. Одно ясно – вряд ли происходящее в команде его устраивает. И дело даже не в поражении. Не в двух подряд поражениях, и даже не в трех. Такое Массимо уже сходило с рук, причем дважды.

Дело в том, что в внутри команды происходит что-то странное, начавшееся еще год назад и сегодня достигшее своего апогея. Летняя попытка сменить капитана, открытое недовольство Софьяна Ханни решениями тренера в твиттере, нелепое объяснение плохой формы Луиса Адриано, метания с выбором основного состава, история с «лайками» и нежелание слушать аргументы всей команды, вступающейся за своего капитана, появление на поле Игнатова, при всем уважении к молодому игроку… Все это – звенья одной и уже очень длинной цепи, которая сковывает Карреру по рукам и ногам.

Катарсис

Матч против ЦСКА даст ответы на огромное количество вопросов. Дерби, если хотите, – это катарсис всего сезона для московского «Спартака». В этом матче все, футболисты, болельщики, тренеры, руководители, ровным счетом все, испытывают максимально эмоциональное переживание. В этот момент проявляются настоящие качества каждого отдельно взятого элемента и всей команды в целом. Тут не соврешь. Поэтому результат дерби покажет, способен ли на что-то нынешний «Спартак» при Массимо Каррере, или уже нет.

Победа, да даже ничья при хорошей игре, даст понять, что не все еще потеряно. Если клуб способен побеждать принципиального соперника на его поле в такой непростой для себя период времени, значит у этой команды есть будущее – есть смысл оставлять Карреру на его посту, есть смысл давать ему полномочия принимать такие важные решения, как отстранение капитана и перевод его в дубль, есть смысл надеяться на хороший финиш весной.

Поражение покажет, что кризис в команде настолько глубоко пустил свои корни, что «Спартак» не способен обыграть ЦСКА в самом слабом его обличии за последние годы. Неудача будет означать невозможность коллектива сплотиться вокруг человека, который должен быть ее вожаком, за которого в таком матче игроки должны умирать в первом тайме, а в перерыве воскресать, чтобы вновь гибнуть на поле боя во второй половине.

Все или ничего

В Вене мы такой команды не увидели. В Вене мы не увидели еще много чего: тренерской мысли, способности варьировать тактику в зависимости от обстоятельств, домашних заготовок для стандартных и для игровых ситуаций. Мы не увидели индивидуального мастерства, которого раньше вывозило «Спартак» и часто прикрывало Карреру.

Раньше все это компенсировалось гипермотивацией, присутствовавшей в «Спартаке» отчасти из-за желания выиграть чемпионат, отчасти благодаря тренеру. Теперь чемпионат выигран. Он больше не может так мотивировать игроков – мы это увидели еще в прошлом сезоне. Футболистов больше не объединяет одна цель, как она это делала полтора года назад. А тренер с его киками и огнем в глазах… Приелся, что ли?

Самое грустное, что в Вене мы не увидели горящих глаз футболистов, бьющихся за своего тренера, за своего нового капитана, за сотню своих фанатов, которые, несмотря на все запреты и препоны, приехали в Австрию, собрались вместе на трибуне и поддерживали красно-белых, периодически перекрикивая полные трибуны соперника.

Может мы увидим эти глаза во время дерби. А может и нет. В любом случае многое станет понятно. Вот почему дерби для Карреры – судный день. Быть, причем не важно как долго еще, или не быть, но прямо сейчас.