Полузащитник сборной России Александр Головин наконец-то провел первый матч за «Монако». Лучший отечественный футболист вышел за замену в матче с «Нимом» (1:1) на 72-й минуте и не разочаровал.

«МОНАКО» ОПЯТЬ В ПОИСКЕ

Про самоопределение «Монако» и очередную перестройку – волшебную команду прошлого раскупили за два сезона – я писал перед стартом сезона. Головин мог и должен был стать одним из лидеров монегасков в их новом облике. Но помешала травма голеностопа, Александр провел первый матч за «Монако» только сейчас – во второй половине сентября.

Россиянин мог дебютировать еще в середине недели, когда «Монако» дома проиграл «Атлетико» (1:2) на старте группового этапа Лиги чемпионов. Изначально пресс-служба княжеского клуба даже спойленула, что Головин готовится к игре, но за сутки до встречи в списке Леонарду Жардима экс-лидера ЦСКА не оказалось. А мы ведь надеялись и верили. Но делали это зря. Жардим практически никогда не использует до конца не восстановившихся футболистов. Александру потребовалось еще полторы недели, чтобы набрать форму, и ву-аля, он наконец-то сыграл.

ГОЛОВИН ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ ФОРМУ

Это стало ясно после итоговой заявки «Монако» против «Нима». Чтобы вы знали, соперник был так себе. Последний раз в лиге 1 «Ним» играл в 1993 году, и вот спустя 25 лет вернулся в элиту. Казалось бы, монегаски должны были растоптать соперника, но пока их самих то и дело расстаптывали. Сначала «ПСЖ» в суперкубке Франции (0:4), затем соперники по чемпионату («Нант», «Бордо», «Марсель») и Лиге чемпионов.

Головин вышел на поле на 72-й минуте, заменив юного Софиана Диопа. Появление 18-летнего игрока атаки с первых минут было связано с травмами Стефана Йоветича и Рони Лопеша, ну а про форму Головина мы уже поговорили. Александр дебютировал на левом фланге атаки, где чаще всего появлялся в последнем сезоне за ЦСКА. Но спустя пять-семь минут россиянина передвинули в центр, позицию слева занял Адама Траоре.

С выходом Головина «Монако» моментально прибавил, даже создал пару моментов, хотя до этого за 70 минут не было почти ничего. Александр часто обострял, даже успел сфолить. Неординарность решение, нестандартное движение с мячом – все это было заметно, особенно на фоне физической свежести. Но победить так и не удалось. «Ним» припарковал автобус, а в нынешнем кадровом состоянии одного Головина и Фалькао для успеха позиционных явно не достаточно.

СТАТИСТИКА ГОЛОВИНА В ПЕРВОМ МАТЧЕ ЗА «МОНАКО»

Количество передач : 12 (лучший результат среди всех вышедших по ходу игры)

: 12 (лучший результат среди всех вышедших по ходу игры) Точность передач: 83% (один из лучших показателей у игроков атаки)

83% (один из лучших показателей у игроков атаки) Фолы: 1 (потерял мяч после отличной атаки, которую сам же организовал)

1 (потерял мяч после отличной атаки, которую сам же организовал) Созданные моменты: 5 (в трех – опасные предключевые проникающие передачи)

5 (в трех – опасные предключевые проникающие передачи) Подборы: 2 (по разу у чужих и своих ворот)

«Монако» – «Ним» – 1:1 (1:1)

Голы: Фалькао, 27 – Бриансон, 19

«Монако»: Бенальо, Глик, Баррека, Раджи, Аит-Беннассер, Тилеманс, Ндорам, Траоре (Силла, 78), Диоп (Головин, 72), Мбула (Грандсир, 61), Фалькао

«Ним»: Бернардони, Паки, Алакуш (Ландр, 85), Либои, Бриансон, Бобишон, Валль (Депре, 75), Рипар, Бозок, Гийом, Тиуб (Диалло, 62)

Предупреждения: Ндорам, 90+4 – Гийом, 4; Диалло, 75