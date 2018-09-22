После гостевой ничьи с чемпионом страны «Локомотивом» динамовцы неожиданно оступились в игре с «Анжи», главным аутсайдером чемпионата России.

Казалось, «Динамо» вошло во вкус, забирало «свои» очки и почти не проигрывает: в семи матчах – всего одно поражение (в гостях от «Спартака»). Такой график позволял идти на волнующем расстоянии от зоны еврокубков.

Если же смотреть только домашние игры, то здесь бело-голубые до 22 сентября были почти монстрами: 2 победы и ничью после трех встреч имели кроме них только «Зенит», «Ростов» и «Ахмат».

У «Анжи» же все просто: успех в первом туре в Екатеринбурге (1:0) и шесть сухих поражений подряд. Последний матч махачкалинцы проиграли «Краснодару» 0:4. Дома!

Как тут не заразиться шапкозакидательским настроением? Вот его-то и пытался убрать у своих подопечных наставник динамовцев Дмитрий Хохлов. Получилось не очень…

Матч начался с опасного выпада гостей. Лишь к середине первого тайма динамовцы прибрали инициативу. Кардозу и Рауш прорвали правый фланг обороны «Анжи», последний прострелил на Жоаозиньо, но у того удар не получился. Уже возвращаясь в оборону Панченко объяснял партнеру, что он-то был совсем один и более голевой позиции. Еще раз Кирилл был недоволен действиями Жоаозиньо, когда динамовцы втроем (!) вышли на одного защитника. Бразилец пробил хорошо – гостей выручил вратарь.

Были еще проход Жоаозиньо и две атаки Самбы Соу – с мощным выстрелом издалека и удара из вратарской площади.

Казалось, что на второй тайм динамовцы выйдут максимально заряженными. Градус настрою должен был добавить и гол соперника. Андреас Понсе оказался без опеки в штрафной и точно пробил. Вот так сюжет, ведь «Анжи» не забивал с 28 июля, когда поразил ворота «Урала» и победил.

С динамовской фанатской трибуны посыпались нехорошие слова в адрес соперника. «Анжи» бело-голубые болельщики не любят. Это еще мягко сказано. На предыдущем домашнем матче «Динамо» с «Оренбургом» кто-то попытался показать в телекамеру слова #Анжиживи, и тут же возникла настоящая драка. Но в субботу перед матчем конфликтов не было. Около 50 махачкалинских фанатов спокойно прошли в гостевой сектор и даже прихватили с собой барабан.

Динамовцы активизировались. Моменты возникали, но счет оставался прежним. Не помогали даже брошенные из резерва на усиление Евгений Марков и Федор Черных.

Мог сравнять счет упустил Себастьян Хольмен, после углового пробивший в перекладину. Было это на 87-й минуте. Почти сразу Владислав Безбородов назначил пенальти, но удар Евгений Луценко отразил Юрий Дюпин. И динамовские болельщики потянулись к выходу, ругая своих и сравнивая их с хоккеистами – те идут на последнем месте в западной группе КХЛ.

Премьер-лига

8-й тур

«Динамо» (Москва) – «Анжи» (Махачкала) – 0:1 (0:0)

Гол: Понсе, 49.

Нереализованый пенальти: Луценко, 90 (вратарь).

«Динамо»: Шунин, Рыков, Рауш, Хольмен, Шуньич, Жоаозиньо, Тетте, Мигел Кардозу, Соу (Марков, 53), Луценко, Панченко (Черных, 63).

«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Чайковский (Хамдамов, 48), Савичев, Кулик, Гиголаев, Рабиу (Ондуа, 89), Понсе, Долгов (Удалый, 70).

Предупреждения: Чайковский, 15. Новосельцев, 59. Дюпин, 88.

Главный арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).